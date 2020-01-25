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Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Hava aydınlandı, çalışmalar devam ediyor

25 Ocak 2020 09:19

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Elazığ'da 6.6 büyüklüğünde deprem | Hava aydınlandı, çalışmalar devam ediyor

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Elazığ'da gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Biri kent merkezinde, ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere üç kişi daha enkaz altından kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin hamile olduğu belirtiliyor.

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İşte havanın aydınlanmasıyla devam eden arama-kurtarma çalışmalarından kareler:

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