Elazığ depreminde hasar gören Adıyaman Cezaevindeki mahpuslar naklediliyor

Adalet Bakanlığı, Elazığ'da meydana depremde hasar gören Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 814 mahpusun Antep, Urfa ve Maraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığını açıkladı. Cezaevi önüne nakil için çok sayıda otobüs getirildi. Bu sırada mahpusların yakınları da cezaevi önüne geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli depremden sonra bölgede adliye ve ceza infaz kurumlarında inceleme yapıldığı belirtildi. Devamında şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır."

Karar üzerine nakil hazırlığı başlayan cezaevi önüne çok sayıda otobüs getirildi. Mahpusların yakınları da cezaevi önünde, bilgi almak için bekliyor.

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