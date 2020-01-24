Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem | Bir binada yangın çıktı

Elazığ İstasyon Caddesi'nde depremde hasar gören binalardan birinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, Elazığ ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti, bazı ilçelerde yaralılar olduğu bildirildi.

Elazığ'da bugün 20.55 sularında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 6.8 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem Türkiye'nin birçok şehrinde ve Kuzey Irak'ta da hissedildi.

​NTV yayınında konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.