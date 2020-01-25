Erdoğan Elazığ'da depremde ölenlerin cenazesinde duyurdu: Yıkılanların yerine TOKİ olarak adımlarımızı atacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremle şimdiye kadar 22 kişinin öldüğü ve binden fazla kişinin yaralandığı Elazığ'a geldi. İlk olarak depremde enkaz altında kalarak ölen 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katılan Erdoğan, burada yıkılan binaların yerine TOKİ'nin yeni yapılar yapacağını duyurdu.

Bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti. Erdoğan'ı kentte bulunan 4 bakan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Erdoğan daha sonra bölgede inceleme yapmak üzere havalimanından ayrıldı.

Erdoğan, Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan bina enkazın altında kalarak yaşamını yitiren 9 yaşındaki Muhabbet Salih Civelek ve annesi Ayşe Civelek'in cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Saygı değer kardeşlerim, az önce gerek Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammet Salih'in cenaze namazlarını birlikte kılmış bulunuyoruz. Rabim mekânlarını cennet eylesin. Tabii bu tür afetler bizle için büyük bir imtihan ve böyle bir imtihanı milletçe biz hep sabırla davrandık. Biz Van depremini yaşadık, Simav'ı, Düzce'yi, Sakarya'yı yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Şimdi yine bir imtihandayız. El aziz malum Erzincan'la komşu ve Erzincan'da da ne tür depremler yaşadığımızı biliyorsunuz. Biz hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünün bir küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardan. Biz devlet, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazlardaki çalışmalarımız devam edecek. Bu enkazları kaldırarak bir diğer taraftan da gerek köylerdeki gerek mahallelerdeki yıkılanların yerine TOKİ olarak adımlarımızı atacağız, yapılması gerekenleri yapacağız, kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. "

Erdoğan: Kader-i ilahi, 22 ölümüz var

Elazığ'da incelemelerde bulunmasının ardından da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok, fırsatçılara kapı aralamayalım" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Meclis Başkanı'mız, Savunma Bakanımız, şahsım, Genel Başkan Yardımcılarım, hep beraber buradayız. Yapılan çalışmalarla çok sayıda insanımızı enkaz altından çıkarmış bulunuyoruz. Kader-i ilahi, 22 ölümüz var, Allah rahmet eylesin. 1000'i aşkın yaralımız var, bunlar da hastanelerde. Durumu ağır olan hasta sayımız çok az, onlarla ilgili çalışmalarımızda hastanelerde yapılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi enkazlardaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarımız aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Köpeklerle, teknik cihazlarla bu çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah da sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bakan arkadaşlarımız takipçisi olacaklar, devletimiz bütün imkanlarını bütün kurumlarıyla birlikte sürdürecek. İnşallah ama yaralı ama canlı insanlarımıza ulaşma gayreti içindeyiz. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Bu tür zamanlarda bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatçılara kapı aralamayalım. Öyle yok para toplamaydı şuydu buydu, devletimizin bu noktada bir ihtiyacı yok. Birileri illa yardım yapacaksa bunların kurumları bellidir, AFAD'la bilemediniz Kızılay'la yapılır. Bu fırsatçılara da fırsat vermeyelim, adımlarımızı buna göre atalım diyoruz. Ölen kardeşlerimin ailelerine sabırlar diliyorum, gösterdiğiniz ilgi sebebiyle teşekkür ediyorum."

"İmanınızın gereği olarak süreci atlatacaksınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan şunları söyledi:

"Biz kaza ve kadere iman etmiş insanları. Her şeyden önce Müslümanız. Bu inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kuvvetindeki artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçı depremler şu anda devam diyor. Yıkılan yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanalığı'mıza zemin etüdünü süratle yaptırmak suretiyle buralarda vatandaşlarımız geçici çadırlardan da kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla inşallah kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmalarını da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız yapacak. Ortak bir çalışmayla da inşallah bu yatırımlarımızı kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz.

Ben bu vesileyle tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum Gelin hepsinin ruhuna Fatiha okuyalım. Yaralılarımıza da Allahtan şifa diliyorum. Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyorum kutluyorum. Bu zaten sizin, inanıyorum ki imanınızın da bir gereği ve imanınızın bir gereği olarak bunu yaptınız bu süreci atlattınız, atlatıyorsunuz. Sizleri Allah’a emanet ediyorum."