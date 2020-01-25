Kızılay Başkanı dayanışma için '10 TL gönderin' dedi, sonra da sildi!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Kızılay Başkanı Kerem Kınık, twitter hesabından yaptığı açıklamayı kısa süre içinde sildi.

Deprem sonrası "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kızılay destekleriniz için Deprem yazın 2868'e sms yollayın 10₺ katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü.” mesajını paylaşan Kerem Kınık, kısa süre sonraysa bu mesajını sildi.

sözcü'nün haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sadece AKP döneminde İstanbul'un depreme dayanıklı olması için 17 yılda toplanan 36 milyar dolar için, "Paralar nerede?" sorusunu yöneltmişti.

(Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.)