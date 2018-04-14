İlk duyuran Trump oldu, ülkelerden birbiri ardına açıklamalar geldi; işte Suriye'de dakika dakika yaşananlar

Suriye'deki Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, ABD Başkanı'nın Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında yaptığı açıklamanın ardından başlayan saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya'dan "Saldırıların sonuçsuz kalmayacağı" NATO'dan ise "Harekâtı destekliyoruz" açıklamaları geldi.

TIKLAYIN - ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

Washington’dan gelen açıklamanın ardından Şam’da patlama sesleri duyulurken; Suriye hava savunmasının da aktif olduğu kaydedildi. Sosyal medyada, kentin çeşitli noktalarına yönelik saldırılara dair fotoğraf ve videolar paylaşılırken; Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair görüntüler de yer aldı. Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Suriye Hava Kuvvetleri'nin 'ABD, Fransa ve İngiltere'nin saldırısına' yanıt verdiği kaydedildi.

CANLI BLOG

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

00:44 - Suriye ordusu, Doğu Guta'nın tamamen Suriye hükümetine geçtiğini duyurdu

Suriye ordusu, Doğu Guta'nın tamamen Suriye hükümetinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

SANA'ya konuşan Suriye ordusundan bir kaynak, “ordunun ülkede düzeni yeniden sağlamak için neye mal olursa olsun ülkede terörizmin kökünü kurutmaya kararlı olduğunu” söyledi. Açıklamada, “teröristlerin bölgedeki son mevzisi olan Duma'yı terk ettikleri” ifadeleri yer aldı.

23:34 - Deyrizor'da peş peşe patlamalar

Deyrizor'da 10 büyük ölçekli patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı.

Başkent Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor

23:10 - Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü.

21:15 - ABD Başkan Yardımcısı Pence: Duma'daki saldırıda klor gazı kullanıldığından eminiz

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Suriye'nin Duma kentinde düzenlenen saldırıda sarin gazı kullanıp kullanılmadığını tespit edebileceğini söyledi.

Mike Pence, saldırıda klor gazı kullanıldığından ise emin olduklarını belirtti.

20:35 - Rusya'nın Suriye tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde reddedildi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıran Rusya'nın Konsey'e sunduğu karar tasarısı reddedildi.

Tasarı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye yönelik "saldırganlıklarının" kınanması çağrısı yapıyordu.

Rusya'nın dışında sadece Çin ve Bolivya tasarıya destek verdi.

8 ülke tasarının aleyhinde oy kullanırken, 4 ülke de çekimser kaldı.

20:15 - İsrail'den saldırıya destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarına tam destek verdiklerini söyledi.

Amerikalı yetkililer İsrail'in saldırılar öncesi bilgilendirildiğini açıklamış, İsrail saldırılar sonrası ise 1967'den bu yana işgal ettiği Golan Tepeleri üzerinde hava sahasını kapatmıştı.

19:50 - Trump, May ve Macron hemfikir: Saldırılar başarılı

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Suriye'deki hava saldırıları sonrası bugün ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birer telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, üç liderin hava saldırılarının başarısı konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

19:30 - NATO'dan destek açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi tüm ülkelerin Suriye'de hava saldırıları düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa'ya destek verdiklerini söyledi.

Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyen Jens Stoltenberg, "NATO, Suriye rejiminin bir kez daha kimyasal silahlar kullanmasını sert şekilde kınıyor" dedi.

Kimyasal silah kullanımının cezasız kalamayacağını vurgulayan Stoltenberg, Duma'daki saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silahların kullanılması kabul edilemez ve sorumlular hesap vermelidir. NATO, kimyasal silahların kullanımını uluslararası barışa bir tehdit olarak görmektedir ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne (CWC) bağlı kalınması önem arz etmektedir."

19:13 - Fransa Savunma Bakanı: Suriye rejimi zayflatıldı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, düzenledikleri hava saldırıları sonrası Suriye rejiminin kimyasal silah üretme ve stoklama kapasitesinin oldukça azaltıldığını söyledi.

Hedeflerin dikkatli seçildiğini vurgulayan Parly, misyonlarını başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Parly ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Fransa Genelkurmay Başkanı Francois Lecointre de Suriye'nin hava savunma sisteminin etkisinin "çok sınırlı" olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

19:05 - Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: Kimyasal saldırı güçlü bir yanıt gerektiriyordu

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, ülkesinin, Suriye'nin Duma kentindeki kimyasal saldırıdan Beşar Esad rejiminin sorumlu olduğu konusunda hiçbir şüphesi olmadığını söyledi.

François Delattre, saldırının "güçlü bir yanıt" gerektirdiğini belirtti.

Suriye'deki 105 hedefin 85'i Amerikan, 12'si Fransız, 8'i de İngiliz füzeleriyle vurulmuştu.

18:53 - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'nin kimyasal saldırıları insanlığa karşı suç

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ülkesinin Suriye'deki hava saldırılarına katılmasını "insani bir müdahale" olarak nitelendirdi ve sadırıların yasal olarak meşru olduğunu söyledi.

Karen Pierce, "Suriye rejimi 7 yıldır halkını öldürüyor. Kimyasal silahların kullanımı hem savaş suçudur, hem de insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." dedi.

18:48 - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'nin kimyasal silah programını sekteye uğrattık

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin yeniden kimyasal silah kullanması halinde ülkesinin yeniden "atışa hazır" olacağını söyledi.

Nikki Haley, "Suriye'nin kimyasal silah programını sekteye uğrattık. Eğer Suriye rejimi irademizi sınayacak kadar aptalsa, bu baskıyı muhafaza etmeye hazırız" dedi.

Haley, Rusya'nın geçmiş vetolarının, Esad tarafından "kimyasal silah kullanması için bir yeşil ışık" olarak kullanıldığını, ABD'nin Şam rejiminin yeniden "toplum katliam" yapmasına izin vermeyeceğini belirtti.

18:20 - Rusya: Suriye'deki saldırılarla uluslararası hukuk ayaklar altına alındı

Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye yönelik saldırılar ile uluslararası hukukun bariz bir şekilde ayaklar altına alındığını söyledi.

Vassily Nebenzia, "Suriye'ye yönelik saldırganlık, felaket boyuttaki biri insani durumu daha da kötü hale getiriyor" dedi.

18:15 - BM Genel Sekreteri'nden itidal çağrısı

BMGK oturumunun başında bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Konsey üyesi tüm ülkelere, itidallı davranmaları ve Suriye'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Guterres, BM'nin, Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını soruşturması gerektiğini, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin bölgede incelemeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

18:00 - BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın çağrısı üzerine toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine bugün acil toplandı.

17:44 - Yunanistan: Suriye'deki saldırılar Soğuk Savaşı tetikler

Yunanistan; ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki hava saldırılarına mesafeli yaklaştı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gibi operasyonlar Suriye'deki krizin bastırılmasına yardımcı olamaz. Yeniden Soğuk Savaşı tetikler. İzlenmesi gereken tek yol savaş değil diplomasidir" denildi.

17:17 - Lavrov: Batı'nın Suriye'deki faaliyetleri kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Suriye'deki eylemlerinin yasadışı ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'dan kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bulguları paylaşmasını istediğini aktaran Lavrov, ancak Paris'ten ret cevabı alındığını duyurdu.

16:53 - BM Genel Sekreteri Guterres Güvenlik Konseyi'nde konuşacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Güvenlik Konseyi'nin TSİ 18:00'de başlayacak oturumunda bir konuşma yapacak.

Antonio Guterres konuşmasında Konsey'i, Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgilendirecek.

Guterres hafta sonunda yapmayı planladığı Suudi Arabistan gezisini iptal etmişti.

"Rus trollerinin faaliyetlerinde 20 kat artış oldu"

16:45 - Pentagon Başsözcüsü Dana W White, Rusya'yı "Suriye hükümetinin kimyasal silah programını durdurma ve

ve kimyasal silahları bir daha kullanmamasını sağlama taahhüdünü yerine getirmeye" çağırdı.

Rusya'nın internet üzerinden bir dezenformasyon kampanyası başlattığını iddia ederek, "Son 24 saat içinde Rus troll'lerinin faaliyetlerinde yüzde 2000 artış oldu. Bu nedenle birlikte gerçekleri takip edeceğiz." açıklaması yaptı.

16:40 Pentagon: Amaçlarımıza ulaştık, yani görev başarıyla tamamlandı

ABD Başkanı Trump’ın, Suriye’yle ilgili son tweet’inde kullandığı “Görev tamamlandı” ifadeleriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Pentagon’un Başsözcüsü White, “Dün geceki operasyonlar başarılıydı. Amaçlarımıza ulaştık. Yani, görev başarıyla tamamlandı” dedi.

16:16 Pentagon: Bütün hedefleri başarıyla vurduk

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen saldırılarda hedeflerin tamamının ‘başarıyla’ vurulduğu belirtildi. Pentagon Başsözcüsü Dana W White, saldırıların Esad’ı görevden indirme girişimi olmadığını ve ABD politikalarında bir kaymaya işaret etmediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie de, şu ana kadar herhangi bir sivil can kaybından haberdar olmadıklarını ifade etti. Şam’ın Berzah bölgesindeki bir araştırma merkezinde kimyasal silah ve sinir gazı depolandığına inandıklarını kaydeden McKenzie, bu noktanın saldırıların hedefi olduğunu aktardı. Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü saldırıların havaya yayılabilecek kimyasalları minimalize edecek şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

16:02 Lübnan: Politik çözüm Suriye’deki krizden tek çıkış yolu

Suriye’de istikrarın, toprak bütünlüğünün ve insanların güvenliğinin sağlanması için tek yolun ‘diplomasi’ olduğunu belirten Lübnan hükümeti sözcüsü Muhammed al-Momani, “Politik çözüm, Suriye halkının birliğini ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasının garantisi” ifadelerini kullandı. Sözcü, “Şiddetin devam etmesi sadece daha fazla ölüm, yıkım ve yurdundan edilen insan getirecek. Suriyeliler bu yaşananların tek kurbanı” dedi.

15:57 Erdoğan: Yapılanı doğru buluyorum

Suriye’de yapılan operasyonu ‘doğru bulduğunu’ söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “O kimyasal saldırılarla o yavruların düştüğü durumu kimse tasvip edemez. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Suriye meselesine bir çözüm bulunmasını en çok biz istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı May’la telefonda konuştuğunu aktaran Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron’la da görüşeceğini söyledi.

15:56 Mısır’dan Suriye halkıyla dayanışma mesajı

Geçen cumartesi gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili uluslararası inceleme çağrısında bulunan Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan, “Mısır Arap Cumhuriyeti, güvenlik ve istikrar içinde yaşama arzusundaki Suriye halkına olan dayanışma duygularını dile getirmektedir” dendi. Açıklamada, bölgede yaşanan askeri gerilimden ‘büyük kaygı’ duyulduğu belirtildi.

15:25 Trump: Saldırı kusursuz biçimde gerçekleştirildi; daha iyi bir sonuç alamazdık, görev başarıyla tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Washington saatiyle sabaha karşı 05:21’de Suriye’de gerçekleştirilen hava operasyonuyla ilgili Twitter’da bir paylaşımda bulundu. Trump, “Dün akşamki saldırı kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. Fransa ve Birleşik Krallık’a bilgelikleri ve kaliteli orduları için teşekkürler. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev başarıyla tamamlandı” dedi.

15:22 ABD, Fransa ve İngiltere, NATO toplantısında müttefikleri bilgilendirecek

Reuters, Suriye’ye hava operasyonu düzenleyen ABD, İngiltere ve Fransa’nın bugün gerçekleştirilecek NATO toplantısında müttefikleri bilgilendireceği bilgisini paylaştı.

15:08 BMGK acil gündemle toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki son gelişmelerin ardından Rusya'nın talebi üzerine TSİ 18:00'de acil gündemle toplanacak.

15:01 Lübnan Dışişleri Bakanlığı: Egemen bir devlete karşı taşkınca bir saldırı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’ye yönelik hava saldırıları ‘egemen bir devlete karşı taşkınca bir saldırı’ olarak nitelendirildi.

14:58 Riyad’dan ‘tam destek’

Suudi Arabistan, ABD liderliğindeki saldırılara destek veren bir diğer ülke oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın Suriye’de askeri hedeflere düzenlediği saldırılara tam destek” açıklamasında bulundu.

14:46 Saadet Partisi lideri: Hükümetten ABD şakşakçılığı değil, şahsiyetli bir duruş bekliyoruz

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonunun tüm Müslümanları hedef alan bir saldırı olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz hükümetten ABD şakşakçılığı değil, İslam dünyasına öncülük edecek şahsiyetli bir duruş bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

14:40 Çin: Uluslararası normların ihlali

Daha önce Pekin'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına karşı olduğunu duyuran Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi.

BM Güvenlik Konseyi'nin onayı olmadan yapılmış herhangi bir askeri eylemin uluslararası ilişkilerde en temel prensiplerin ve normların ihlali anlamına geldiğini belirten Bakanlık Sözcüsü Hua Chunying, ülkesinin uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı olduğunu söyledi.

14:20 ABD’nin Moskova Büyükelçiliği: İşbirliğine kapımız açık

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Huntsman, “Doğru şeyi yapacak, Esad rejiminin korkunç eylemlerini kınama konusunda dünyanın geri kalanına katılacak ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasına izin vermeyecek bir Rusya’yla işbirliğine hazırız” dedi.

ABD’nin Suriye konusunda Rusya’yla tartışmaları ilerletmeye hazır oluğunu ifade eden ABD’li Büyükelçi, “Esad rejiminin korkunç ve yasadışı silahlar kullanmasına ise izin veremeyiz” diye ekledi.

14:05 Saldırılar, OPCW yetkililerinin çalışmalarını etkilemeyecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’den (OPCW) yapılan açıklamada, kuruma bağlı Fact-Finding Mission (Gerçekleri Tespit Etme Misyonu-FFM) yetkililerinin saldırılara rağmen Duma’da kullanıldığı iddia edilen kimyasal silahlarla ilgili gerçekleri bulmak için Suriye’ye gideceği kaydedildi.

OPCW yetkililerinin bugün Duma’da incelemeler yapmasının planlandığına dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanlığı, hava saldırılarının bu incelemeleri engelleme amacı taşıdığını savunmuştu.

13:58 Rus senatörden Türkiye’ye: Suriye saldırısını desteklemesi büyük hata

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'deki askeri tesislere düzenlenen saldırıyı desteklemesinin bir hata olduğunu düşündüğünü söyledi.

13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye saldırı düzenleyen ülkelerden olan İngiltere'nin başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Suriye'deki durumu ele aldı.

13:21 Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor?

Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin askeri üslerine yönelik hava saldırısına ilişkin olarak, "Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor?" sorusunu yöneltti.

13:01 Vatan Partisi'nden eylem çağrısı

Vatan Partisi, Suriye’ye yönelik hava operasyonunu protesto etmek üzere İstanbul’daki ABD Büyükelçiliği önünde, saat 14:00’te eylem yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Suriye'ye emperyalist saldırıya karşı saat 14.00'te ABD Büyükelçiliği önünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

13:00 Ruhani: Esad'ı aradım, yanındayız mesajı verdim

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurması sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la telefonda görüştüğünü söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Esad'ı aradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, "Suriye halkı, dış güçlerin saldırganlığına direnmeye devam edecektir. İran, bölgede ve dünya çapında mazlum uluslara hep destek vermiştir. Bu desteğini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

12:55 Esad: Batı, çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için saldırdı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi. Esad, saldının "ülkenin her köşesindeki teröristlerle savaşıp, yok etme kararlılığını artırdığını ifade etti.

12:47 Çin: Saldırıya karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pekin'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının karşısında olduğını belirtti.

12:40 Almanya: Gerekli ve orantılıydı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin öncülüğündeki operasyonu desteklediklerini belirterek, "Kimyasal silahlarlarla ilgili uluslararası düzenlemelerin etkisini korumak ve Suriye rejimini başka ihlallere karşı uyarmak amacıyla yapılan askeri operasyon gerekli ve orantılıydı" ifadelerini kullandı.

Hava saldırıları ile "rejimin kimyasal saldırı yeteneğini kesilmesi ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin tekrar ihlalinin engellenmesinin" amaçladığına dikkat çeken Merkel, "Amerikalı, İngiliz ve Fransız müttefiklerimizin BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu sorumluluğu üstlenmesini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

12:29 İmha edilen füzelerin görüntüleri yayınlandı

Suriye'de uydudan yayın yapan devlet kanalı El İkbariye El Suriye, imha edilen füze parçalarına ait olduğu ve Humus kırsalında çekildiği belirtilen görüntüler yayınladı.

12:26 NATO olağanüstü gündemle toplanıyor

NATO, Brüksel'deki karargâhta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.

12:25 Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Saldırının dayanağını basında yer alan haberler ile sosyal medyadaki paylaşımlar oluşturuyor" dedi.

12:20 “ABD’nin saldırısı, İran-Suriye-Hizbullah şer üçgenine yönelik önemli bir sinyal”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesinin üyelerinden Yoav Gallant, Twitter’da yaptığı açıklamada, “ABD’nin saldırısı, İran-Suriye-Hizbullah şer üçgenine yönelik önemli bir sinyal” yorumunda bulundu. Gallant, “Kimyasal silahların kullanılması, insanlığın tolere edemeyeceği bir kırmızı çizgi” diye ekledi.

12:10 'Suriye hava savunma sistemleri, saldırı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önledi'

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71'ini önlediğini açıkladı. Rudskoy, Fransız uçaklarının saldırılara katıldığının tespit edilemediğini söyledi. Rus yetkili, Hmeymim ve Tartus'taki sistemlerin ABD ve İngiltere'ye ait deniz ve hava unsurlarından fırlatılan füzeleriyse zamanında tespit ederek kontrol altına aldığını ifade etti.

Fransız jetlerinin havalanışına dair şu görüntüler haber ajanslarına servis edilmişti:

12:04 İspanya: Saldırı meşru ve ölçülü

İspanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik olarak başlattığı hava operasyonu, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan Suriye yönetimine karşı ‘meşru ve ölçülü bir cevap ‘ olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Rusya’ya da değinilerek, “Suriye yönetimini destekleyenler, sivil popülasyona yönelik her türlü saldırıdan kaçınmak için gereken baskıyı uygulamalıdır. Ateşkesin devam eden ihlalleri kabul edilemez. Ancak kimyasal silah kullanımı farklı bir mesele ve inanılmaz bir ağırlığa sahip. Üzücüdür ki ilk kez yaşanmıyor, umarız son olur.”

11:58 Suriyeli 'muhalifler': Esad görevde kaldığı sürece saldırılar komedi

AFP’nin haberine göre Suriyeli ‘muhalifler’ Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görevde kaldığı sürece saldırıları ‘komedi’ olarak nitelendirdi.

11:52 Hükümetten ilk açıklama: İncirlik kullanılmadı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Türk mevkidaşı Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatlarıyla görüştüğünü söyledi. Bozdağ, ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısında İncirlik üssünün kullanılmadığını da belirtti.

11:49 AB Komisyonu Başkanı Juncker: Kimyasal silah kullanımı hiçbir koşulda kabul edilebilir değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker kimyasal silah kullanımının hiçbir koşulda kabul edilebilir olmadığını söyledi. Yazılı bir açıklama yayınlayan Juncker, “Dün akşam Fransa, Birleşik Krallık ve ABD Suriye rejiminin 7 Nisan’da Duma’da sivillere yönelik gerekleştirdiği korkunç kimyasal silah saldırısına yanıt olarak koordineli bir askeri operasyon düzenledi” dedi.

11:42 İngiltere Başbakanı May: Suriye hükümetine karşı harekete geçmek hem haklı hem de yasal

Suriye hükümetinden başka hiçbir grubun Duma'da geçen hafta düzenlendiği iddia edilen kimyasal silah saldırısını düzenlemiş olamayacağını savunan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmak konusunda korkunç bir sicili olduğunu biliyoruz" açıklamasında bulundu.

May ayrıca, Suriye hükümetine karşı harekete geçmenin "hem haklı hem de yasal olduğunu" belirtirken, saldırının Suriye'deki iç savaşa müdahil olmayı amaçlamadığını vurguladı.

11:40 Suriye'deki füze saldırılarında hedef alınan noktalar

11:20 İşçi Partisi lideri Corbyn: Yasal olarak şaibeli

İngiltere’de ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Suriye’ye yönelik hava saldırılarını ‘yasal olarak şaibeli’ ifadeleriyle nitelendirdi. “Bombalar hayatları kurtarmayacak ya da barışı getirmeyecek” diyen Corbyn, atılan adımın ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in de ‘itiraf ettiği’ gibi hali hazırda yıkıcı olan çatışmayı artırma riski taşıdığını söyledi. Corbyn, şöyle devam etti:

"İngiltere, Washington’dan emir almak ve İngiliz askeri personelini riske atmak yerine çatışmaya ateşkesle son vermek konusunda lider rolünü oynuyor olmalı. (İngiltere Başbakanı) Theresa May, (ABD Başkanı) Donald Trump’ın ardına takılmak yerine parlamentonun onayını almalıydı. Hükümet, Rusya ve ABD’nin geçen hafta yaşanan korkunç saldırıyla ilgili bağımsız bir BM soruşturulmasında anlaşması için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Böylece sorumlular cezalandırılabilir.”

11:11 CHP'li Cihaner: Dünyanın 3-5 manyağın elinde oyuncak olmasına engel olamadık ya, yazıklar olsun bize!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Suriye’de düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından "Dünyanın 3-5 manyağın elinde oyuncak olmasına engel olamadık ya, yazıklar olsun bize! Aynı uydurma gerekçelerle başlatılan Irak yıkımı, IŞİD gerçeği, NATO, ABD, İngiltere ve Fransa’nın sabıkası ortadayken bu saldırıya destek olmak kuşaklar boyu sürecek bir utanca ortak olmaktır” yorumunda bulundu.

10:51 Hamaney'den ABD, Fransa ve İngiltere'ye: Haydutlar

Suriye'ye hava operasyonu başlatan ABD, Fransa ve İngiltere'yi 'haydutlar' olarak nitelendiren İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Batılı ülkelerin Suriye'ye karşı düzenlediği saldırının 'hiçbir kazancı olmayan bir suç' olduğunu söyledi. Hamaney "ABD ve müttefikleri Suriye'deki suçlardan hiçbir kazanç elde edemeyecek. Suriye'ye saldırmak bir suçtur. Amerikan Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı birer hayduttur" dedi.

10:44 Putin: Bu bir saldırı eylemidir, en sert biçimde kınıyoruz,

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik olarak başlattığı hava operasyonunu ‘saldırı eylemi’ olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaşananların tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağı söyledi.

Putin, "Rus ordusunun meşru hükümete terörle mücadelede destek verdiği Suriye'ye düzenlenen saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz. ABD, eylemleriyle Suriye'deki insani felaketi daha da derinleştiriyor, sivil halka acılar yaşatıyor ve Suriye ile bölgede yeni bir sığınmacı dalgasını teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve müttefiklerinin 'saldırgan eylemlerini' kınamak üzere acil toplantıya çağırdıklarını sözlerine ekledi.

10:25 AB Konseyi Başkanı: Rusya ve İran'a da bu insanlık trajedisinin, hiçbir bedeli olmadan devam edemeyeceğini net bir şekilde göstermiştir

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'deki çeşitli hedeflere düzenlenen füze saldırıları konusunda Twitter'dan bir açıklama yaptı. Tusk "ABD, Fransa ve İngiltere tarafından yapılan saldırılar Suriye rejimiyle birlikte Rusya ve İran'a bu insanlık trajedisinin, ez azından hiçbir bedeli olmadan devam edemeyeceğini net bir şekilde göstermiştir. AB olarak müttefiklerimizin ve adaletin yanında olacağız" dedi.

10:16 CHP Genel Başkanı: Kimyasal silah insanlık suçudur, egemen güçler bölgeden elini çekmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili ilk açıklamasında "Kimyasal silah insanlık suçudur. Türkiye çok dikkatli olmalı. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli. Sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz. Sorunu dört bölge ülkesi çözmeli" dedi.

10:15 Abdüllatif Şener: İşte şanlı Suriye direnişi; emperyalizmin bombaları yağarken Şam'ın sokaklarına bakın

AKP kurucusu ve 2003 yılında 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından reddedilen 1 Mart tezkeresi döneminde başbakan yardımcısı olarak görev yapan Abdüllatif Şener, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İşte şanlı Suriye direnişi, işte yiğit Suriye halkı!

Anlamayanlar Şam sokaklarındaki protesto şenliklerine baksın! Tepelerine emperyalizmin bombaları yağarken 'Ey Katiller! Biz buradayız, korkmuyoruz, sığınaklarda değil sokaklardayız' diye haykırışlarına kulak versin!" ifadelerini kullandı.

10:04 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Kimyasal saldırı sonrası Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonlarına ilişkin olarak açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Duma’da kimyasal saldırı gerçekleştirdiği anlaşılan Suriye rejiminin cevapsız bırakılması düşünülemezdi" dedi. Kalın, "Amaç, Suriye’deki savaşı sonlandırmak olmalıdır. Konvansiyonel ve kimyasal silahlarla yapılan tüm katliamların engellenmesi, Suriye’de siyasi çözümün bir an önce sağlanmasına bağlıdır" diye ekledi.

10:03 AKP'den ilk açıklama

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarının 'Suriye'ye değil rejime dönük olduğunu' söyleyen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Operasyondan önce haber verildi" dedi.

09:55 Uluslararası Af Örgütü: ABD, Suriye’deki şiddetten kaçanlara kapılarını yeniden açmalı

Suriye halkının ‘6 yıldır kimyasal silah kullanımını da içeren ve birçoğu savaş suçu olan yıkıcı saldırılara katlandığını’ söyleyen Uluslararası Af Örgütü’nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Raed Jarrar, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, “Tüm askeri operasyonlarda sivillerin göreceği zararı minimize etmek için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Hali hazırda yasadışı saldırılar karşısında hayatlarını kaybetme korkusuyla yaşayan insanlar, Suriye hükümetinin iddia edilen ihlalleri için daha fazla cezalandırılmamalılar” dedi.

Suriye’de milyonlarca insanın şiddet ve zulümden kaçtığını kaydeden Jarrar, “Trump yönetimi sığınmacıların ABD’ye girmesini engelleyen yasağı devam ettirerek acı çeken kadın, erkek ve çocuklara sırtını dönmemeli. ABD’nin Suriye’deki şiddetten kaçan insanlara kapılarını yeniden açmasının vakti geldi” diye konuştu.

09:30 ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'yi vurdu; Devlet Başkanı Beşar Esad işe böyle gitti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesine yönelik ABD-Fransa-İngiltere saldırısının sabahında işe gidiş görüntüleri yayımlandı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan videoya 'Sabah azmi' notu düşüldü.

09:20 İsrail: ABD liderliğindeki hava saldırıları ‘kırmızı çizgiyi’ çekti

Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, ABD liderliğinde Suriye’ye gerçekleştirilen hava saldırılarını ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdi. İsmini vermeyen yetkili, “Geçen yıl, Başkan Trump kimyasal silah kullanımının kırmızı çizgiyi geçmek olacağını net bir şekilde ortaya koymuştu. Bu gece, ABD’nin liderliğinde Fransa ve Birleşik Krallık o çizgiyi uygulamaya soktu” dedi.

09:06 Reuters: Şam ve Humus dışında da 4 nokta hedef alındı

Reuters, Suriye hükümeti yanlısı bir milis komutanın verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Barzeh'teki araştırma merkezi ve Humus'taki askeri deponun dışında 4 hedefin daha vurulduğu bilgisini aktardı.

İsrail uçaklarının 2014'te bombaladığı Şam'ın batısında, Lübnan sınırı yakınlarındaki Dimas bölgesinde bulunan bir askeri üs,

kuzeyindeki Masyaf'taki bir tesis , kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan askeri depolar ve güneyindeki Kiswah bölgesinin de ABD, İngiltere ve Fransa savaş uçaklarınca hedef alındığı belirtildi.

08:56 Hava saldırılarına bir destek de Kanada’dan

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kabinesinin Suriye’de düzenlenen saldırıları desteklediğini duyurdu. Trudeau, “Kanada, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’ın Esad rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanma yeteneğine yönelik kararını destekliyor. Suriye’de kimyasal silah kullanımına dair gelecekteki incelemelerde luslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Sorumlular yargı önüne çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

08:53 ABD, "Bilgilendirmedik demişti"; Fransa Savunma Bakanı Rusya'nın uyarıldığını söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye’ye yönelik saldırılar öncesinde Rusya’nın bilgilendirilmediğini söylerken; Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise aksi yönde bir beyanda bulundu. Parly, “Müttefiklerimizle birlikte Rusların öncesinde uyarıldığından emin olduk” dedi.

08:43 Suriye Dışişleri Bakanlığı: Vahşi ve barbar saldırı, Duma’da yapılacak uluslararası incelemeleri engellemeyi amaçlıyor

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yetkililerinin cuma günü Suriye’ye ulaştığını ve bugün Duma’da incelemeler yapılmasının planlandığına dikkat çeken Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıların bu incelemeleri engelleme amacı taşıdığını belirtti. ‘Vahşi ve barbar’ olarak nitelendirilen saldırının sadece ‘dünya genelindeki tansiyonu yükseltmeye yarayacağınının’ ifade edildiği bakanlık açıklamasında, “Aynı zamanda da uluslararası güvenliği tehdit ediyor” dendi.

08:39 Suriye: Batı medyası saldırıların kapsamını abartıyor

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Batı medyasının ABD, Fransa ve İngiltere’nin hava saldırılarının kapsamını ‘abarttığı’nı savundu. SANA’nın haberine göre bakanlıktan yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza, üçlü saldırganlığın ülkemizdeki saldırılarını ve bunların sonuçlarını kasıtlı ya da kasıtsız olarak abartan hiçbir bir habere inanmamaları çağrısında bulunuyoruz” dendi.

08:34 Türkiye: Memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere dair ilk tepki 4.5 saat sonra geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Yerinde bir tepki" dendi.

08:30 Hava saldırıları kameralara böyle yansıdı

08:24 Rusya Dışişleri Bakanlığı: 100’den fazla füze atıldı, büyük çoğunluğuna müdahale edildi

Suriye’ye ABD, Fransa ve İngiltere’nin gerçekleştirdiği hava saldırıları kapsamında yüzden fazla füze atıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunların ‘önemli kısmına’ müdahale edildiğini kaydetti.

Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi. Bakanlık, Suriye'nin saldırıyı Sovyetler Birliği yapımı hava savunma sistemleriyle geri püskürttüğünü bildirdi.

08:18 Fransa Dışişleri Bakanı: Esad, uluslararası hukuku çiğnemekte tereddüt etmedi

Elysee Sarayı’nda açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ‘ülkesinin sözlerine, sorumluluklarına uygun davrandığını’ ve müttefikleriyle koordinasyon içinde olduğunu söyledi. “Esad rejimi kasıtlı olarak 20. yüzyılın tabusunu yıktı, kimyasal silah kullandı” diyen Le Drian, Suriye Devlet Başkanı’nın ‘uluslararası hukuku çiğnemekte tereddüt etmediğini’ belirtti. Fransa’nın üç hedefi olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, bunları şöyle sıraladı:

-Suriye’nin kimyasal silah kullanım programını yok etmek.

-Suriye genelinde bir ateşkes sağlamak.

-Krizden çıkış planı oluşturmak.

07:59 Suriyeliler sokaklara çıktı

Hava saldırılarının sona ermesi ve güneşin doğmasıyla birlikte çok sayıda Suriyelinin Şam sokaklarına çıktığı kaydedildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Suriye’nin zaferini destekleyen ve ABD karşıtı sloganlar atıldığı görüldü. Suriye yönetimine yakın kaynaklar, başkent Şam’daki konvoyları, ‘ABD saldırısının başarısızlığının kutlaması’ olarak nitelendirdi.

Sputnik'e konuşan bir aktivist, "Saldırılardan korkmadığımızı göstermek için buradayız. Ülkemiz saldırılara karşı koyma gücüne sahip. Halk ise orduya be Başkan'a destek çıkıyor" ifadelerini kullandı.

07.45 İran: Hava saldırılarının bölgesel sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’deki saldırılarının güçlü şekilde kınandığını duyurdu. İran, Suriye’deki hava saldırılarının bölgesel sonuçları olacağı açıklamasında bulundu.

Fransız AFP Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Behram Ghasemi, ülkede yaygın olarak kullanılan Telegram uygulamasından yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin hizbir kanıtı yok ve Kimyasal Silahları Önleme Örgütü'nün bir tutum almasını bile beklemeden bu saldırıyı düzenlediler ve bölgesel sonuçlardan sorumlular" dedi.

07:29 Suriye devlet televizyonu: Saldırılarda 3 kişi yaralandı

Suriye devlet televizyonu SANA, Humus’taki saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Birkaç füzeye müdahale edildiğini ve rotasından çıkarıldıklarını kaydeden SANA, bu sebepten sivillerin yaralandığını belirtti.

Sputnik'e konuşan bir yerel kaynak ise ABD öncülüğündeki Suriye saldırılarında en az 6 sivilin yaralandığını aktardı.

07.20 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma bölgelerine ABD füzeleri girmedi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi.

07:19 BM Genel Sekreteri’nden Suriye çağrısı: Tehlikeli durumlardan kaçının

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’de başlattığı hava saldırılarıyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tehlikeli durumlardan kaçınılması çağrısında bulundu. Durumu gerginleştirecek ve acı çeken Suriye halkının durumunu kötüleştirecek eylemlerden kaçınılması çağrısını da yineleyen Guterres, “BM Güvenlik Konseyi üyelerine birleşme ve sorumluluklarına uygun davranma çağrısında bulunuyorum” dedi.

07.13 NATO'dan operasyona destek açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" dedi.

06.24 -Şam'daki Başkanlık Sarayı ve hükümet binaları vurulmadı

Şam'daki Sputnik muhabiri, ABD öncülüğündeki saldırılarda Suriye Devlet Başkanlık Sarayı'nın ve başkentteki hükümet binalarının vurulmadığını bildirdi.

06.05 Rusya: Saldırılar, Suriye'nin barışçıl bir gelecek şansı elde ettiğinde geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

Konuya ilişkin açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra IŞİD'e, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."

Beyaz Saray'ın saldırı kararını almasında internet ve ana akım medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve videoların etkili olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima ederek "15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı" dedi.

Irak işgali öncesinde eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Irak'ta hareketli biyolojik silah laboratuarları olduğunu ileri sürmüştü. Powell, iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında elinde bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu dinleyicilere göstermişti. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

​05.37 "Suriye'ye saldırılar sonuçsuz kalmayacak"

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

05.15 Pentagon: Saldırı bir defalık

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'ye yönelik saldırının 'bir defalık' olduğunu söyledi. Mattis, "Bu yıl geçen yılki saldırıya nazaran iki kat daha fazla silah kullandık. Hedefler daha titiz seçildi. Ağır bir saldırı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin Rusya'ya önceden bilgi verilmediğini kaydetti. Dunford, "Operasyonun ilk dalgası sona erdi" dedi.

Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi.

05.04 Rusya: ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

04.58 İngiltere jetleri Humus'ta askeri tesisleri vurdu iddiası

İngiltere ordusu, İngiliz jetlerinin Humus yakınlarında askeri tesisleri vurduğunu ileri sürdü.

04.40 Macron: Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz

ABD ve İngiltere’yle birlikte saldırıya destek veren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ”Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu. 'Kırmızı çizginin aşıldığını' söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "onlarca erkek, kadın ve çocuk kimyasal silahlarla katledildiği için" saldırı emri verdiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında da saldırıya katılan Fransız jetlerinin kalkış görüntüleri yayımlandı.

04.30 May: Güç kullanmaktan başka alternatif yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok" dedi. May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim" ifadesini kullandı.

May şunları kaydetti:

Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir.

Suriye'ye karşı mümkün olan her diplomatik yolu denedik. Suriye rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için güç kullanmak dışında pratik bir alternatif yoktu.

Bu harekat bir iç savaşa müdahale etmek ve rejim değiştirmek anlamına gelmiyor. Harekat, bölgede gerilimleri tırmandırmayacak ve sivil kayıpları önlemek için mümkün olan her şeyi yapacak sınırlı ve hedefli bir darbe niteliğindedir.

Bu, Başbakan olarak Silahlı Kuvvetlerimizi muharebeye sürme konusundaki ilk kararım. Bu, kolay aldığım bir karar değil.

04.20 'Şam'da patlama sesleri duyuldu, Suriye hava savunması aktif'

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.

Şam semalarında, Suriye hava savunma füzesinin Tomahawk füzesine karşı fırlatıldığına dair sosyal medya üzerinden görüntüler yayınlandı.

​04.10 Trump: Saldırı emri verdim

Trump'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Suriye'ye saldırı emrini verdim, operasyonlar yolda.

Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun.

​04.00 Trump'tan açıklama bekleniyor

ABD medyasında yer alan haberlere göre basın mensuplarına, Trump'ın Suriye'ye ilişkin yapacağı açıklama için hazırlıklı olmaları bildirildi.

Öte yandan Pentagon muhabiri Joe R. Tabet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yönetiminden bir yetkili Suriye'ye yönelik saldırı kararının alındığını doğruladı" iddiasında bulundu.

İLK GÖRÜNTÜLER

Saldırıların başladığı 4.20'de Suriye semalarında füzelerin havada bıraktığı izler fotoğraflandı.



