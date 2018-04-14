ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırı sona erdi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyonuna ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'nda (PENTAGON) basın toplantısı düzenlendi. Pentagon'daki toplantıda operasyonun ilk etabının sona erdiğini ve nokta atışı bir operasyon olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından yaklaşık bir saat sonra Savunma Bakanı Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunford Pentagon’da kameraların karşısına geçti.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, yeni saldırı planlarının olmadığını açıkladı. Mattis “Esad rejiminin geçen sene mesajı almadıkları anlaşılıyor. Şimdi biz ve müttefiklerimiz daha sert vurduk ve hep birlikte Esad’a ve onun katil kurmaylarına yeni bir silahlı saldırı daha düzenlememeleri gerektiğine dair mesajımızı gönderdik” dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini duyurdu.

Mattis şunları söyledi:

- Başkomutan olarak Başkan Trump anayasanın 2. Maddesi uyarınca ABD ulusal çıkarlarını savunmak için askeri güç kullanma yetkisine sahip. Suriye’de kötüleşn insani krizi durdurmak ve özellikle kimyasal silahların kullanımını engellemek ABD’nin ulusal çıkarıdır.

- Geçen yıl rejimin sivillere karşı kimyasal silah kullanımına yanıt olarak kimyasal silahların gönderildiği askeri üssü hedef almıştık.

- Bugün önceki saatlerde Başkan Trump ABD ordusuna, müttefiklerimizle birlikte, Suriye rejiminin kimyasak silah araştırma-geliştirme-üretim kabiliyetlerini yok etme taliamatı verdi.

- Bu gece Fransa, İngiltere ve ABD Suriye’nin kimyasal silah altyapısını vurma konusunda kararlı bir eylem başlattı.

- Açıkça görülüyor ki Esad rejimi geçen sene mesajı almamış. Bu kez, müttefiklerimiz ve biz daha kuvvetli vurduk. Hep birlikte Esad’a ve ölümcül litenenats...sorumlu tutulacakları başka bir kimyasal saldırıya girişmemeleri yönünde açık bir mesaj gönderdik.

- 70 üyeli DEAŞ ile mücadele koalisyonu Suriye’de DEAŞ’I yenme hedefine bağlıdır. Bu geceki saldırı ondan ayrı olarak kimyasal silahlar kim tarafından hangi koşulda kullanılırsa uluslararası hukukun ihlali olduğununu sergiledi.

- Saldırılar Suriye rejimine yöneliktir. Bu saldırıları gerçekleştirirken sivil ve yabancı kayıpları önlemek için önemli tedbirler aldık.

- Tüm medeni ulusları Suriye’deki iç savaşı bitimek için acilen birlik olmaya ve Cenevre’deki barış sürecini desteklemeye davet etme zamanıdır.

- Yakın zamandaki deneyimlere dayalı olarak önümüzdeki günlerde Esad rejimiyle birlikte hareket edenlerin kayda değer bir dezenformasyon kampanyası başlatmasını bekliyoruz. Şeffaflık ve netliği korumak için Halkla İlişkiler konusundaki yardımcım Dana White ve Genelkurmay Sözcüsü General McKenzie yarın sabah 9’da (TSİ 16.00) bir brifing daha düzenleyecek.