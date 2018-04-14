T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor?

"Bu vahşetin sona ermesi için daha çok çalışılması gerekiyor"

14 Nisan 2018 16:21

Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin askeri üslerine yönelik hava saldırısına ilişkin olarak, "Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor? Yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor" dedi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını "olumlu" gördüklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Suriye'de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.

Başbakan, 28 Şubat davasının sonucuna ilişkin olarak da, " Bir postmodern darbe girişimiydi. 28 Şubat hesap sorularak devam ediliyor. Yargının önünde hesap soruluyor. Demokrasilerde kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Er ya da geç de olsa hesabı sorulur. Yargı gerekeni yapıyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

- Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. 7 yıldır Suriye'de vahşet devam ediyor. Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor? Yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor.

-Suriye'de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var.

- 28 Şubat davası sonuçlandı. Bir postmodern darbe girişimiydi. 28 Şubat hesap sorularak devam ediliyor. Yargının önünde hesap soruluyor. Demokrasilerde kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Er ya da geç de olsa hesabı sorulur. Yargı gerekeni yapıyor. 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Binali YıldırımSuriyeABDRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24