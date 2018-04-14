Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor?

Başbakan Binali Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin askeri üslerine yönelik hava saldırısına ilişkin olarak, "Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor? Yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor" dedi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısını "olumlu" gördüklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Suriye'de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.

Başbakan, 28 Şubat davasının sonucuna ilişkin olarak da, " Bir postmodern darbe girişimiydi. 28 Şubat hesap sorularak devam ediliyor. Yargının önünde hesap soruluyor. Demokrasilerde kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Er ya da geç de olsa hesabı sorulur. Yargı gerekeni yapıyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'nin İstanbul Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan'ın açıklamaları şöyle:

- Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. 7 yıldır Suriye'de vahşet devam ediyor. Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor? Yedi yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor.

-Suriye'de gerçekten sorumluluk alınmalı. Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz. Kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var.

- 28 Şubat davası sonuçlandı. Bir postmodern darbe girişimiydi. 28 Şubat hesap sorularak devam ediliyor. Yargının önünde hesap soruluyor. Demokrasilerde kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Er ya da geç de olsa hesabı sorulur. Yargı gerekeni yapıyor.