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Trump: Geçen akşam mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi; görev tamamlandı

"Daha iyi bir sonuç alınamazdı"

14 Nisan 2018 18:20

ABD Başkanı Donald Trump, Washington saatiyle sabaha karşı 05:21’de Suriye’de gerçekleştirilen hava operasyonuyla ilgili Twitter’da bir paylaşımda bulundu ve  "Geçen akşam mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi; görev tamamlandı, daha iyi bir sonuç alınamazdı" dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter'daki mesajında, “Dün akşamki saldırı kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. Fransa ve Birleşik Krallık’a bilgelikleri ve kaliteli orduları için teşekkürler. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev başarıyla tamamlandı” ifadelerini kullandı.

 

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