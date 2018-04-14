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ABD'nin Suriye operasyonuna Rusya'dan ilk açıklama: Sonuçsuz kalmayacak!

"Rusya bu yaşananları saldırganlık eylemi olarak görmektedir"

14 Nisan 2018 10:03

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Esad rejimine yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan peş peşe tepkiler geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov 'Suriye'ye saldırı sonuçsuz kalmayacak' derken Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin ise, "Rusya bu yaşananları saldırganlık eylemi olarak görmektedir' yorumunu yaptı. Rus Dışişleri de "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" açıklamasında bulundu.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, bu gece yapılan hava operasyonunu kast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.  

Antanov'un açıklamasında şu satırlar yer aldı: "En büyük endişelerimiz gerçeğe döndü. Uyarılarımız dikkate alınmadı.Önceden tasarlanmış bir senaryo sahnelendi. Bir kez daha tehdit edildik. Bu eylemlerin karşılıksız kalmayacağını söylemiştik.Rusya devlet başkanının küçük düşürülmesi kabul edilemez."

'Saldırganlık eylemi'

Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.

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