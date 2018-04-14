ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurması sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı telefonla aradı. Ruhani, "Esad'ı aradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurması sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı.