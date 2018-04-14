T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ruhani: Esad'ı aradım, yanınızdayız mesajı verdim

Esad: Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı

14 Nisan 2018 16:00

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurması sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı telefonla aradı. Ruhani, "Esad'ı aradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurması sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi. 

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı. 

ETİKETLER

hasan ruhaniBeşşar Esadiransuriyehaberabdtrumpingilterefransasaldırıkimyasal silahhava saldırısıoperasyonyanınızdayız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24