AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Operasyondan önce haber verildi

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'da yaptığı iddia edilen kimyasal saldırı sonrası Esad rejimine yönelik olarak başlatığı operasyona AKP'den ilk açıklama geldi. AKP Sözcüsü Mahir Ünal saldırı için, "Suriye'ye değil rejime dönüktür" yorumunu yaparak, "Operasyondan önce haber verildi" dedi.

Operasyonun kimyasal kullanımına ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyleyen Ünal, "Saldırı, Esed'in gitmesinin sağlayacak bir operasyona benzemiyor" ifadesini kullandı.

Ünal, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Haftasonu programında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Ünal'ın Suriye'yle ilgili şu açıklamaları yaptı.

Öncelikli olarak bölgede her hangi bir şey olduğunda Türkiye, 'bunun çözüme katkısı nedir' sorusunu soruyor. Çünkü biz öncelikle bir an önce, çözüm barış ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Burada iki şeye dikkat etmek gerekiyor; bu saldırı Suriye'ye karşı yapılmış değil, rejiime dönük bir saldırıdır. Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu.

Bu operasyon ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de kalıcı olmak istediğini gösteriyor.

Olay bizim mahallede oluyor. Cumhurbaşkanımızın tavrı gayet doğru. Kendi mahallesini korumak isteyen güçlü bir lider.