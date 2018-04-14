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Dışişleri Bakanlığı: Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

"Yerinde bir tepki"

14 Nisan 2018 11:33

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırı TSİ ile 4.20'de yapıldı. Ankara'da saatlerce operasyona ilişkin olarak açıklama gelmedi. 4 buçuk saat sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Yerinde bir tepki" açıklaması geldi. 

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı ABD, Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Suriye rejimine düzenlenen sınırlı operasyonla ilgili 4 buçuk saat sonra Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz.

"Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir"

Kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırılar insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Yedi yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicili sabittir. Uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe yoktur.

Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır. Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

 

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