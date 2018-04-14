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Erdoğan: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz

"Rejim hak, hukuk tanımaksızın yaptığı saldırıların karşılıksız kalmayacağını gördü"

14 Nisan 2018 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İngiltere ve Fransa ortaklığıyla Suriye'ye yönelik hava harekâtına ilişkin olarak, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi.

Erdoğan Suriye'deki hava harekâtıyla ilgili bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'la görüştüğünü belirterek, "Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğim" bilgisini verdi.

Partisinin İstanbul Fatih'teki 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Rejim hak, hukuk tanımaksızın yaptığı saldırıların karşılıksız kalmayacağını gördü. Yapılan operasyonu doğru buluyoruz

- O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.

- Biz bu oyunu çoktan bozduk. Suriye'de gerçekten ülke halkının huzuru için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem de terör örgütlerine karşı adım atılmalı."

- Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük.

- Biz eğer hedef DAEŞ'se biz DAEŞ'le zaten savaşıyoruz ya. Biz DAEŞ'e karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DAEŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık.

 

 

 

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