CHP'li Cihaner: Dünyanın 3-5 manyağın elinde oyuncak olmasına engel olamadık ya, yazıklar olsun bize!

ABD, Fransa ve İngiltere’nin, Doğu Guta’daki Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından bugün sabaha karşı başlattığı hava operasyonlarını değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, “Bu saldırıya destek olmak kuşaklar boyu sürecek bir utanca ortak olmaktır” dedi.

Suriye’de düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili kişisel Twitter hesabında yorumda bulunan Cihaner, “Dünyanın 3-5 manyağın elinde oyuncak olmasına engel olamadık ya, yazıklar olsun bize! Aynı uydurma gerekçelerle başlatılan Irak yıkımı, IŞİD gerçeği, NATO, ABD, İngiltere ve Fransa’nın sabıkası ortadayken bu saldırıya destek olmak kuşaklar boyu sürecek bir utanca ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.