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NATO: Harekâtı destekliyoruz

"Kimyasal saldırıdan sorumlu olanlar hesap vermeli"

14 Nisan 2018 10:15

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin Suriye’yi vurmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Harekatı destekliyoruz. Kimyasal saldırıdan sorumlu olanlar hesap vermeli" dedi.

Stoltenberg, "Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejiminin kimyasal silah tesislerine karşı yürüttüğü operasyonu destekliyorum. Bu, Suriye rejiminin, Suriye halkına kimyasal silahlarla daha fazla saldırı yapmasını engelleyecek" dedi.

NATO’nun, Suriye’nin kimyasal silah kullanımını uluslararası norm ve anlaşmalara açık bir ihlal olduğunu ifade ederek sürekli kınadıklarını belirten Stoltenberg, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez" diye konuştu. Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO, kimyasal silah kullanımını uluslararası barış ve güvenlik için bir tehdit olarak görüyor ve Kimyasal Silah Sözleşmesini korumanın önemli olduğuna inanıyor. Bu, uluslararası toplum tarafından kolektif ve etkili bir cevap gerektirmektedir."

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