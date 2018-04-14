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Operasyonun ardından Esad'dan ilk açıklama

"Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı"

14 Nisan 2018 15:41

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından gerçekleştirilen ortak hava saldırısına ilişkin olarak, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" dedi.

Esad-Ruhani görüşmesi

İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, " Esad'ı yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi. 

İran haber ajansı Tasnim'e de açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Böyle saldırılar Ortadoğu'da çözümden çok yıkım getiriyor. Amerika bu tür saldırılarla bölgedeki varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor" şeklinde konuştu

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Beşar Esadsaldırı

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