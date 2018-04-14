T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdüllatif Şener: İşte şanlı Suriye direnişi; emperyalizmin bombaları yağarken Şam'ın sokaklarına bakın

"Tepelerine emperyalizmin bombaları yağarken..."

14 Nisan 2018 13:15

AKP kurucusu ve 2003 yılında 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından reddedilen 1 Mart tezkeresi döneminde başbakan yardımcısı olarak görev yapan Abdüllatif Şener, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırı yaptığı iddiası sonrası başlattığı operasyonu değerlendirdi. Şener, "İşte şanlı Suriye direnişi, işte yiğit Suriye halkı. Anlamayanlar Şam sokaklarındaki protesto şenliklerine baksın" dedi.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya ve İran'dan 'saldırıların sonuçsuz kalmayacağı' açıklamaları geldi.

3 ülkenin saldırısını değerlendiren Şener kişisel sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Şener şöyle konuştu: 

ETİKETLER

şenerhaberaçıklamaemperyalizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24