Abdüllatif Şener: İşte şanlı Suriye direnişi; emperyalizmin bombaları yağarken Şam'ın sokaklarına bakın

AKP kurucusu ve 2003 yılında 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesine ilişkin olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından reddedilen 1 Mart tezkeresi döneminde başbakan yardımcısı olarak görev yapan Abdüllatif Şener, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırı yaptığı iddiası sonrası başlattığı operasyonu değerlendirdi. Şener, "İşte şanlı Suriye direnişi, işte yiğit Suriye halkı. Anlamayanlar Şam sokaklarındaki protesto şenliklerine baksın" dedi.

Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya ve İran'dan 'saldırıların sonuçsuz kalmayacağı' açıklamaları geldi.

3 ülkenin saldırısını değerlendiren Şener kişisel sosyal paylaşım hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Şener şöyle konuştu: