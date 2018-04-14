Fransa: Yaptıklarımız hakkında Rusya'yı bilgilendirdik

ABD Başkanı Donald Trump'ın yerel saatle 04.20'de Fransa ile İngiltere ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediklerini duyurması sonrasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Bizler çatışmayla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz. Yaptıklarımız konusunda Rusya'ya bilgi verdik. Fransa uluslararası koalisyona destek vermeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasının ardından Fransız Bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, şunları kaydetti:

"Rejimin bir kez daha kimyasal saldırı düzenlemesini engellemek için kordineli bir şekilde operasyon düzenlendi. Amerikalı ve İngiliz müttefiklerimizle birlikte düzenledik. Bizler burada bir çatışma ve karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz. Yaptıklarımız konusunda Rusya'ya bilgi verdik. Fransa uluslararası koalisyona destek vermeye devam edecek."