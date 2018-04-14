Uluslararası Af Örgütü: ABD, Suriye'deki şiddetten kaçanlara kapılarını yeniden açmalı

ABD, Fransa ve İngiltere'nin geçen hafta ülkenin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde Şam yönetimi tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından başlattığı hava operasyonunu değerlendiren Uluslararası Af Örgütü’nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Raed Jarrar, ABD'ye Syriye'deki acılardan etkilenen insanlara kapılarını açma çağrısında bulundu.

Suriye halkının ‘6 yıldır kimyasal silah kullanımını da içeren ve birçoğu savaş suçu olan yıkıcı saldırılara katlandığını’ söyleyen Jarrar, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili olarak, “Tüm askeri operasyonlarda sivillerin göreceği zararı minimize etmek için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Hali hazırda yasadışı saldırılar karşısında hayatlarını kaybetme korkusuyla yaşayan insanlar, Suriye hükümetinin iddia edilen ihlalleri için daha fazla cezalandırılmamalılar” dedi.

Suriye’de milyonlarca insanın şiddet ve zulümden kaçtığını kaydeden Jarrar, “Trump yönetimi sığınmacıların ABD’ye girmesini engelleyen yasağı devam ettirerek acı çeken kadın, erkek ve çocuklara sırtını dönmemeli. ABD’nin Suriye’deki şiddetten kaçan insanlara kapılarını yeniden açmasının vakti geldi” diye konuştu