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Pentagon: Tüm hedefler başarıyla vuruldu

"Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemek"

14 Nisan 2018 19:20

Pentagon, ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak hava harekâtı düzenlediği Suriye'ye yönelik "Tüm hedefler başarıyla vuruldu. Amaç Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engellemek" açıklamasında bulundu.

Pentagon Sözcüsü, Rus savunma sistemlerinin kullanıldığına dair belirti olmadığını belirterek, "Suriye hava savunma çabaları büyük ölçüde etkisiz kaldı" dedi. 


Pentagon Sözcüsü Suriye'nin kimyasal silahlarla bağlantılı büyük miktarda ekipman ve materyal kaybına uğradığını da belirtti.

Ayrıca vurulan hedeflerden birinde kimyasal silah yapımında kullanılan madde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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