Merkel, "Dahil olmayacağız" demişti: Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz

Merkel'den Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Suriye'deki operasyonla ilgili açıklamada bulundu. Daha önce Suriye'deki bir askeri müdahaleye "Dahil olmayacağız" açıklaması yapan Merkel, "Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel, Suriye'ye yönelik bir askeri müdahaleye dahil olmayacaklarını açıklamış, Suriye yönetimine kimyasal silah kullanımına dair güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini aktarmıştı. Merkel, bu konuda hiçbir şey yapmamanın da zor olduğunu eklemişti.

Merkel müttefiklerinin bir askeri müdahalede bulunması durumunda Almanya'nın askeri olmayan yollardan destek vereceğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı, Suriye'de ABD, Fransa ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili olarak, "Müttefiklerimizin gerçekleştirdiği hava operasyonunu destekliyoruz" açıklamasında bulundu.