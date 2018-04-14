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Suriye'ye yönelik saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Egemen güçler bölgeden elini çekmeli

"Kimyasal silah insanlık suçudur"

14 Nisan 2018 13:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik düzenlenen hava saldırısı hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Kimyasal silah insanlık suçudur. Türkiye çok dikkatli olmalı. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli. Sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz" dedi.

Suriye'deki Doğu Guta bölgesindeki Duma'da, geçen cumartesi gecesi gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği izinle ABD ve müttefikleri Fransa ile İngiltere, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Suriye ve Rusya, ABD Başkanı'nın Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında yaptığı açıklamanın ardından başlayan saldırıları 'uluslararası hukukun ihlali' olarak nitelendirdi. Rusya'dan "Saldırıların sonuçsuz kalmayacağı" NATO'dan ise "Harekâtı destekliyoruz" açıklamaları geldi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava operasyonlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Kimyasal silah insanlık suçudur. Türkiye çok dikkatli olmalı. Egemen güçler bölgeden elini çekmeli. Sorunumuzu kendimiz çözecek kapasitedeyiz. Sorunu 4 bölge ülkesi çözmeli."

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