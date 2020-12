CANLI BLOG | Biden, Trump'ın başkanlığının fişini Pennsylvania'da çekti; ABD'nin 46. Başkanı oldu!

T24 Dış Haberler

3 Kasım'da düzenlenen ABD Başkanlık seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Başkan Donald Trump'ı deviren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, zafere ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı oldu.

Yarış anketlerin gösterdiğinden çok daha yakın geçse de, Biden; Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin gibi kritik eyaletleri kazanarak mutlu sona ulaştı.

ABD seçimlerinde T24'ün projeksiyonlarını ve sonuçlarını aldığı Atlanta merkezli CNN, Demokrat başkan adayının 20 Seçmenler Kurulu oyu bulunan Pennsylvania'yı kazanarak Başkan olmak için yeterli sayıda delegeye ulaşacağını öngördü.

Bu sonuca Nevada da eklenince Biden, 279 Seçmenler Kurulu delegesine ulaştı. Associated Press ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News de Biden'ın en az 290 Seçmenler Kurulu delegesiyle Başkan seçileceğini öngördü. Bu iki medya kuruluşu, Arizona'yı da Biden'ın kazanacağını öngörmüştü.

Joe Biden, Demokrat Parti'den başkan adayı olmadan önce iki dönem boyunca 44. Başkan Barack Obama'nın yardımcılığını yapmıştı. Biden, aynı zamanda Delaware eyaletinin en uzun süre görev yapan senatörü ünvanını taşıyor.

ABD medyasının yarışın sonuçlandığını duyurmasının ardından Twitter paylaşımında bulunan Biden, "Amerika, bu harika ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum. Önümüzde yapılacak zor işler olacak ama size şunun sözünü veriyorum: Ben, bana oy vermiş olun ya da olmayın, bütün Amerikalıların başkanı olacağım. Bana duyduğunuz inancı koruyacağım" yazdı. Biden ve Harris, yaptıkları ulusa sesleniş konuşmasında da birleştirici mesajlar vermeye devam etti.

Öte yandan Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Hint kökenli başkan yardımcısı seçildi. Daha önce hiç bir azınlık mensubu kadın, ülkenin iki numarası olarak görev yapmamıştı.

Harris, 77 yaşındaki Biden'ın 4 yıllık görev süresini dolduramaması durumunda Oval Ofis'i devralacak. Harris bu durumda ABD'nin ilk kadın ve Obama'dan sonra ikinci azınlık mensubu başkanı olacak.

Trump, Biden'ın zaferinin ilan edilmesinin ardından, "Gözlemcilerin sayım odalarına girmelerine izin verilmedi. Ben seçimi kazandım, 71 milyon yasal oy aldı. Gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler oldu. Böyle bir talebi olmayan milyonlarca insana pusulalar gönderildi." şeklinde bir açıklamada bulundu.

İşte seçim günü olan 3 Kasım'dan, Biden ile Harris'in zafer konuşmasını yaptığı 8 Kasım sabahına kadar dakika dakika yaşananlar...

05.20: T24'ün ABD seçimlerini takip ettiği canlı blog sona erdi. ABD halkı, önümüzdeki 4 sene için Beyaz Saray'ı Joe Biden ve Kamala Harris'e emanet etti. 5 gün süren bu seçim sürecini bizimle birlikte takip eden tüm okurlarımıza T24 Dış Haberler ekibi olarak teşekkür ederiz.

04.30: ABD Başkanı Donald Trump'ı yenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, zaferin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum" derken, Trump'a oy veren seçmeni anladığını ifade ederek, "Birbirimize bir şans verelim. Sert sözleri geride bırakmamız gerekiyor. Artık birbirimizi görme ve dinleme zamanı" ifadesini kullandı.

Delaware'de zafer konuşması yapan Biden, "Amerika'nın dünya için bir ışık olduğunu düşünüyorum. Sadece gücümüzle değil, davranışlarımızla da dünyaya ilham olacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "Daha adil ve saygı duyulan bir Amerika'ya inanıyorum" diyen Biden, "İlerleyebilmek için rakiplerimize düşman gibi davranmayı kesmemiz gerekiyor. Onlar düşmanımız değil, Amerikalılar" şeklinde konuştu.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'da görevi devralmasının ardından yapacağı ilk şeyin Covid'i kontrol altına almak olduğunu açıklayan Biden, "Hayatımızı normale döndürebilmenin başka yolu yok. Pazartesi günü geçiş danışmanları olarak bilim insanlarını atayacağım ve Covid'le mücadele için 20 Ocak'ta başlayacak bir aksiyon planını ortaya koymak için çalışacağız. Bu plan temelini bilimden alacak, empati ve merhametle çalışılacak" dedi.

Biden'ın öncesinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris de açıklama yaparken, "Kendi demokrasimiz bu seçimde pusuladaydı. ABD'nin ruhu tehlikedeydi, tüm dünya izlerken siz Amerika için yeni bir sayfa açtınız. Net bir mesaj ilettiniz, siz umudu seçtiniz, birliği, ahlakı, bilimi ve evet, gerçeği seçtiniz. Siz Joe Biden'ı yeni başkanınız olarak seçtiniz!" açıklamasında bulundu.

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olmasına vurgu yapan Harris, "Joe, ülkemizdeki en büyük bariyerlerden birini yıktı ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçti. Ben bu görevdeki ilk kadın olacağım ama sonuncu olmayacağım. Çünkü bugün bunu izleyen her küçük kız, bu ülkenin her şeyin mümkün olduğu bir yer olduğunu görecek" şeklinde konuştu.

Biden ve Harris'in konuşmalarının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.

00.53: ABD Başkanı Trump, sonuçların Biden'ın lehine olmasına karşın seçimi kazandığı iddialarını sürdürürken, "GÖZLEMCİLERİN OY SAYIM ODALARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEDİ. SEÇİMİ KAZANDIM, 71 MİLYON YASAL OY ALDIM. GÖZLEMCİLERİMİZİN GÖRMESİNE İZİN VERİLMEYEN KÖTÜ ŞEYLER OLDU. DAHA ÖNCE HİÇ OLMAMIŞTI. POSTAYLA GÖNDERİLEN MİLYONLARCA OY, BUNLARI ASLA İSTEMEMİŞ İNSANLARA GÖNDERİLDİ!" dedi.

00.00- T24 yazarları ABD seçimlerini değerlendirdi:



- Hasan Cemal | Biden Başkan! Amerika ve dünya; ırkçı, demokrasi ve hukuk düşmanı bir kabustan, Trump'tan kurtuluyor



- Murat Sabuncu | Trump’ın kaybetmesi dünya için umuttur ama herkes kendi demokrasisi için uğraşsın

- Zahide Can | Amerikalılar kara bulutlara bakıyor; Biden bölünmüş Amerika'yı birleştirebilir mi?



- Atilla Dorsay | Trump'a artık "güle güle" derken...

8 KASIM

23.38: Vermont Senatörü Bernie Sanders, Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferi için tebrik etti. Eski Başkan aday adayı Sanders, CNN'e yaptığı açıklamada "Bu seçim Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan bir ülke olarak kalıp kalmayacağımızla ilgiliydi" dedi.

Sanders, "Tanrıya şükür, demokrasi kazandı. Joe ve Kamala'ya ülkemize liderlik etme konusunda en iyisini diliyorum" ifadesini kullandı.

23.30: Biden'ın zaferinin açıklanmasının ardından Biden'ın destekçileri kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

GALERİ - ABD'de birçok kentinde Biden'ın başkanlığı kutlanıyor

23.19: AFP haber ajansı, Donald Trump'ın Biden'ın seçimi kazandığını öğrendiği golf alanından Beyaz Saray'a döndüğünü duyurdu.

23.03: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Joe Biden'ı kutladı:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

22.26: CNN projeksiyonlarına göre Biden, Nevada eyaletini de kazadı. Seçilmiş Başkan, bu sonuçla Seçmenler Kurulu oylarını 279'a çıkardı.

22.22: Joe Biden'n başkanlığını kutlamak için sokağa çıkan bir grup, Queen grubunun "We Are The Champions" şarkısını söyledi.

22.17: Seçim sürecindeki sessizliği dikkat çeken First Lady Melania Trump'ın yakın zamanda sessizliğini bozmayı planlamadığı belirtildi.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray kaynağı, Melania'nın eşi Donald Trump'ın seçim sonuçlarına meydan okuma çabalarına destek veren veya Biden'ın zaferini tanıyan bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Bir başka kaynak, Melania'nın çoğunlukla "kendi kendine takıldığını" ve diğer aile üyeleriyle strateji toplantılarına katılmadığını belirtti.

Yetkili, First Lady'nin şu anda Beyaz Saray'da olduğunu ifade etti.

Melania Trump, cuma günü seçimden bağımsız olarak "Be Best" kampanyası ile ilgili bir Twitter paylaşımında bulundu. Eşi ve üvey oğullarının aksine bir first Lady için alışılmışın dışında bir şekilde Trump, seçimle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

22.06: ABD'nin çeşitli noktalarından kutlama görüntüleri gelmeye devam ediyor...

21.50: CNN'e konuşan iki kaynak, Biden'ın başkanlığında oluşturacağı Koronavirüs Görev Gücü'nde yer alacak isimleri pazartesi açıklamayı planladığını söyledi.

İddiaya göre Görev Gücü'nün üç eş başkanı olacak: Eski Sağlık Bakanı Vivek Murthy, eski FDA Komiseri David Kessler ve Yale Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Marcella Nunez-Smith.

21.49: ABD'nin 46'ıncı First Lady'si olan Jill Biden, Twitter'dan bir mesaj paylaşarak "O hepimizin ailesinin Başkan'ı olacak" dedi.

Jill Biden'ın paylaştığı fotoğrafta kafasında "Başardık, 46." Yazan bir şapkayla poz veren Joe Biden "Dr&Başkan Biden burada yaşıyor" yazan bir pankart tutuyor.

21.47: 39. ABD Başkanı Jimmy Carter, Biden ve Harris için bir tebrik mesajı yayımladı:

"Rosalynn ve ben seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kutluyoruz. Başarılı kampanyaları bizi gururlandırdı ve ülkemize getirecekleri pozitif değişiklikler için çök heyecanlıyız."

21.43: CNN projeksiyonuna göre Temsilciler Meclisi, en az 2 yıl daha Demokratların kontrolünde kalacak.

21.40: 2012'de başkan adayı olan Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney ve eşi, Joe Biden'ın başkanlığını tebrik etti. Biden ve Harris'e "İyi niyetli ve takdire şayan kişilikleriyle" tanıdığını söyleyen Romney, Twitter'dan paylaştığı mesajda şunları yazdı:

"Ann ve ben seçilmiş Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tebriklerimizi sunuyoruz. İkisini de iyi niyetleri ve takdire şayan kişilikleriyle tanıyoruz. Gelecek gün ve yıllarda Tanrı'nın onları koruması için dua ediyoruz."

21.37: Başkan seçilen Joe Biden, kampanyasına katılanlara bir e-posta göndererek, "Kampanyanın sona ermesiyle, öfkeyi ve sert söylemi geride bırakıp ulus olarak bir araya gelmenin zamanı geldi" dedi.

Biden, e-posta'da şu ifadelere yer verdi:

"Amerikan halkının bana ve Başkan Yardımcısı Harris'e duyduğu güven beni onurlandırıyor.

Eşi görülmemiş engeller karşısında, rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Demokrasinin Amerika'nın kalbinde attığını bir kez daha kanıtladık.

Kampanyanın sona ermesiye, öfkeyi ve sert söylemi geride bırakıp millet olarak bir araya gelmenin zamanı geldi.

Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.

Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Ve birlikte olursak, yapamayacağımız hiçbir şey yok."

21.35: Donald Trump'ın kampanya ekibi, Joe Biden'ın başkanlık seçimini kazandığının duyurulmasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak "Joe Biden'ın hiçbir eyalette resmen kazandığı ilan edilmedi" dedi:

"Hepimiz Joe Biden'ı neden hatalı şekilde zafer ilan etmekte acele ettiğini ve medyadaki ortaklarının kendisine yardım etmek için çabaladığı biliyoruz: Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Çok basit bir gerçek var, bu seçimin sonuçlanmasına daha çok var. Joe Biden hiçbir eyalette resmen kazanan olarak ilan edilmedi."

Açıklamada bazı eyaletlerde sayımın yeniden yapılacağı ve bazı yasal süreçlerinden ardından buralarda sonucun değişebileceği belirtildi:

"Pennsylvania'da yasal gözlemcilerimizin oy sayım sürecine gerçek anlamda erişimine izin verilmedi. Yasal oylar başkanın kim olduğuna karar verir, haber kanalları değil.

"Pazartesi gününden itibaren kampanyamız seçim yasalarına tamamen uyulduğundan ve hakedenin kazandığından emin olmak için mahkemede yasal süreç başlatacak. Halkın seçimlere tam güvenini sağlamak için tek yol bu."

Donald Trump'ın imzası olan açıklamada, bir kez daha kanıt sunulmadan oyların hileli olduğu iddia edildi ve Biden'ın bu oyların sayılmasını istemesini "çok şaşırtıcı" olarak nitelendi. Trump, Demokrat Parti'yi de bir kez daha usulsüzlükle suçladı. "Amerikan halkı doğru oy sayımına ulaşana kadar durmayacağım" ifadelerini kullandı.

21.30: ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton, Biden'ın zaferini Twitter hesabından paylaştığı mesajla kutlarken, "Amerika konuştu ve demokrasi kazandı" dedi. Eski Başkan Clinton, Biden'in "herkese hizmet edeceğini ve herkesi bir araya getireceğini" söylerken, "Önemli zafer için Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ediyoruz!" ifadesini kullandı.

21.25: Dünya liderlerinden Joe Biden ve Kamala Harris'e tebrik mesajları gelmeye başladı. Şu ana kadar kutlayanlar arasında Britanya Başbakanı Boris Johnson, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo var.

TIKLAYIN - "Tekrar hoşgeldin Amerika"; Joe Biden ve Kamala Harris'e dünyadan tebrikler gelmeye başladı

21.22: Fox News, Pennsylvania'nın ardından Nevada'yı da Başkanlık yarışında zafere ulaşan Joe Biden'ın kazandığını duyurdu. Fox'un öngörüsüne göre, Biden şu anda 290 Seçmenler Kurulu delegesine sahip.

21.17: ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama, seçimi kazanan Joe Biden'ı tebrik ederken, "Bir sonraki başkanımızı kutlamaktan daha gururlu olamazdım, Joe Biden" dedi. Obama, şöyle devam etti:

"Joe, Başkan olmak için gerekenlere sahip olduğu için şanslıyız. Çünkü Ocak ayında Beyaz Saray'a geldiğinde, şimdiye kadarki Başkanlardan hiçbirinin karşılaşmadığı bir dizi olağanüstü zorlukla karşı karşıya kalacak: Şiddetli bir salgın, eşitsiz bir ekonomi ve adalet sistemi, risk altında bir demokrasi ve tehlikede olan bir iklim."

21.13: New Yorklular, Biden'ın zaferini tencere-tava ile kutluyor.

20.41: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Joe Biden'ın beklenen galibiyetini tebrik ederken, "İyileşme ve birlikte büyüme zamanı" ifadesini kullandı.

20.33: Joe Biden, TSİ 04.00'da Delaware'de ulusa sesleniş konuşması yapacak.

20.27: ABD Başkanı Trump, seçim sonucunu Virginia'da bir gol tesisinde öğrenirken, haberin ardından golf oynamaya devam ettiği bildirildi.

20.24: Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, Biden'ın başkanlığının ilan edilmesinin ardından ABD'nin 46. Başkanı'nı arayarak "Başardık Joe!" dediği videoyu paylaştı.

Öte yandan ABD'nin ilk kez bir 'Second Husband'ı oldu. Doug Emhoff, eşini Twitter üzerinden "Seninle çok gurur duyuyorum" yazarak kutladı.

20.20: CNN'e konuşan kaynaklar, Trump'ın yakın zamanda seçim yarışını kaybettiğini kabul etmesini 'beklenmemesi gerektiğini' söyledi. Trump'ın bu yenilgiyi kabul etmesinin zor olduğunu söyleyen kaynaklar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de 2024 için seçenekleri değerlendirmek adına Trump'ın arkasından çekilebileceğini söyledi.

20.09: NBA yıldızı LeBron James, Biden'ın başkanlığı kazandığının açıklanmasının ardından, 2017 NBA Finalleri'nde maçı son saniyede kazandıran bloğunu hatırlatarak bir paylaşım yaptı.

20.00: Trump, Virginia'da gol sahasında yaptığı açıklamada; Biden'ın kanıt olmaksızın aceleyle kendini galip ilan ettiğini ve pazartesi günü hukuki süreç başlatacaklarını söyledi. Trump açıklamasında, "Amerikan halkı hak ettikleri ve demokrasinin talep ettiği dürüst oy sayısına ulaşana kadar dinlenmeyeceğim" dedi.

19.53: Başkanlığını ilan eden Joe Biden, Twitter hesabından paylaştığı ilk mesajında, "Amerika, bu harika ülkeyi yönetmek için beni seçmenizden onur duydum" dedi. Biden, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde yapılacak zor işler olacak ama size şunun sözünü veriyorum: Ben, bana oy vermiş olun ya da olmayın, bütün Amerikalıların başkanı olacağım. Bana duyduğunuz inancı koruyacağım."

19.30: Biden'ın başkanlığının ilan edilmesiyle New York'ta sevinç gösterileri başladı.

19.25: Amerikan medyası, Pennsylvania'da zaferinin kesinleşmesiyle Demokrat aday Joe Biden'ı Başkan ilan etti.

18.57: CNN'in aktardığına göre Joe Biden ve çevresindekiler bugünün seçimi kazandıklarını "kabul edecekleri" gün olduğuna inanıyor.

Atlanta merkezli kanala konuşan Biden'ın yakın müttefikleri, Biden'ın çevresindeki birçok Demokrattan daha sakin bir tavır üstlendiğini söyledi. Kaynaklar, bazı danışmanlarının Biden'a "büyük zafer konuşmasını" dün yapmasını tavsiye ettiklerini ancak eski Başkan yardımcısının bunu kabul etmediğini söyledi.

18:36: Trump'tan yeni tweet:

"BEN BU SEÇİMİ KAZANDIM, BÜYÜK BİR FARKLA"

18.00: Trump, az önceki mesajının aksine, basın toplantısını kendisinin değil avukatlarının düzenleyeceğini duyurdu.

17.45: Trump, TSİ 19.30'da Philadelphia'daki Four Seasons Total Landscaping'de "büyük" bir basın toplantısı gerçekleştireceğini söyledi.

16.50 Georgia'da oy sayımına tekrar başlandı.

16.28: Trump, Temsilciler Meclisi üyesi Jim Jordan'ın Pennsylvania'ya seçim günü saat 20.00'dan sonra ulaşan pusulaların ayrılması kararı üzerine yaptığı "Seçimlerin dürüst olması için ilk adım" paylaşımını alıntılayarak şunu yazdı:

"İnsanlar SAYIMI DURDURUN ve SAYDAM OLMANIZI istiyoruz diye bağırıyordu (Mahkeme odakarına yasal gözlemcilerin girmesi engelleniyordu)

16.10: Pennsylvania'da oy sayımına tekrar başlandı.

15.40: ABD'de sayımlar devam ederken dün Koronavirüs vaka sayısı tekrar günlük rekor kırdı. Ülkede dün 126 bin 480 vaka tespit edildi ve bin 146 kişi hayatını kaybetti.

14.15: Trump'ın oğulları Twitter üzerinden kanıt sunmadan sayımlarda hile yapıldığını ima etmeye devam ediyor:

"Çeşitli eyaletlerin sayılarında ciddi anlamda sorunlar var".

13.55: S&P Global, iki adayın kampanya harcamalarıyla ilgili bazı analizler yayımladı:

- Biden kampanyası televizyon reklamlarına 249.9 milyon dolar harcarken, Trump kampanyası 174.6 milyon dolar harcadı.

- Cumhuriyetçiler bu kampanya sürecinde dijital reklamlara ağırlık verdi. Cumhuriyetçiler dijitale 201.46 milyon dolar harcarken, Demokratlar 166.12 milyon dolar ayırdı.

- En çok reklam Arizona'nın Phoenix kentine verildi.

- En çok harcamanın yapıldığı 15 bölgenin 3'ü Florida, 4'ü Pennsylvania'da, 2'şer tanesi de Michigan ve Wisconsin'de.

13.07:Seçimin yapıldığı 3 Kasım'dan bu yana Trump'ın kampanya ekibinin kritik eyaletlerde en az 6 dava açtı. Oy sayma işlemi devam eden Pensilvanya eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin ‘usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedilmişti. Öte yandan, Başkan Trump'ın ekibinin, posta yoluyla gönderilen oylarla ilgili olarak son tarihin ‘uygunsuz şekilde' uzatıldığı gerekçesiyle Pensilvanya'nın seçim yetkilisine ve seçmenlere oy pusulalarının hatalı olduğunu duyuran eyaletin Montgomery ilçesine de dava açacağı bildirildi.

12.49: Biden geçen saatlerde Georgia'daki oyunu neredeyse 3 bin artırırken, Nevada'da da açılan son sandıklarda rakibinden 110 daha fazla oy aldı. Pennsylvania ve Arizona'dan son saatlerde yeni oy sayımı gelmedi.

Kritik dört eyalette son durum şöyle:

Georgia: 7 bin 248 oy farkla Biden önde- Oyların %99'u sayıldı

Nevada: 22 bin 657 oy farkla Biden önde- Oyların %93'ü sayıldı

Pennsylvania: 28 bin 833 oy farkla Biden önde- Oyların %96'sı sayıldı

Arizona: 29 bin 861 oy farkla Biden önde - Oyların %95'i sayıldı

12.24: ABD'de Başkanlık yarışının yanı sıra yasama organı Kongre'nin kollarını kontrol etmek için yarış da sürüyor.

Alt kanat olan Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar yara aldı, ancak mevcut sonuçlara göre çoğunluğu koruyacak gibi duruyor. 435 sandalyeden 406'sı için yarış sonuçlanmış gibi görünüyor. AP'nin sonuçlarına göre Demokratların 212, Cumhuriyetçilerin 194 koltuğu bulunuyor. Demokratlar, şu ana kadar Cumhuriyetçilere 4 sandalye kaybetti. Bazı çevreler, bu kayıplardan Nancy Pelosi'nin de-facto lideri olarak görüldüğü partinin merkez görüşlü kanadını sorumlu tutuyor. Çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor.

Senato'da da mevcut durum çok yakın. AP'ye göre iki tarafın da 48 sandalyesi bulunuyor. CNN'e göre ise Demokratlar 48'e 47 önde. Ancak kalan yarışlar Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bölgelerde. Bu sebeple Cumhuriyetçiler yüksek ihtimalle Senato'daki kontrolünü koruyacak gibi duruyor. Yani yüksek ihtimalle önümüzdeki dönem yine "bölünmüş" bir Kongre göreceğiz.



Bu da Biden başkan olursa, Cumhuriyetçilerin yönetimindeki bir Senato'yla çalışmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bu durumda iki tarafın ayrıştığı konularda bir yasa çıkarılamayacağını öngörebiliriz.

12.00: 7 Kasım tarihli gazeteler de ABD seçimleri sonuçlanmadan baskıya gitti. Dünyanın farklı ülkelerinin gazetelerinin manşetlerinde geçen günlerin aksine bu sefer "belirsizlik" yerine Joe Biden'ın zafere yakın olduğuna dair ifadeler vardı. Dünya basınından seçmelere buradan ulaşabilirsiniz.

11.06: Demokrat aday Biden, Georgia'da Trump ile arasındaki farkı açmaya devam ediyor. Yeni sayılan oyların açıklanmasıyla iki aday arasındaki fark 4 bin 395'den 7 bin 248'e çıktı.

Eyalette son durum şöyle:



Oyların %99'u sayıldı

Biden: %49.4: 2 milyon 461 bin 455 oy

Trump: %49.3: 2 milyon 454 bin 207 oy

09.46: CNN'e konuşan kaynaklar, Trump'ın çevresindekilere mevcut sonuçları kabullenmeye niyeti olmadığını söylediğini belirtti.

09.43: ABD'de farklı medya kuruluşlarında neden seçimlerle ilgili farklı sonuçlar var?

Sayımların günlerdir devam ettiği ABD'de başkanlık yarışı sona yaklaşırken, farklı medya organizasyonları Demokrat aday Joe Biden'ın farklı Seçmenler Kurulu oylarına sahip olduğunu gösteriyor.

Bunun ana nedeni Fox News ve AP gibi medya kuruluşlarının Arizona eyaletini Biden'ın kazanacağını tahmin ederken, CNN gibi birçok kurumun eyaletteki yarışı hâlâ bir tahmin için çok yakın olarak görmesi. Bu sebeple Fox News ve AP'ye baktığımızda Biden'ın 264 Seçmenler Kurulu delegesi olduğunu görürken, CNN ve ABC'de bu sayının 253'te kaldığını görüyoruz. Arizona eyaletinin 11 Seçmenler Kurulu delegesi bulunuyor.

ABD'de Yüksek Seçim Kurulu gibi seçimleri yürüten merkezi bir kurum bulunmuyor, eyaletler kendi seçimlerini organize ediyor ve denetliyor. Medya kuruluşları, seçimler için uzmanlar ve analistlerden oluşan bir "karar masası" kuruyor. Bu karar masası, yeterince oy sayıldığında veya elindeki verilere göre bir adayın o eyalette seçimi kazanacağını emin olduğunda yayın odasına "projeksiyonunu" bildiriyor. Bu sebeple günlerdir gördüğümüz haberlerde çoğunlukla resmen bir adayın eyalette zafer elde ettiğini değil, belli bir medya kuruluşunun o adayın kazanacağı yönünde tahmin yürüttüğünü görüyoruz. Medya kuruluşları daha sonra sonuç resmileştiğinde de bildirimde bulunuyor.

Örneğin California'nın bir Demokrat kalesi olduğu biliniyor. Medya kuruluşlarının karar masaları, ilk gelen sonuçlarda büyük bir sürpriz görmezse, bu eyalette geleceğin devam edeceğini bildiği için California'nın Demokrat adaya gideceğini tahmin ediyor. Pennsylvania gibi belli bir partiye düzenli olarak oy verme yönelimi olmayan eyaletlerde ise bu tahminin yapılması daha uzun sürüyor. Bu sene Koronavirüs pandemisi nedeniyle 100 milyondan fazla oyun uzaktan kullanılması da sonuçların belli olmasının çok uzamasında rol oynadı.

Aynı zamanda Arizona, Georgia, Pennsylvania ve Nevada gibi eyaletlerde mevcut olarak adayların arasında sadece birkaç bin oy fark bulunuyor. Bu da bir tahmin yapılmasını çok zor hale getiriyor.

Medya kuruluşlarının yapmakta çok temkinli davrandığı bu tahminler, tarih boyunca çok nadir yanıldı.

08.33: Reuters'a konuşan bir kaynak, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

07.45: Yarışın kaderini belirleyecek 4 kilit eyaleti de Biden önde götürmeye devam ediyor. Biden'ın mevcut sonuçlara göre bu eyaletlerde rakibiyle oy farkı şöyle:

Georgia: 4 bin 395 oy farkla Biden önde

Nevada: 22 bin 547 oy farkla Biden önde

Pennsylvania: 28 bin 833 oy farkla Biden önde

Arizona: 29 bin 861 oy farkla Biden önde

06.50: Joe Biden, Delaware'de tartışmalı seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Henüz nihai bir zafer ilanımız yok ama rakamlar bize bunun net olduğunu söylüyor. Bu yarışı kazanacağız.

"Süreç devam ediyor. Amerika'nın dört bir yanında seçmenlerin desteğini almaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Dört yıl önce kaybettiğimiz ülkenin kalbini oluşturan eyaletlerde yeniden kazandık.

"Dünden beri olanlara bakın. Georgia'da yirmi dört saat önce gerideydik, şimdi öndeyiz ve o eyaleti kazanacağız. Yirmi dört saat önce Pennsylvania'da gerideydik ve Pennsylvania'yı kazanacağız. Arizona'da kazanıyoruz, Nevada'da kazanıyoruz ve aslında Nevada'da fark iki katına çıktı. Ulusal rakamlara bakın. Bu yarışı, arkamızdaki net bir çoğunlukla kazanacağız. 74 milyon Amerikalının oyunu aldık, bu ABD seçimler tarihindeki en yüksek sayı. Bu yarışı net bir çoğunlukla kazanacağız.

"Seçim oylarının sayılması çok yavaş ilerliyor. Ancak bunlar sadece rakamlar değil. Bunlar seçmenler. Bunlar temel vatandaşlık haklarını ve iradelerini gösteren insanların sesleri. Sizin oylarınızın hepsi sayılacak. Bunu durdurmak için ne kadar uğraştıkları umurumda değil. İnsanların sesleri duyulacak. ABD ilerlemeye devam edecek.

"Koronavirüs pandemisi daha da kötüleşiyor. Ekonomik toparlanma yavaşlıyor. Bir gün bu virüsü kontrol etmeye yönelik planımızı harekete geçireceğiz.

"Liderlerimizin görevi bu güçlü fikir ayrılıklarımızı bizi birleştirecek şekilde ortada buluşturmak, ulus için çalışmalı ve çatışma yerine sorunları çözmeye odaklanmak olmalı. Liderliğin ve siyasetçilerin görevi tüm vatandaşların haklarını iyileştirmek, bizi birleştirmek, düşman etmemektir.

"Kime oy verirseniz verin eminim ki 150 milyondan fazla seçmenin çoğu bu çatışmayı siyasetten atmak istediğimiz konusunda bizimle hem fikirdir. Öfkeyi ve şeytanlaştırmayı artık geçmişte bırakmamız gerekiyor. Başkan olarak sorumluluğum tüm ülkeyi temsil etmek olacak. Geleceğimizi inşa etmek için çok büyük fırsata sahibiz."

06.16: Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri Philadelphia'da, Biden ve Trump destekçilerinin toplandığı alanda bomba ihbarı yapıldı. Polis, oy sayım merkezi yakınlarındaki alanı boşalttı.

Yerel basına göre aynı kişi polisi iki kez arayarak bomba ihbarı yaptı. Ancak alanı boşalttıktan sonra arama yapan polis, bombaya rastlamadı.

Eyaletin en kalabalık, ABD'nin altıncı en kalabalık şehri olan Philadelphia'da oylar sayıldıkça oy farkı Joe Biden lehine açılıyor.

Açık alanda ruhsatlı silah taşımanın serbest olduğu eyalette, oyların sayıldığı merkezlerin yakınlarında büyük silahlar taşıyan Trump destekçileri de bekliyor. Philadelphia'da ise silah taşımak daha sıkı kurallara bağlı.

Bölge savcılığının açıklamasına göre, cuma günü oy sayım merkezlerinden birinin yakınlarında iki kişi yasadışı şekilde silah taşıdığı şekilde gözaltına alındı.

05.40: Biden, Pennsylvania'da farkı açmaya devam ediyor. Oyların çok büyük bir bölümünün açıldığı eyalette Biden, Trump'ın 27 bin 174 oy önünde bulunuyor. İşte Pennsylvania'da son durum:

Joe Biden: %49.6 - 3 milyon 334 bin 633

Donald Trump: %49.2 - 3 milyon 307 bin 459

Şu anda Biden, Trump'ın 213 Seçmenler Kurulu delegesine karşın, 253 delege oyuna sahip. İlerleyen saatlerde kesin sonuçların gelmesinin beklendiği Pennsylvania'da Biden kazanırsa, 270 seçim barajını aşıyor ve zaferini ilan ediyor.

05.27: CNN, Arizona'da Trump ve Biden arasındaki oy farkının 30 binin altına düştüğünü duyurdu.

Biden, Arizona'da şu anda Biden'dan 29 bin 861 oy daha fazla almış durumda. Sayım sürüyor.

CNN'in projeksiyonuna göre Arizona'da son durum şöyle:

Açılan sandık oranı: %95

Biden: %49.6 1 milyon 604 bin 67 oy

Trump: %48.6 1 milyon 574 bin 206 oy

05.00: CNN verilerine göre; oy sayımı bitmeyen 6 eyaletin 5'inde mevcut durum şöyle:

Pennsylvania (20 delege): Biden 21 bin 746 oy önde, sandıkların yüzde 96'sı açıldı

Georgia (16 delege): Biden 4020 oy önde, sandıkların yüzde 99'u açıldı

Nevada (6 delege): Biden 22 bin 657 oy önde, sandıkların yüzde 93'ü açıldı

Arizona (11 delege): Biden 36 bin 792 oy önde, sandıkların yüzde 94'ü açıldı

Kuzey Carolina (15 delege): Trump 76 bin 465 oy önde, sandıkların yüzde 98'i açıldı

04.33: CNN'e konuşan Arizona Eyalet Sekreteri Katie Hobbs, bugün ellerine ulaşan bazı oy pusulalarının sayımının hafta sonundan önce bitmeyeceğini söyledi.

"En doğru sonuca ulaşmak için dikkatle oy sayımına devam ettiklerini" belirten Hobbs'a, Başkan Trump'ın eyaletteki oy kullanımı ve sayımında hile yapıldığına yönelik iddiaları soruldu.

Hobbs, "Arizona'daki seçimde kesinlikle hiçbir şekilde usulsüzlük olmadı. Tersini iddia edenler ne söylediğini bilmiyor" yanıtını verdi.

04.17: ABD Yüksek Mahkemesi'nden Yargıç Samuel Alito, Pennsylvania eyalet makamlarına seçim gününden sonra gelen oy pusulalarını ayırma talimatı verirken, oy pusulaları sayılırsa ayrı olarak sayılacağını belirtti.

Pennsylvania Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, bugün 3 Kasım'dan sonra gelen tüm oy pusulalarının, seçim gününe kadar gelen oy pusulalarından ayrı tutulmasını emretmişti. Alito'nun kararı, Boockvar'ın kararını destekler nitelik taşıyor.

Boockvar, yaptığı açıklamada ayrılan oy pusulalarının seçim sonucunu etkilemeye yetecek kadar olmadığını da eklemişti.

04.14: CBS'e bilgi veren Biden'a yakın çalışan isimler, kameraların karşısına geçmesi beklenen Başkan adayının, açıklamada "zafer ilan etmeyeceğini ancak önceki açıklamalara göre daha fazla umut ve coşkuyla son duruma ait bilgi vereceğini" söyledi.

Biden, şimdilik kritik eyaletlerin çoğunda küçük bir farkla önde. Aradaki farkın Trump lehine değişebileceği ihtimalini değerlendiren danışmanları, Biden'a henüz zafer ilan etmemesi tavsiyesinde bulundu.

03.52: Seçimin sonucunu belirleyecek kilit eyaletlerde sayım işlemleri sürerken, yarışı çok az farkla önde götüren Joe Biden'ın yapmayı planladığı konuşmayı erteleyebileceği belirtildi.

CNN'e konuşan yetkililer, Biden'ın yapmayı planladığı açıklamayı erteleyebileceğini, sonuçların henüz kesinleşmemiş olmasına bağlı olarak bu yönde bir karar alınabileceğini aktardı.

03.30: Federal mahkeme, Trump'ın kampanyasının Nevada'da usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle oy sayımının durdurulması talebiye açtığı davayı reddetti.

Yargıç Andrew Gordon, iki saat süren duruşmanın ardından, oy pusulalarındaki imzaların incelenmesine ilişkin problemlerin 'eyalet yasalarını ilgilendiren konular olduğunu' ve 'eyalet mahkemeleri tarafından yorumlanması gerektiğini' belirtti.

02.41: Joe Biden'ın açıklama yapacağı saat TSİ 04.00 olarak açıklandı. Biden'ın yardımcıları, bunun bir zafer konuşması olacağına inandıklarını belirtmişti.

02.30: CNN'in açıkladığı son verilere göre Biden, oy pusulalarının yüzde 99'unun sayıldığı Georgia'da 4 bin 173'e çıkardı.

Georgia'da sayılmayan yaklaşık 9 bin oy kaldı. Bu oyların tamamına yakınının askerlerin oyu olduğu tahmin ediliyor.

01.50: ABD Başkanı Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında 'yasal işlemlere başlandığını söylerken', şu ifadeleri kullandı:

"Joe Biden haksız yere Başkanlık makamında hak talep etmemeli. Ben de bunu iddia edebilirdim. Yasal süreç daha yeni başlıyor!"

01.28: CBS'e göre, bugün Beyaz Saray'da kasvetli bir hava var. Kanala konuşan Beyaz Saray çalışanları ve Trump yönetimi yetkilileri, Başkan'ın bazı yardımcılarının ve yakın çevresindeki çalışma arkadaşlarının bugün Beyaz Saray'a gitmediğini söyledi.

BBC Muhabiri Tara McKelvey de, "Birçok masa boş. Bina ürkütücü. Bazı çalışanlar Beyaz Saray'ın dışına çıkarak cep telefonlarında özel konuşmalar yapıyor ya da bahçede yürüyor" dedi.

Trump, günün bir kısmını çalışma odası olan Oval Ofis'te geçirdi. Yanında olan yardımcıları, bugün de Trump'ın kameralar önüne geçerek bir açıklama yapabileceğini söyledi. Açıklama yapma ihtimali, Biden'ın açıklama yapması durumunda yükselecek.

00.53: Cumhuriyetçi Parti, Pennsylvania'daki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

3 Kasım'dan sonra seçim merkezlerine ulaşan posta oylarının sayılmaması için Yüksek Mahkeme'ye başvuran Cumhuriyetçi Parti, daha önce eyalet mahkemesi tarafından alınan "6 Kasım'a kadar ulaşan posta oyları sayılır" şeklindeki kararın geçersiz sayılmasını istiyor.

Pennsylvania'da oyların yüzde 96'sı sayılmış durumda ve Biden, Trump karşısında 13 binden fazla oyla yarışı önde götürüyor.

00.46: Arizona'da yetkililerin tahminlerine göre 250 bin ila 270 bin arasında sayılmamış oy pusulası kaldı.

CNN'den Anderson Cooper'a konuşan yetkililer, bu oy pusulalarının 137 bininin Maricopa'da (Biden'ın az farkla önde olduğu bölge) olduğunu ve bu gece daha fazla sonucun açıklanmasıyla bu sayının 100 binin altına düşeceğini söyledi.

Sayımın hafta sonu da devam etmesi beklenirken, posta yoluyla gönderilen oylar haricinde sayımın hemen hemen tamamlandığı belirtildi. Öte yandan diğer bölgelerde de 80 bine yakın sayılmamış oy olduğu aktarıldı.

00.37: Kongre yarışında Temsilciler Meclisi'nde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş devam ediyor.

AP'nin verilerine göre, Temsilciler Meclisi seçimlerinde şu ana kadar Demokratlar 214, Cumhuriyetçiler ise 194 sandalyeyi garantiledi. 28 sandalye için yarış hâlâ sürüyor.

100 sandalyeli Senatonun 35 üyesini belirlemek için yapılan seçimlerde ise sonuç henüz netleşmedi. Mevcut tabloya bakıldığında, hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların 48'er koltuğu bulunuyor.

00.00: CNN, yeni başkanı belirleyecek 5 eyalette son durumu aktardı. Oy sayımı bitmeyen 6 eyaletin 5'inde mevcut durum şöyle:

Pennsylvania (20 delege): Biden 13 bin 641 oy önde, sandıkların yüzde 96'sı açıldı

Georgia (16 delege): Biden 1616 oy önde, sandıkların yüzde 99'u açıldı

Nevada (6 delege): Biden 20 bin 137 oy önde, sandıkların yüzde 92'si açıldı

Arizona (11 delege): Biden 39 bin 769 oy önde, sandıkların yüzde 94'ü açıldı

Kuzey Carolina (15 delege): Trump 76 bin 737 oy önde, sandıkların yüzde 95'i açıldı

7 KASIM

23.43: Georgia Sekreteri Brad Raffensperger, eyaletteki başkanlık yarışının sonlanmaya çok yakın olduğunu söyledi.

"Oyların doğru bir şekilde sayıldığından ve kaydedildiğinden emin olmak için çalışıyoruz" diyen Raffensperger, adaylar arasındaki farkın "birkaç bin" olacağını da sözlerine ekledi. Raffensperger, "Bu kadar küçük bir fark olduğu için muhtemelen Georgia'da yeniden sayım olacaktır" dedi.

Joe Biden, şu anda Georgia genelinde Trump'ın 1585 oy önünde bulunuyor.

23.33: Başkanlık seçimi için 6 eyalette oy sayımı sürerken, Joe Biden ve kampanyası sonuçları yakından izliyor. Biden, günü Wilmington'da ailesi ve kıdemli danışmanlarıyla geçirirken, Chase Center'da bir otelde yapacağı konuşma için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

22.41: Normal zamanlara göre çok daha fazla Twitter paylaşımı engellenen Trump, seçim kampanyası aracılığıyla paylaştığı mesajında, kendisine gelen tüm oyların 'yasal', posta yoluyla gelen oyların 'yasadışı' olduğunu ima ederek şunları söyledi:

"Amerikan halkının tüm oy sayma ve seçim doğrulama süreçlerinde tam şeffaflığı hak ettiğine ve bunun artık tek bir seçimle ilgili olmadığına inanıyoruz. Bu, tüm seçim sürecimizin bütünlüğü ile ilgili. Baştan beri, tüm yasal oyların sayılması gerektiğini ve tüm yasadışı oyların sayılmaması gerektiğini söyledik, ancak bu temel ilkeye karşı her fırsatta Demokratların direnişiyle karşılaştık. Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasanın her yönüyle izleyeceğiz. Sizler ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

22.00: Oy sayımı bitmeyen ve başkanı belirleyecek Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina eyaletlerinde son durum paylaşıldı.

İşte, sonuçları merakla beklenen eyaletlerde son durum:

Pennsylvania (20 delege): Biden 13 bin 410 oy önde, sandıkların yüzde 96'sı açıldı

Georgia (16 delege): Biden 1561 oy önde, sandıkların yüzde 99'u açıldı

Nevada (6 delege): Biden 20 bin 137 oy önde, sandıkların yüzde 92'si açıldı

Arizona (11 delege): Biden 43 bin 779 oy önde, sandıkların yüzde 93'ü açıldı

Kuzey Carolina (15 delege): Trump 76 bin 737 oy önde, sandıkların yüzde 95'i açıldı

21.30: CNN'in aktardığına göre; Beyaz Saray'a yakın kaynaklar bazı hükümet yetkililerinin Trump'tan sessizce uzaklaşmaya başladığını aktardı. Trump'ın önemli bir danışmanının başkanlık yarışı hakkında 'bitti' dediği belirtilirken; danışman, yenilginin kabul edilip edilmeyeceğinin ötesinde, Trump'ın ne yapacağına dair endişeler olduğunu söyledi.

21.21: Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, Başkan Trump'ın seçimde hile yapıldığı iddialarına cevap verirken, "Başkanın hile iddiaları temelsiz. Philadelphia'da gördüğümüz şey basit, demokrasi. Şehrimiz seçimin nasıl doğru yapılacağına dair bir örnek olarak parlıyor. Koltuk devir tesliminin barışçıl bir şekilde olmasını temenni ediyoruz. Başkanın kaybettiğini kabul etmesi ve kazananı tebrik etmesi gerekiyor" dedi.

21.04: Cumhuriyetçi Partili Utah Senatörü ve partinin 2012 başkan adayı Mitt Romney, Trump'ın seçimde hile olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Romney, "Başkanın, oylama usulsüzlüklerine yönelik kanıt bulunan yerlerde soruşturma talebi, yeniden sayım isteği ve yasal yolları sonuna kadar kullanma hakkı var. Ancak seçimlerin hileli, yozlaşmış ve çalınıyor olduğunu söylemesi ise yanlış. Başkan böyle yaparak ABD'de ve dünyadaki özgürlüklere zarar verir, cumhuriyetin temelinde yatan kurumları zayıflatır, yıkıcı ve tehlikeli tutkuları da dikkatsizce alevlendirir" ifadelerini kullandı

20.50: Biden'ın Başkan Yardımcısı adayı Senatör Kamala Harris'in, Demokrat Başkan adayının planlanan 'ulusa sesleniş' konuşmasından önce açıklama yapması bekleniyor. Harris, seçim gününden bu yana ilk defa kameraların karşısına geçecek.

20.38: Trump'tan yeni Twitter paylaşımı:



"Georgia'daki askerlerin kayıp pusulaları nerede? Onlara ne oldu?"

20.34: Joe Biden'ın sabaha karşı TSİ 04.00-07.00 arasında bir zamanda konuşma yapması planlanıyor. Biden'ın yardımcıları bunun bir zafer konuşması olacağına inanıyor.

20.00: CNN, ABD Başkanlık yarışının halen başa baş gittiğini duyururken, yeni başkanı belirleyecek 5 eyalette son durumu aktardı.

CNN, oy sayımı bitmeyen 6 eyalette öngörüde bulunmazken, başkanı belirleyecek asıl Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina'da son durumu paylaştı.

Şu anda Biden, Trump'ın 213 Seçmenler Kurulu delegesine karşın, 253 delege oyuna sahip. İlerleyen saatlerde kesin sonuçların gelmesinin beklendiği Pennsylvania'da Biden kazanırsa, 270 seçim barajını aşıyor.

İşte, sonuçları merakla beklenen eyaletlerde son durum:

Pennsylvania (20 delege) - Biden 8 bin 867 oy önde, sandıkların yüzde 95'i açıldı

Georgia (16 delege) - Biden 1585 oy önde, sandıkların yüzde 99'u açıldı

Nevada (6 delege) - Biden 22 bin 76 oy önde, sandıkların yüzde 91'i açıldı

Arizona (11 delege) - Biden 43 bin 779 oy önde, sandıkların yüzde 93'ü açıldı

Kuzey Carolina (15 delege) - Trump 76 bin 737 oy önde, sandıkların yüzde 95'i açıldı

19.30 (ÖNEMLİ GELİŞME): Demokrat Mark Kelly, Arizona'daki Senato sandalyesi için yarışı kazandı. Bu vesileyle Senato'da şimdilik Demokratlar öne geçti:

Demokratlar: 48 sandalye

Cumhuriyetçiler: 47 sandalye

4 sandalye için sayım devam ediyor. Cumhuriyetçiler Senato'nun kontrolünü sağlarsa, Kongre tamamen Demokrat kontrolünde olacak.

19.17: Georgia'da oyların tekrar sayılacağı resmen açıklandı!

19.08: Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Biden ve Harris'in kısa süre içinde Beyaz Saray'ı kazanacağını söyledi:

"Kısa süre için Başkan Yardımcısı Biden'dan 'seçilmiş başkan' Biden'a döneceğiz"

18.59: Georgia Eyalet Sekreteri, Biden ile Trump arasındaki farkın çok az olması nedeniyle büyük ihtimalle tekrar sayıma gidilmesi gerekeceğini söyledi.

Sekreter Brad Raffensperge, eyalette sayılmayan 4 bin 169 pusula kaldığını ve Biden'ın bin 570 oy üstünlüğü bulunduğunu söyledi.

18.54: Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, "İktidarın barışçıl bir şekilde transfer edileceğine inandığını" söyledi.

18.23: CNN'in ulaştığı notlara göre Cumhuriyetçi Parti'ye yakın olduğu bilinen Fox News kanalı, haber sunucularına Biden'a "seçilmiş başkan" diye hitap etmemeleri yönünde talimat verdi. Sunuculara, "Başkan olmak için yeterli Seçmenler Kurulu oyu toplayan Biden" ifadelerini kullanmaları söylendiği iddia edildi.

18.12: ABD araştırmacısı Yunus Emre Erdölen, önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek senaryoları T24'e değerlendirdi:

17.50: Trump'ın kampanyasından, "Seçimin henüz bitmediğini" belirten bir açıklama yapıldı.

Kampanyanın genel danışmanı Matt Morgan'ın imzasını taşıyan açıklamada, "Bu seçim henüz bitmedi. Biden'ın başkan olacağı tahmini seçimin bitmediği 4 eyaleti alacağı görüşüne dayanıyor" denildi.

Morgan, Georgia'da tekrar sayım yapılacağını ve bu sefer Trump'ın kazanacağını iddia etti.

Açıklamada Pennsylvania'daki sayımlarda da birçok düzensizlik yaşandığı ifade edildi.

17.31: Çeşitli kaynaklar, Başkan Trump'ın yakın zamanda yarıştan çekilmeye niyeti olmadığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un aktardığına göre Trump'ın danışmanları ikiye bölünmüş durumda. Habere göre bir grup yarıştan çekilmenin doğru karar olduğunu savunurken, bazıları da oy sayımının doğru olduğundan emin olana kadar mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Fox News, Trump kampanyasının Wisconsin'in yanı sıra büyük ihtimalle Pennsylvania ve Georgia'da da oyların tekrar sayılmasını talep edeceğini söyledi.

Kanala konuşan kaynaklar, "Trump sonunda çekilebilir, ama henüz o noktada değil" dedi.

CNN de Başkan'ın geçen günlerde çevresindekilere, "Çekilmeye niyeti olmadığını söylediğini" aktardı.

16.51 (ÖNEMLİ GELİŞME): Demokrat aday Joe Biden, 20 Seçmenler Kurulu oyu olan Pennsylvania'da öne geçti. Pennsylvania'yı kaybederse Trump'ın tekrar seçilme ihtimali kalmıyor ve Biden, ABD'nin 46. Başkanı olmak için gerekli sayıda Seçmenler Kurulu oyuna ulaşıyor.



Pennsylvania'da mevcut durum şöyle:

Oyların %95'i sayıldı:

Biden: %49.4- 3 milyon 295 bin 304

Trump: %49.3- 3 milyon 289 bin 717

14:32: ABD'de Arizona, Georgia, Nevada, ve Pennsylvania gibi kilit eyaletlerde oy sayımı sürüyor ve yarış hâlâ devam ediyor.

Peki süreç neden bu kadar uzun sürdü?



Koronavirüs pandemisi nedeniyle ABD'de seçmen daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde oyunu posta yoluyla kullanmayı tercih etti. 2016 seçimlerinde 46 milyon kişi uzaktan oy kullanmıştı, 2020'de ise bu sayı 100 milyonun üstünde. Birçok eyalet 2020'de pandemi nedeniyle uzaktan oy kullanmayı kolaylaştıracak yeni düzenlemeler getirdi.

Posta yoluyla gönderilen oyların oy sayma merkezlerinde zarftan çıkarıldıktan sonra uzun bir teyit prosedüründen geçmesi gerekiyor. Her oy, meşruluğu teyit edildikten sonra sayılıyor. Bu sebeple de özellikle çok sayıda posta yoluyla oyun kullanıldığı Philadelphia gibi büyük şehirleri içeren bölgelerde sayım çok yavaş ilerledi.

14.23: ABD seçimlerinde ulusal çapta kimin daha çok oy aldığı Seçmenler Kurulu sistemi nedeniyle pek bir anlam ifade etmiyor. Ancak bu seçimde Joe Biden ve Donald Trump, ABD tarihinin en çok oy alan iki adayı haline geldiği için sembolik bir önem taşıyor. İşte ABD genelindeki oy oranları:

Joe Biden: %50.5- 73 milyon 738 bin 210 | 253 Seçmenler Kurulu oyu

Donald Trump: %47.7- 69 milyon 655 bin 617 / 213 Seçmenler Kurulu oyu

14.17: Joe Biden, kısa süre önce öne geçtiği Georgia'da Joe Biden ile arasındaki farkı bin 96'ya çıkardı. Biden, Georgia'yı kazanmayı başarırsa 269 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak. Yarışı kazanması için 270'i aşması gerekiyor.

12.48: Bazı eyaletlerde oy sayımları devam ederken, sosyal medya platformu Facebook, seçimin sonuçlarına ilişkin tahminleri ABC, CBS, Fox, NBC, CNN ve AP gibi basın kuruluşlarını kaynak göstererek duyuracağını açıkladı. Sosyal medya platformu sahibi olduğu Instagram'da da aynı uygulamayı hayata geçirecek.

Aynı zamanda Facebook, galip gelen adayın gönderilerini de etiketleneceğini duyurdu.

12.30: Georgia'nın Clanton County bölgesinde sayılan ve yeni eklenen oylarla Joe Biden, Donald Trump'ın önüne geçti. 16 Seçmenler Kurulu oyunun bulunduğu Georgia'da Biden, 917 oyla önde görünüyor.

Biden'ın Georgia'yı kazanması durumunda Seçmenler Kurulu oy sayısı 269'a yükselecek.

12.14: Seçim gününden bu yana attığı çok sayıda tweet, platform tarafından doğruluk uyarısı alan Trump, Twitter'dan şu mesajı yayımladı:

"Twitter kontrolden çıktı. Bu hükûmetin sosyal medya sitelerini koruyan 230'uncu maddesiyle mümkün oldu!"

11.42: 16 Seçmenler Kurulu oyunun bulunduğu Georgia'da yeni oylar sayıldı; Biden Trump'a bir adım daha yaklaştı.

Trump ve Biden arasındaki oy farkı Georgia'da 463'e düştü.

10.30: CNN, Georgia'da Trump ve Biden arasındaki oy farkının binin altına düştüğünü duyurdu.

Trump, Georgia'da şu anda Biden'dan 665 oy daha fazla almış durumda. Sayım sürüyor.

CNN'in projeksiyonuna göre Georgia'da son durum şöyle:

Trump: %49.4 2 milyon 448 bin 183 oy

Biden: %49.4 2 milyon 447 bin 518 oy

10.20: ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump, yeni bir tweet paylaştı. Trump tweetinde "Demokratlar, ABD Senatosu'nun kontrolünü John James, David Perdue ve pek çoğu üzerinden adımlarıyla ele geçirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Trump mesajında, "Başkanlık şimdi daha önemli. Kazanacağız" dedi.

10.00: ABD Federal Kolluk Kuvvetleri'nin bir parçası olan Gizli Servis'in yakın zamanda ABD Başkanlığını açıklayabileceği gerekçesiyle Demokrat aday Joe Biden'ın bulunduğu Delaware'in Wilmington kentine takviye grubu gönderdiği öğrenildi.

TIKLAYIN - Washington Post: Gizli Servis, Joe Biden'ın yaklaşan zafer açıklaması için takviye güç gönderiyor

09.30: Bağımsız Federal Seçim Komisyonu Üyesi Ellen Weintraub, oyların sayılması konusunda kanıt sunmadan şaibe iddialarında bulunan ABD Başkanı Trump'a Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Weintraub şunları yazdı: "Yeter Sayın Başkan, yeter. Bu seçimle ilgili komplo teorileri yaymak sonuçları değiştirmeyecek. Oylar verildi. Oylar sayılacak. Halkın iradesi kendini gösterecek. Yalanlarınız demokrasimizin altını kazıyor ve ülkemize zarar veriyor. Sadece durun."

09.30: Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, Twitter'dan paylaştığı bir video ile sayımın hâlâ sürdüğü 3 Kasım genel seçimiyle ilgili kanıt sunmadan "hile" iddialarında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi. Sanders, Twitter'da paylaştığı videoda "Bu, demokrasiye inancı yok etme ve otoriterliğe yönelme yoludur" dedi.

TIKLAYIN - Bernie Sanders: Trump, seçim meşruiyetinin altını kazıyor; demokrasiye inancı yok etmeye çalışıyor

09.00: Seçimin sonucunu belirleyecek eyaletler, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia'da son durum şöyle:

Georgia: Bin 709 oy fark ile Trump önde

Nevada: 11 bin 438 oy fark ile Biden önde

Pennyslvania: 22 bin 576 oy fark ile Trump önde

Arizona: 47 bin 52 oy fark ile Biden önde

08.30: Oy sayımının sürdüğü Nevada'da Trump taraftarları bir sayım merkezinin önünde toplandı. Taraftarlar, merkezin önünde dizlerine çökerek dua etti.

06.56 : Oy sayımının devam ettiği Nevada eyaletinin Valisi Steve Sisolak, Trump'ın açıklamalarının "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Sisolak yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan'ın bu akşam ABD halkına yaptığı açıklamalar tehlikeli, yanıltıcı ve yanlıştı" ifadelerini kullandı.

Mevcut sonuçlara göre Nevada'da Biden'ın yaklaşık 11 bin oyluk üstünlüğü bulunuyor.

06.17: Bir dönem Trump'ın geçici özel kalem müdürlüğünü yapan ABD'nin İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney, Başkan'ın bu seçimi kaybederse 2024'te aday olacağını düşündüğünü söyledi.

Irish Times'a konuşan Mulvaney, Trump'ın kaybettiği senaryodan bahsederken, "Kesinlikle başkanın siyasetin içinde kalmasını bekliyorum. Onu kesinlikle 2024'te aday olacak isimler arasına koyardım" değerlendirmesinde bulundu.

05.58: Seçimin kaderinin belirleyecek eyaletlerde oy farkları şöyle:



Georgia: Bin 902 oy fark ile Trump önde

Nevada: 11 bin 438 oy fark ile Biden önde

Pennsylvania: 42 bin 142 oy fark ile Trump önde

Arizona: 46 bin 257 oy fark ile Biden önde

05.37: 16 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan Georgia'da hâlâ sayılmayan 16 bin oy bulunuyor. Biden, eyalette Trump ile arasındaki farkı bin 902'ye indirdi.

Eyalette şu anda posta yoluyla gönderilen oylar sayılıyor. Posta yoluyla gelen oyların büyük çoğunluğu Biden'a gitti, bu sebeple Trump'ın üstünlüğü geçen saatlerde hızla eridi.

04.53: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "ABD tek kişilik bir şovdan fazlasıdır" dedi ve başkan adaylarına gerilimi tırmandırmama çağrısında bulundu.

Funke'ye açıklamalarda bulunan Maas, "ABD, tek kişilik bir şovdan fazlasıdır. Böyle bir durumda yangına körükle giden sorumsuzca davranıyordur" diye konuştu.

Maas, "Kesin bir sonuç görülene kadar herkes sakin kalmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"İşleyen bir demokrasi için yenilgiyi kabul edebilenler ışıltılı galiplerden daha önemlidir" diyen Maas, "Sonuçların kabul görmesi için herkes kendini dizginlemelidir" diye konuştu.

04.41: 20 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan Pennsylvania'da Trump ile Biden arasındaki fark 55 bin oyun altına düştü

04.21: Biden, Georgia ve Pennsylvania'da rakibini yakalamaya başlarken, Trump da Arizona'daki farkı azalttı. İşte seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde son durum:

Pennsylvania:



Oyların %94'ü sayıldı

Trump: %49.8- 3 milyon 267 bin 50

Biden: %48.9- 3 milyon 206 bin 299

Georgia:



Oyların %99'u sayıldı

Trump: %49.4- 2 milyon 446 bin 850

Biden: %49.3- 2 milyon 443 bin 364

Arizona:



Oyların %99'u sayıldı

Trump: %48.3- 1 milyon 439 bin 786

Biden: %50.3- 1 milyon 496 bin 619

Nevada:

Oyların %89'u sayıldı

Trump: %48.5- 592 bin 813

Biden: %49.4- 604 bin 251

Kuzey Carolina:

Oyların %89'u sayıldı

Trump: %50- 2 milyon 732 bin 120

Biden: %48.6- 2 milyon 655 bin 383

03.40: Biden'dan yeni Twitter paylaşımı:

"Asla demokrasimizi elimizden alamayacaklar. ABD bunun olmasına izin vermek için çok yol gitti, çok fazla savaş verdi ve çok şey yaşadı"

03:22: Britanya merkezli The Guardian gazetesi, Trump ve Pence'in "yasal oy" ifadelerini eleştirdi:

"Başkan, Başkan Yardımcısı ve destekçileri 'yasal' ile 'işlerine geleni' karıştırsa da seçim yetkilileri tüm yasal oyları saymak için elinden geleni yapıyor"

03.05: Trump'ın basın toplantısına katılmayan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan'ın açıklamalarından kısa süre sonra şu tweeti attı:

"Başkan Trump'a katılıyorum. Bütün YASAL oyları saymalıyız"

03.02: 16 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan Georgia'da Joe Biden, Trump ile arasındaki farkı hızlıca eritmeye devam ediyor. Eyaletteki fark yaklaşık 3 bin 600'a düştü. Georgia'da mevcut durum şöyle:

Trump: %49.4- 2 milyon 445 bin 539

Biden: %49.3- 2 milyon 441 bin 904

02.47: ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, konuyla ilgili bir kanıt sunmadan sadece "yasal" oyların sayılması durumunda seçimleri "kolayca" kazanacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın basın salonunda açıklamalarda bulunan Trump, "Yasal oyları sayarsanız ben kolaylıkla kazanıyorum. Yasal olmayan oyları sayarsanız seçimi çalmaya çalışabilirler" dedi.

Seçim gününden bu yana ilk kez kameraların karşısına geçen Trump, anketlerin bilinçli olarak yanlış sonuçlar verdiğini ileri sürdü ve "Mavi dalga olmadı, kırmızı dalga oldu" dedi.

Posta yoluyla gönderilen oyların sayılmasıyla Pennsylvania gibi eyaletlerde Demokrat rakibi Joe Biden'ın farkı eritmeye başladığını ifade eden Trump, bir kez daha oy sayma merkezlerine 3 Kasım'dan sonra ulaşan oyların sayılmaması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Birçok dava olacak. Belki bu ülkenin en yüksek yetkili mahkemesine kadar gidecek. Bu seçimin böyle çalınmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

MSNBC kanalı, Trump'ın konuşmasını "yanlış bilgiler verdiği" gerekçesiyle yarıda kesti.

02.37: NBC'ye konuşan güvenlik kaynakları, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bir istifa mektubu hazırladığını belirtti.

02.08: CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya açıklamalarda bulunan bir Trump danışmanı, "Matematik bizden yana değil. Gidişatı değiştirmek için Tanrı'dan gelecek bir mucizeye ihtiyacımız var" dedi.

01.55: Donald Trump'ın TSİ 2.30'da açıklama yapacağı açıklandı

01.30: Pennsylvania'da Trump ile Biden arasındaki fark 90 bine indi. Hâlâ sayılacak 326 bin oy var.

Trump'ın yarışta kalmak için eyaletin 20 Seçmenler Kurulu oyuna ihtiyacı var. Biden farkı kapayıp eyaleti kazanırsa ABD'nin 46. Başkanı olacak.

01.25: Pennsylvania Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar yaptığı açıklamada posta yoluyla kullanılan oylarda sahtekarlık yapılamayacağı konusunda güvence verdi. Boockvar, eyaletin hiçbir bölgesinde soruşturma gerektirecek bir yolsuzluk ihbarı almadıklarını ifade etti.

00.34: Biden, düzenlediği basın açıklamasında seçmenlerden sakin ve sabırlı olmalarını isteyerek oyların sayılmaya devam ettiğini belirtti. Sandıklarda görevli memurlara şükranlarını dile getiren Biden, "Kimse endişe etmesin, tüm oylar tek tek sayılacak. Kullandığınız her bir oy dahi çok önemli. Bu sebeple sabırlı olun ve sakin bir şekilde sürecin bitmesini bekleyin" dedi.

Sonrasında bir de tweet atan Biden, "Demokrasi bazen karman çormandır, bu yüzden biraz sabır gerektirir. Ancak bu sabır, 240 yıldan uzun süredir tüm dünyanın kıskandığı bir yönetim sistemiyle ödüllendirildi" ifadesini kullandı.

00.09: Pennsylvania'da eyalet yetkilileri, yaklaşık 370 bin oy pusulasının sayılacağını söylerken, Donald Trump ile Joe Biden arasındaki farkın 100 binin altına indiği bildirildi.

Eyalet yasalarına göre cuma gününe kadar postayla gelen oy pusulalarının sayılması gerekirken, postayla oy pusulaları da gelmeye devam ediyor. İşte 20 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan eyalette son durum:

Donald Trump: 50.1% - 3,240,925

Joe Biden: 48.6% - 3,143,701

6 KASIM

23.38: Georgia Seçim Komisyonu yetkilisi Gabriel Sterling, eyalette halen sayılmamış 47 bin 277 oy bulunduğunu belirterek, "Oy sayım sürecinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Seçimden sonraki 10 gün içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum. Seçim sonuçlarına dair mümkün olan en kısa sürede kesinliğin sağlanmasını umuyoruz" dedi.

23.24: Trump'ın ekibi oy sayımının devam ettiği kritik eyaletlerde dava açmaya devam ediyor. Son olarak Trump'ın seçim kampanyası tarafından Las Vegas'ta yapılan açıklamada Nevada eyaletinde usülsüz oy kullanımı iddiasıyla dava açmaya hazırlandıkları belirtildi.

Joe Biden Nevada'da çok az farkla önde görünüyor. Trump'ın seçim kampanyası, davada eyalette artık yaşamayan binlerce kişinin oy kullandığı iddiasında bulunmaya hazırlanıyor. İddiaya birkaç sosyal medya paylaşımı hariç hiçbir gerekçe gösterilmedi.

23.10: Donald Trump ve destekçilerinin, bir temeli olmamasına rağmen seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiaları sürüyor. Son olarak Trump'ın oğlu Eric tarafından paylaşılan ve sosyal medyada viral olan bir videoda 80 kadar oy pusulasının bir torbaya konup yakıldığı görüldü.

Ancak olayın geçtiği iddia edilen Virginia Beach'ten (Belediye Başkanı Cumhuriyetçi) yetkililer, görüntülerdeki pusulaların damgasız olduğunu, yani sadece örnek pusulalar olduklarını açıkladı.

Buna rağmen Eric Trump videoyu Twitter hesabından paylaştı ve gönderi yaklaşık 100 bin etkileşim aldı. Twitter, videoyu ilk paylaşan hesabı bu paylaşımın ardından dondurdu. Aynı kullanıcı bu görüntüleri bu kez YouTube sayfasından paylaştı. YouTube henüz görüntülere yönelik bir adım atmadı.

22.24: Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, saat 14.15 itibariyle sayımın devam ettiğini aktarırken, sayılmayan yaklaşık 47 bin 800 oy pusulası olduğunu açıkladı.

21.53: Pennsylvania Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, sandıkların yüzde 92'sinin açıldığı ve 20 delege sayısına sahip olması nedeniyle kritik önem taşıyan eyaletteki seçim sonuçlarına ilişkin açıklamasında, "500 bin oy henüz sayılmadı, eyalette kazananın kim olduğu bugün sonunda netleşebilir" dedi.

21.48: Seçim sonuçlarının merakla beklendiği eyalet olan Nevada'da Seçim Komisyonu, "Ekibimiz bugün 51 bin oyu saymaya hazır ve bilgiler yarın yayınlanacak" açıklamasında bulundu. Komisyon, açıklamasında "Ekibimizin güvenliği ve sayıma devam edebilmelerini sağlamak için binamızda güvenlik önlemleri aldık" ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte açıklamada "Amacımız oyların sayımını hızlandırmak değil, sayımın doğru olmasını sağlamak" denildi. Komisyon, Biden'ın Trump'tan 11 bin oy önde olduğunu da açıkladı.

21.45: Pennsylvania'da seçim sonuçlarının bugünün sonunda netleşmesi bekleniyor. Bugün sayılma sürecinde olan 550 bin oy pusulası olduğu belirtilirken, bunlardan bazılarınının sayıldığı ancak sisteme girilmediği aktarıldı.

21.39: Trump'ın kampanya ekibi, Michigan'da oy sayımının durdurulması talebiyle açtığı davayı kaybetti. Yargıç Cynthia Stephens, davada kabul edilebilir delil eksikliği olduğunu, dava açılabileceğine dair oldukça şüpheci olduğunu belirtti.

Stephens, "Birinci elden bilgi olmayan bir beyannamemiz var" derken, "Elimizdeki şey en iyi ihtimalle bir söylenti" ifadesini kullandı. Eyaleti temsil eden avukat Heather Meingast da, davanın esasen tartışmalı olduğunu çünkü sayımın çoktan sonuçlanmış olduğunu belirtti.

21.05: Georgia'da halen sayılmayı bekleyen 50 bin 401 oy pusulası olduğu duyurulurken, eyaletin en büyük bölgesi olan ve Atlanta'ya ev sahipliği yapan Fulton County eyalet komiseri, oy pusulalarını işlemeyi bitirdiklerini söyledi.

Georgia'da şu an Donald Trump, 13 bin 600 oy farkla Joe Biden'ın önünde bulunuyor.

20.48: Tweetleri engellenen Trump, bu sefer büyük harflerle kısa bir basın açıklaması yaptı. Bütün medya kuruluşlarına gönderilen açıklamada Trump, "EĞER YASAL OYLARI SAYARSANIZ, SEÇİMİ KOLAYCA KAZANIRIM! YASADIŞI VE GEÇ GELEN OYLARI SAYARSANIZ, SEÇİMİ BİZDEN ÇALABİLİRLER!" dedi.

20.40: Joe Biden, Trump'ın mesajlarının aksine seçmenlerine sabırlı olması çağrısında bulunurken, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Sabırlı olun millet. Oylar sayılıyor ve olduğumuz yer konusunda kendimizi iyi hissediyoruz" dedi.

20.25: Sayımın çok yavaş ilerlediği Nevada'da yeni sandıkların açılmasıyla Biden, Trump ile arasındaki farkı 11 bine çıkardı. Sandıkların yüzde 88'inin açıldığı eyalette Biden, oyların %49,5'ini, Trump ise %48,5'ini aldı.

20.22: Oy sayımın devam edilen eyaletlerde Biden'ın farkı kapatmaya devam etmesiyle Trump, "SAHTEKARLIĞI DURDURUN!" şeklinde tweet attı. Trump'ın bu mesajı da Twitter tarafından yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle gizlendi ve etkileşime kapatıldı.

19.45: Georgia eyalet yargısı, Trump ekibinin oy sayımının durdurulmasıyla ilgili açtığı davayı reddetti.

19.22: Donald Trump, Twitter üzerinden bir paylaşımda daha bulunarak, "Biden'ın kazandığı son eyaletler hakkında seçim sahtekarlığı sebebiyle yasal itirazda bulunacağız. Birçok kanıt var, medyaya bakın. KAZANACAĞIZ. İlk önce Amerika" yazdı.

19.07: Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Pennsylvania'da büyük yasal zafer" yazdı.

18.14: ABD'de oy sayımı sürerken hisseler değer kazanmaya devam ediyor. Wall Street, aylardır en iyi haftasını geçiriyor.

CNN'den Anneken Tappe'ye göre bunun nedeni yatırımcıların Joe Biden'ın Beyaz Saray'ı kazanırken Senato'nun kontrolünün Cumhuriyetçilerde kalacağını umması. Yatırımcılar bu senaryoda hızlıca teşvik paketleri çıkarılacağını ancak vergilerin yükseltilmeyeceğini düşünüyor.

18.09: Donald Trump, seçim gününden sonra gelecek hiçbir oyun sayılmayacağını iddia etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "SEÇİM GÜNÜNDEN SONRA GELEN HİÇBİR OY SAYILMAYACAK" yazdı.

Twitter, paylaşımı "yanlış bilgi içeriyor olabilir" uyarısıyla bayrakladı.

Paylaşıma etkileşim de kısıtlandı.

17.52: ABD Kongresi seçimlerinde son durum şöyle:

Temsilciler Meclisi:

Demokratlar: 199 sandalye

Cumhuriyetçiler: 188 sandalye

Hâlâ hangi partiye gideceği belli olmayan 48 sandalye var.



Senato (35 sandalye için seçime gidildi):

Demokratlar: 47 sandalye

Cumhuriyetçiler: 47 sandalye

Hâlâ hangi partiye gideceği belli olmayan 6 sandalye var.



Seçimlerden önce Temsilciler Meclisi Demokratların, Senato da Cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Kalan sandalyelerin olduğu eyaletlere bakıldığında Cumhuriyetçilerin Senato'daki kontrolünü koruması bekleniyor.

17.28: Georgia eyaletinde oyların yüzde 99'u sayıldı. ABD'li medya organları yarışın bir projeksiyon için hâlâ çok yakın olduğunu söylüyor. İşte 16 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan eyalette son durum:

Donald Trump: 49.6% - 2,432,799

Joe Biden: 49.2% - 2,414,651

17.15: Biden'ın "Tüm oylar sayılmalı" mesajının ardından Trump "SAYIMI DURDURUN" yazan bir tweet attı.

17.10: Trump kampanyası, oy sayımının sürdüğü Nevada'da seçmen sahtekârlığı olduğunu gerekçe göstererek dava açacağını açıkladı.

16.40: 7 eyaletin sayım süreçleri devam ederken Joe Biden, Twitter'da bir mesaj paylaşarak "Her oy sayılmalı" yazdı. Biden, mesajını bir videoyla paylaştı.

15.11: Arizona eyaletinden elde edilen son verilere göre, Donald Trump ile eyalette yarışı önde götüren Joe Biden arasındaki fark azalıyor.

Eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa County'de Çarşamba gecesi ve Perşembe sabahı 140 binden daha fazla oy pusulasının sonuçları açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre Maricopa County'de Biden, Donald Trump'ın 74 bin 514 oy önünde. Bu bir önceki sonuçlardan 11 bin daha az.

Eyalet çapında ise Biden şu anda yaklaşık 68 bin farkla önde.

13.54: CNN, oy sayımının sürdüğü eyaletleri paylaştı. ABD Başkanı'nın belirlenmesi için gereken oyların beklendiği 6 eyalet şöyle:

Alaska

Arizona

Arizona Georgia

Nevada

Kuzey Carolina

Pennsylvania

13.15: CNN'in canlı yayında aktardığına göre, oy sayımının sürdüğü Georgia'da Trump ve Biden arasındaki fark daralmaya başladı.

Georgia'da 16 Seçmenler Kurulu delegesi bulunuyor.

CNN'in verilerine göre, Georgia'da sayım sürerken son durum şöyle:

Trump- %49.6 2 milyon 429 bin 783

Biden – %49.1 2 milyon 406 bin 774

12.22: Georgia eyaletinin Fulton bölgesinde yaklaşık sayılacak yaklaşık 10 bin oy kaldığı belirtildi. ABD, kalan 5 eyalette oyların sayılmasını beklerken, Fulton bölgesi, gece boyunca sayıma devam etme kararı aldı. Plana göre saatte 3 bin oy sayılması bekleniyor.

Georgia'nın Fulton bölgesi Demokrat seçmen ağırlıklı bir bölge olarak biliniyor.

10.45: Joe Biden ve Donald Trump arasındaki başkanlık seçiminde, 5 eyalette oy sayımı halen sürüyor.

Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Nevada ve Alaska'da devam eden oy sayımında Joe Biden sadece Nevada'da 7 bin 647 oyla seçimi önde götürüyor.

Georgia, Kuzey Carolina, Pennsylvania, Nevada ve Alaska'da devam eden oy sayımında Joe Biden sadece Nevada'da 7 bin 647 oyla seçimi önde götürüyor.

Kalan eyaletlerde durum şu şekilde; Georgia'da 22 bin 567, Kuzey Carolina'da 76 bin 701, Pennsylvania'da 164 bin 418, Alaska'da 54 binle 610 oyla Trump önde gidiyor

09.00: Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, seçimleri ulusal ölçekte dava edebileceklerini açıkladı.

07.03: CNN'in baş Beyaz Saray muhabiri, Trump'ın kampanya danışmanının mevcut sonuçlara göre Biden'ın önde götürdüğü Arizona'yı kazanacaklarını düşündüklerini söylediğini aktardı.

CNN'e konuşan bir başka Cumhuriyeti Parti kaynağı da Trump'ın ekibinde seçimin ellerinden kayıp gitmeye başladığı hissiyatının yoğunlaşmaya başladığını ancak henüz yenilgiyi kabul etmeye hazır olmadıklarını söyledi.

06.33: ABD'nin çeşitli noktalarında çoğu Demokratlara yakın olan seçmenler, "tüm oyları sayın" çağrısı yapan protestolar düzenliyor.

Texas'ın Dallas kentinde protestocular belediye binasının önünde toplandı.

Michigan'ın Detroit kentinde sağcı bir grup, bir oy sayma merkezinin dışında toplandıktan sonra Biden'a yakın protestocular Grand Rapids'de bir eylem düzenleyip sayımın bitirilmesini istedi.

Portland'da protestocular, sıra halinde "tüm oyları sayın" sloganıyla bir üst geçitte yürüdü.

Biden ve başkan yardımcısı adayı Harris, perşembe günü de sık sık "tüm oylar sayılmalıdır" ifadelerini kullandı.

06.11: Sayımın devam ettiği kritik eyaletlerde oy farkları şöyle:

Nevada (6 delege): Biden, 7 bin 657 oy farkla önde

Georgia (16 delege): Trump, 33 bin 300 oy farkla önde

Kuzey Carolina (15 delege): Trump, 76 bin 737 oy farkla önde

Arizona(11 delege): Biden, 79 bin 173 oy farkla önde

Pennsylvania (20 delege): Trump, 186 bin 755 oy farkla önde

06.06: CNN'e konuşan iki kaynak, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Perşembe günü boyunca sinirli bir biçimde farklı eyaletlerin Cumhuriyetçi valilerini aradığını belirtti. Konuşmaların içeriği paylaşılmadı.

05.50: Biden, Michigan'daki zaferinden sonra 253 Seçmenler Kurulu oyuna yükselmişti. Demokrat aday, mevcut olarak önde olduğu Arizona ve Nevada eyaletlerini kazanırsa ABD'nin 46. Başkanı olacak.

05.45: Pennsylvania'da Donald Trump'ın üstünlüğü sürse de oy farkı yaklaşık 187 bine (%3) düştü. Fark, yeni sonuçlar açıklandıkça erimeye devam ediyor.

05.20: Maricopa bölgesinde daha çok oyun sayılmasının ardından Trump, Arizona'da rakibi Biden'a yaklaştı. Bideni rakibinin yaklaşık 79 bin oy farkıyla önünde bulunuyor. AP ve Fox News eyaleti dün Biden'a vermişti. CNN'in istatistik ekibi bir tahmin için erken olduğunu düşünüyor

05.11: ABD, 4 Kasım itibariyle resmen Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Kararı 3 yıl önce Başkan Trump duyurmuştu.

Biden, kısa süre önce konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bugün, Trump yönetimi resmen Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Tam olarak 77 gün içinde Biden yönetimi yeniden katılacak"

04.50: ABD halkı gelecek 4 sene boyunca Beyaz Saray'da kimin olacağını öğrenmeyi beklerken, ülkede günlük Koronavirüs vaka sayısı rekoru kırıldı. Johns Hopkins verilerine göre ABD'de bugün 99 binden fazla yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

04.26: Pennsylvania'da (20 Seçmenler Kurulu delegesi) fark eriyor:

Oyların yüzde 88'i sayıldı

Donald Trump: %50.9- 3 milyon 196 bin 465

Joe Biden: %47.8- 3 milyon 512

04.16: Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperge, Georgia'da (16 Seçmenler Kurulu delegesi) hâlâ sayılmamış 149 binden fazla oy bulunduğunu söyledi. Yeni sayılan oylarla Trump ile Biden arasındaki oy farkı azalmaya devam etti:

Oyların %95'i sayıldı

Donald Trump: %49.9- 2 milyon 423 bin 518

Joe Biden: %48.9- 2 milyon 377 bin 527

03.56: Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'ten yeni Twitter paylaşımı:



"Joe Biden ve benim duruşum çok açık: her oy sayılmalıdır"

03.42: Nevada eyaleti, perşembe günü TSİ 20.00'da daha çok sonuç paylaşmayı beklediklerini ifade etti.

03.35: CNN'e konuşan Biden'a yakın bir kaynak, Trump ile Biden kampanyaları arasında bugün hiç resmi temas kurulmadığını söyledi

03.18: Trump kampanyası, Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için dava açtı.

02.50: ABD Kongresi seçimlerinde son durum şöyle:

Temsilciler Meclisi:

Demokratlar: 199 sandalye

Cumhuriyetçiler: 184 sandalye

Hâlâ hangi partiye gideceği belli olmayan 52 sandalye var.



Senato (35 sandalye için seçime gidildi):

Demokratlar: 46 sandalye

Cumhuriyetçiler: 47 sandalye

Hâlâ hangi partiye gideceği belli olmayan 7 sandalye var.



Seçimlerden önce Temsilciler Meclisi Demokratların, Senato da Cumhuriyetçilerin kontrolündeydi. Mevcut sonuçlara göre bu durumda bir değişiklik olmayacak.



02.24: Donald Trump'tan yeni Twitter paylaşımı:

"Avukatlarımız 'anlamlı erişim' için başvuruda bulundu ama bunun ne anlamı var ki? Sistemimizin ve başkanlık seçimlerinin dürüstlüğü zaten zarar gördü. Konuşulması gereken bu!"

02.06: Arizona'da hâlâ sayılmamış yaklaşık 600 bin oy var. Eyalette Biden'ın üstünlüğü sürüyor.

01.12: Seçim sonuçlarında belirleyici olacak kritik eyaletlerden biri olan Nevada'da yetkililer, daha önce ertesi güne uzayabileceğini söyledikleri sonuç açıklama sürecini erkene çekeceklerini söyledi.

Seçim yetkilisi Wayne Thorley, "Nevada'da sayımın nasıl gittiğine yönelik büyük bir merak var. Bugün içinde bizi resmi olmayan seçim sonuçlarına yaklaştıracak adil bir güncelleme yapacağız" dedi. Nevada yetkilileri, ilk planlarının verileri yarın açıklamak olduğunu ancak eyaletin sonucuna yönelik ilginin süreci hızlandırdığını belirtti.

CNN, eldeki veriler incelendiğinde Biden'ın Arizona ve Nevada'da kazanması durumunda seçimi kazanacağını belirtiyor.

01.10: ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da yazdığı bir mesaj daha platform tarafından "doğruluk uyarısı" aldı. Trump'ın Pennsylvania, Kuzey Carolina, Georgia ve Michigan'da kendisi adına zaferden bahsettiği tweetlere "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." ifadelerini eklendi. Twitter, ABD'deki seçim güvenliğiyle ilgili internet sitesinin linkini paylaştı.

Trump, tweetinde şöyle yazmıştı: "Pennsylvania(Sandık müşahitlerine izin vermiyor), Georgia ve Kuzey Carolina'da BÜYÜK bir Trump zaferi olduğunu ilan ediyoruz. Hepsinde büyük Trump oy farkı vardı. Çok sayıda pusulanın çöpe atıldığın söylenen Michigan'da da zafer ilan ediyoruz"

Seçim gününün başından bu yana ABD Başkanı'nın zafer ilan ettiği, seçimlerde hileden bahsettiği tweet'tleri platform tarafından uyarı alıyor.

00.18: CNN: Demokrat aday Joe Biden Michigan eyaletini kazanacak. Bu vesileyle 16 Seçmenler Kurulu daha alacak. Bu sonuca göre Seçmenler Kurulu oylarında mevcut durum:

Biden: 253

Trump: 213

00.11: Joe Biden, Delaware'deki kampanya merkezinde açıklama yaptı. Biden, sonucun kendi lehine olduğu konusunda iyimser olduğunu vurgularken "Her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi elimizden alamaz" dedi.

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşacak kadar eyalet kazanacağımız açıkça görülüyor.

Pennsylvania konusunda iyi hissediyorum. Benim için özellikle önemli olan ABD halkının çoğunluğunun oyunu almış olmamız. Senatör Harris ve ben daha bu ülke tarihinin en fazla oyunu alma yolundayız. Kampanyamızdan gurur duyuyorum. Zor bir kampanya süreci oldu ancak ülkemiz için daha zor bir süreçti.

Bu seçim geride kaldığında, ABD halkı olarak hep yaptığımızı yapacağız. Gerilimi düşüreceğiz, birbirimizi yine görmeye, dinlemeye başlayacağız. Kolay olmayacak biliyorum. Hiçbirimiz saf değiliz. Ama gelişim için, rakiplerimize düşman gibi davranmayı bırakmalıyız. biz düşman değiliz. Demokrat Partili olarak yarıştım; seçildiğimde bir Amerikan Başkanı olarak yöneteceğim. Her oy sayılmalı. Kimse demokrasimizi bizden alamaz."

5 KASIM

23.54: Trump kampanyası, Pennsylvania'da seçimden önce gönderildiği sürece posta yoluyla kullanılan oyların sayılmasına izin veren eyaletin yüksek mahkemesinin kararına karşı ülkenin en yetkili yargı organı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

23.53: Üst düzey Trump danışmanı, ajanslardan "Arizona'nın Biden'a gittiği projeksiyonunu" geri çekmesini istedi

23.20: Trump kampanya ekibi, sürecin yavaş ilerlediği kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da oy sayımının durdurulması için dava açacaklarını duyurdu.

Trump kampanya ekibinden Justin Clark'ın yayımladığı açıklamada "Pennsylvania'da kötü şeyler oluyor. Demokratlar, Cumhuriyetçi oyları azaltmak ve hakkından mahrum etmek için plan yapıyor. Başkan Trump ve ekibi bunu durdurmak için savaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Pennsylvania 20 Seçmenler Kurulu delegesine sahip olduğu için seçim sonucu için kritik bir eyalet.

22.41: Trump kampanyası oyların sayımını izlemeleri için kendilerine erişim hakkı verilene kadar Michigan'da oy sayımının durdurulması için dava açtı

22.13: ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçim kampanyası danışmanları, 20 Seçmen Kurulu delegesiyle seçim için oldukça kritik bir noktada olan Pennsylvania'ya gidiyor. Danışmanlar, Philedelphia'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Danışmanların yanısıra Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani de Phildelphia'ya gitmek üzere yola çıktığını söyledi.

Pennsylvania'da oy sayımı yavaş ilerliyor. Eyaletin yönetimi yarın bir sonuç açıklamayı umduklarını ifade etti.

22.02 (ÖNEMLİ GELİŞME): CNN, Biden'ın 10 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan Wisconsin eyaletini kazandığını öngördü. 2016'da eyaleti Trump kazanmıştı.

Trump, oy sayımı sürerken Wisconsin'de oyların yeniden sayılmasını isteyeceklerini duyurmuştu.

21.52: An itibariyle kritik 9 eyalette durum şöyle:

Pennsylvania (20 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %80'i sayıldı:

Trump: %53.4 - 3 milyon 62 bin 922

Biden: %45.3 - 2 milyon 598 bin 957

Pennsylvania 20 Seçmenler Kurulu delegesine sahip olduğu için kilit noktada. Mevcut sonuçlara göre Trump'ın ciddi bir üstünlüğü olsa da, nüfusun yoğunluklu olduğu bölgelerde daha açılmamış çok sandık var ve bu bölgelerde Biden'ın üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca posta yoluyla gelen oylar sayılmaya devam ediliyor. Bu oyların çoğunluğunun Biden'a gideceğine inanılıyor. Bu oyların farkı kapatmak için yeterli olup olmayacağını zaman gösterecek.

Pennsylvania'da oy sayımı yavaş ilerliyor. Eyaletin yönetimi yarın bir sonuç açıklamayı umduklarını ifade etti. Bugün posta yoluyla gönderilen oyların sayılmaya başlanmasıyla Biden farkı az da olsa eritmeye başladı. Metropol bölgelerindeki oylar yoğunlukla Biden'a gitmeye devam ediyor.

Arizona (11 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %86'sı sayıldı:

Trump: %47.6 - 1 milyon 317 bin 468

Biden: %51.0 - 1 milyon 410 bin 977

Arizona gecenin sürprizlerinden. Biden, 2016'da Trump'ın 11 Seçmenler Kurulu delegesini kazandığı eyalette yarışı önde götürüyor. Bu eyaleti bazı medya kuruluşları çoktan Biden'a verdi. Trump kampanyası ise bu duruma tepki gösterdi ve eyaletin hala ortada olduğunu savundu.

Bugün sayılan oylarla Trump, Biden'la arasındaki farkı yüzde 0.8 eritti.

Nevada (6 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %86'sı sayıldı:

Trump: %48.7 - 580 bin 605

Biden: %49.3 - 588 bin 252

Nevada'yı Biden'ın rahat kazanması bekleniyordu, ancak işler böyle yürümedi. Eyaleti Demokrat aday önde götürse de mevcut veriler beklenenden çok daha yakın. Nevada'da adaylar, 6 Seçmenler Kurulu delegesini kazanmak için yarışıyor.

Michigan (16 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %93'ü sayıldı:

Trump: %48.7 - 2 milyon 577 bin 192

Biden: %49.6 - 2 milyon 622 bin 108

Sabah saatlerinde Lansing'in bulunduğu Ingham County ve Detroit'in bulunduğu Wayne bölgelerindeki oylar sayıldıkça Biden, Trump ile arasındaki farkı kapamaya başlamıştı. Demokrat aday kısa süre önce bu kritik eyalette öne geçti.

2016'da bu eyaleti kazanamaması Hillary Clinton'ın yaşadığı hezimetin en büyük gerekçelerinden birisi sayılmıştı.

Wisconsin (10 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %99'u sayıldı:

Trump: %48.8 - 1 milyon 609 bin 879

Biden: %49.4 - 1 milyon 630 bin 389

Bu gece eyaleti Biden'ın kazandığının açıklanması bekleniyor. Trump kampanyası, oyların tekrar sayılması için başvuruda bulunacağını bildirdi.

Georgia (16 Seçmenler Kurulu delegesi):

Oyların %93'ü sayıldı:

Trump: %50.3 - 2 milyon 389 bin 867

Biden: %48.5 - 2 milyon 306 bin 880

Georgia'da da seçim çok yakın geçiyor, ancak New York Times ibresine göre Biden, aradaki küçük farkı kapayarak kazanacak. En kritik eyaletlerden biri olarak görülen Georgia 16 Seçmenler Kurulu delegesine sahip.

Maine (4 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %77'si sayıldı:

Trump: %42.7 - 284 bin 266

Biden: %54.1 - 360 bin 374

Birçok ABD medya organı, Biden'ın Maine'i kazanacağını öngördü. Biden, Maine'in 4 Seçmenler Kurulu oyunun en az üçünü alacak.

Alaska (3 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %47'si sayıldı:

Trump: %62.9 - 108 bin 231

Biden: %34.7 - 56 bin 849

Kuzey Carolina (15 Seçmenler Kurulu delegesi)

Oyların %95'i sayıldı:

Trump: %50.1 - 2 milyon 732 bin 120

Biden: %48.6 - 2 milyon 655 bin 383

21.46: Türkiye'nin önde gelen analistlerinden T24 yazarı ve Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Soli Özel, Joe Biden'ın seçimleri kazanarak yeni ABD Başkanı olacağını öngörürken, "Trump kazanmasa da Trumpizm kazanmış gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 3 Kasım'da açılan sandıkların birçoğunda oy sayma işlemi devam ediyor. Bunda milyonlarca oyun posta yoluyla kullanılmış olmasının da rolü büyük. ABD basını, hâlâ bir adayın öne çıktığını söylemek için yarışın çok yakın olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, seçimin devam ettiği Pennsylvania, Michigan, Wisconsin'ın da arasında bulunduğu 9 kritik eyalette sonuçların çok yakın olması ve sıklıkla değişiklik göstermesi.

Özel, Trump'ın da kaybettiğinin farkında olduğunu, bu sebeple de Biden zaferini engellemenin yasal yollarını aradığını belirtti.

"Trump kazanmasa da Trumpizm kazanmış gibi duruyor" değerlendirmesinde bulunan Özel, ABD'de son aylarda yaşanan tüm olaylara rağmen Trump'ın anketleri yanılttığına ve azınlıklardan, 2016'ya kıyasla daha fazla oy aldığına dikkat çekti.

Seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme'ye gideceğini öngören Özel, "Kim kazanırsa kazansın, ciddi bir meşruiyet sorunu yaşayacak" diye konuştu.

20.56: Cumhuriyetçi Parti lideri Kevin McCarthy, "Günün sonunda Trump 4 yıllığına daha Başkan seçilecek" dedi.

20.28: Nevada Eyalet Sekreteri, yarına kadar yeni sonuç açıklamayacaklarını duyurdu.

6 Seçmenler Kurulu delegesi bulunan Nevada'da mevcut durum şöyle:

Donald Trump: %48.7- 2 milyon 580 bin 605

Joe Biden: %49.3- 588 bin 252

Sandıkların %92'si açıldı

20.07: CNN projeksiyonuna göre Biden, Maine eyaletini ve 4 Seçmenler Kurulu oyundan en az 3'ünü kazandı.

19.55: Donald Trump, yeni Twitter paylaşımlarında bulundu;

"Pennsylvania, Wisconsin, Michigan... Her yerde Biden oyları buluyorlar. Ülkemiz için çok kötü"

"Pennsylvania'da 500 bin oyluk avantajımı ortadan kaldırmak için yoğun çalışıyorlar. Michigan ve diğerlerinde de öyle"

19.23: Joe Biden, seçim kritik eyaletlerinden Michigan'da (16 Seçmenler Kurulu delegesi) oy farkını açmaya başladı. CNN'in sonuçlarına göre Michigan'da mevcut durum şöyle:

Donald Trump: %48.9- 2 milyon 541 bin 943

Joe Biden: %49.5- 2 milyon 573 bin 254

Sandıkların %92'si açıldı

19.10: Demokrat aday Joe Biden; Arizona, Nevada, Michigan ve Wisconsin'deki yarışları önde götürmeye devam ediyor. Biden, bu eyaletleri kazanmayı başarırsa Pennsylvania ve Georgia'ya ihtiyaç duymadan 270 Seçmenler Kurulu oyuna ulaşıp ABD'nin 46. Başkanı olacak.

19.02: Sonuçların merakla beklendiği Pennsylvania'da oy sayımına hâlâ devam edilirken, Vali Tom Wolf, posta yoluyla gönderilen yaklaşık 3 milyon oyun henüz sayılmadığını belirtti. Wolf, "Sonuçları bugün bile öğrenemeyebiliriz" dedi.

Wolf, sayımdaki gecikmeye ilişkin, "En önemli şey, doğru sonuçlara sahip olmamız" derken, "Sonuçların adil olması ve kullanılan her oyun sayılmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.

Ayrıca Vali, hemşehrilerinin 'bu seçimin sonucuna güvenebileceklerini' garanti etti.

18.53: Sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın bu iddiasını gizledi ve etiketledi. "Dünya akşam birçok anahtar eyalette öndeydim, çoğunda bu üstünlük çok belirgindi. Bu eyaletlerin çoğu Demokratların kontrolündeydi. Sonra teker teker sürpriz oy yığınlarının sayılmasıyla bu üstünlük sihirli bir şekilde kayboldu. ÇOK İLGİNÇ. Bu arada anketçiler tarihi şekilde yanıldı" paylaşımının üzerinde 'şüpheli ve yanıltıcı olabilir' bilgisi verilirken, tweet kullanıcıların etkileşimlerine kapatıldı.

18.39: Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın kampanya direktörü, "Seçimleri kazanma yolundayız" dedi. Kampanya Direktörü Jennifer O'Malley Dillon, Biden'ın seçimleri kazanmak için gerekli olan 270 Seçmenler Kurulu oyuna günün ilerleyen saatlerinde ulaşacağını öngördü.

18.11: Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oyların tamamı sayılmadan dinlenmeyeceğiz" dedi

18.04: ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, dün akşam birçok önemli eyalette öndeyken, "sürpriz oy yığınlarıyla" bu üstünlüğünün "sihirli bir şekilde kaybolduğunu" yazdı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Dünya akşam birçok anahtar eyalette öndeydim, çoğunda bu üstünlük çok belirgindi. Bu eyaletlerin çoğu Demokratların kontrolündeydi. Sonra teker teker sürpriz oy yığınlarının sayılmasıyla bu üstünlük sihirli bir şekilde kayboldu. ÇOK İLGİNÇ. Bu arada anketçiler tarihi şekilde yanıldı" ifadelerini kullandı.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda da Demokratların hile yaptığı iddia etmiş ve seçimleri kazandığını ileri sürmüştü.

Trump, bugün sayılan oylarla Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerde şimdilik üstünlüğünü kaybetti.

17.02: Joe Biden, seçim boyunca rakibinin gerisinde kaldığı kritik salıncak eyalet Michigan'da öne geçti.

AP verilerine göre oyların yüzde 92'sinin sayıldığı Michigan'da durum şöyle:

Joe Biden: %49.3 - 2 milyon 483 bin 369

Donald Trump: %49.2 - 2 milyon 479 bin 400

Eyaleti Biden kazanırsa Michigan'ın 16 Seçmenler Kurulu delegesinin oyunu alacak ve Beyaz Saray'a giden yolda çok büyük bir avantaj elde edecek.

14.22: CNN'in aktardığına göre, oy sayımının sürdüğü 5 kritik eyalet olan Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Kuzey Carolina ve Georgia'da son durum şöyle:

Georgia:

Trump %50.5 2,381,870 oy

12.46: Wisconsin eyaletinin Milwaukee bölgesinde yeni eklenen oylarla birlikte Joe Biden öne geçmeye başladı. Brown bölgesinde oyların sayılması bekleniyor.

Wisconsin'de şu anki durumda Biden yüzde 49.3, Trump'ı ise yüzde 49 olarak görülüyor.

12.09: Biden kampanyasından Trump'ın "Seçimi biz kazandık" iddiasına yanıt geldi. Biden kampanyası yöneticisi Jen O'Malley Dillon, yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan'ın açıklamasındaki oy sayımını durdurma çabası çok çirkin, eşi benzeri görülmemiş ve hatalıydı. Çok çirkindi çünkü bu ABD vatandaşlarının demokratik haklarını ellerinden almak için bir çabaydı. Oy sayımı durmayacak.

11.46: Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump'ın oy sayımı devam ederken "Seçimi biz kazandık" açıklamasına tepki gösterdi.

Ocasio-Cortez, Trump'ın açıklamaları için şunları yazdı: "Donald Trump'ın erken zafer iddiası tehlikeli, otoriter ve meşru değil. Oyları sayın, sonuçlara saygı duyun"

11.15: ABD basını, Biden'ın Maine'i kazandığını öngördü.

11.02: ABD basını, Biden'ın Arizona'da kazandığını öngördü. Trump, Arizona'yla ilgili olarak "Orada da çok canlılık var ancak 'birileri' Biden'ın zaferi diyor" demişti.

10.20: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Açıklamada, seçimde hile yapıldığını iddia eden Trump, "Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk, bir anda durduruldu. Dışarı çıkıp kutlama yapmaya hazırlanıyorduk. Böyle bir oy, böyle bir başarı. Bu ülkenin vatandaşları rekor sayıda katılım gösterdi. Beklemediğimiz eyaletlerde zafer kazandık. " dedi.

Trump, henüz erken oyların sonuçlanmadığı Georgia'yla ilgili olarak "Georgia'yı kazandığımız çok açık" dedi. Trump, sayımın durdurulduğu Pennsylvania ile ilgili "Büyük bir farkla kazanıyoruz" dedi. Trump, Fox News'un Biden'ın kazandığını belirttiği Arizona'yla ilgili, "Arizona'da çok canlılık var ama 'birileri' Biden zaferi diyor" dedi. Ohio, Florida ve Teksas'taki galibiyeti kutlayan Trump, Kuzey Carolina'da da "büyük zafer kazandık" dedi.

"Yüksek Mahkeme'ye başvuracağız"

Trump, "Bu seçimi kazandık. Şimdi tek yapılması gereken şey, seçimin dürüstlüğünün sağlanması. Ciddi bir hileden bahsediyorum. Yüksek Mahkeme'ye başvuracağız ve oy sayımının durdurulmasını talep edeceğiz. Kazanacağız ve bana sorarsanız zaten kazandık" dedi.

09.39: CNN'in projeksiyonlarına göre, Florida, Teksas gibi kritik eyaletlerde galibiyetin ardından Trump ve Biden arasındaki Seçmenler Kurulu delegeleri farkı azaldı. Delegelerde son durum şöyle:

Joe Biden: 220

Donald Trump: 213

09.24: CNN, Biden'ın Rhode Island'ı kazandığını öngördü. Rhode Island'da 4 Seçmenler Kurulu delegesi bulunuyor.

09.09: Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox News'a yaptığı açıklamada, Trump kampanyasının bu gece "büyük bir zafer" beklediğini söyledi. McEnany, Trump'ın Nevada ve Minnesota'yı kazanacağına inandıklarını söyledi.

McEnany, sonuçların açıklanmasının zaman alacağı beklenen Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan için de galibiyet öngördüklerini söyledi.

McEnany, "Seçmenimiz Seçim Günü'nde oy veriyor. Bugün Amerikan halkının konuşup Başkan Trump'ı destekledikleri gün" dedi.

08.59: Twitter, ABD Başkanı Trump'ın "Seçimi çalmaya çalışıyorlar" yazdığı tweete dakikalar içinde "doğruluk kontrolü uyarısı" işareti koydu. Uyarının gerekçesi olarak "Bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir'" gösterildi.

08.51: Joe Biden'ın konuşma yaptığı sırada Donald Trump'da Twitter'dan kısa süre içinde açıklama yapacağını duyurdu. Trump, şunları yazdı: "Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük bir ZAFER.

Öndeyiz ama seçimi ÇALMAYA çalışıyorular. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapanmadan oylar sayılamaz!"

08.45: Joe Biden, eşi Jill Biden ile birlikte Delaware, Wilmington'daki Chase Center'da kısa bir konuşma yaptı. Joe Biden, "Bulunduğumuz noktadan memnunuz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuzu biliyorum." dedi.

Erken gönderilen oyların kritik rol oynayacağını dile getiren Biden, sonuçların öğrenilmesinin perşembeyi bulabileceğini ifade etti ve seçmeninden sabırlı olmasını istedi. Biden, ellerindeki mevcut sonuçlara göre Arizona'yı kazandıklarını Michigan ve Wisconsin'dan da gördüklerinin olumlu olduğunu ifade etti.

"Bu seçimin sonucunu belirlemek bana veya Trump'a kalmaz" diyen Biden, "Sonucu ABD halkı belirleyecek" diye konuştu

Biden, şu anda ortada görünen Pennsylvania eyaletini de kazanacaklarını ifade etti. Pennsylvania'nın seçimlerin kaderini belirleyebileceği konuşuluyor. Biden, "İnanmayı bırakmayın, biz bu seçimi kazanacağız" dedi.

08.41: CNN, Donald Trump'ın Florida'yı kazandığını öngördü. Florida'da 29 Seçmenler Kurulu delegesi bulunuyor.

08.33: AP'nin projeksiyonlarına göre Biden, Minnesota eyaletini ve 10 Seçmenler Kurulu delegelerini kazandı. Biden son günlerinde Minnesota için ekstra mesai harcamıştı. Bu vesileyle AP'nin tahminlerinde Biden 223 Seçmenler Kurulu oyuna yükseldi.

08.26: AP, Donald Trump'ın kritik salıncak eyaletlerden olan Iowa'yı kazandığını öngördü.

08.24: CNN, Donald Trump'ın Idaho'da kazanacağını öngördü.

08.16: Joe Biden ve eşi Jill Biden, yerel saatler 12.30'da Delaware, Wilmington'daki etkinlik alanından açıklama yapacaklarını duyurdu.

08.14: CNN'in öngörülerine göre, seçmenler kurulunda son durum şöyle:

Joe Biden: 205

Donald Trump: 132

08.13: Fox News, ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas'ta kazandığını öngördü. Fox aynı zamanda Joe Biden'ın kritik eyaletlerden biri olan Arizona'yı kazandığını öngördü.

08.06: AP, Joe Biden'ın Hawaii'yi kazandığını öngördü.

08.03: ABD basını, Trump'ın Ohio'da kazandığını öngördü.

08.01: Biden'ın Delaware, Wilmington'daki Chase Center'ın otoparkında yapılacak seçim gecesi etkinliği için hazırlıklar başladı. CNN'in haberine göre katılımcılardan biri önce dün gece etkinliğe davet edileceğini bildiren bir e-posta, ardından bu akşam yerel saatle 21.00 civarında bir onay e-postası aldı.

Biden kampanyası, seçim gecesi etkinliğinin ne zaman başlayabileceğini henüz açıklamadı. Eski başkan yardımcısı evinde ailesiyle birlikte seçim sonuçlarını izlemeye devam ediyor.

07.56: CNN, Joe Biden'ın Virginia eyaletini alacağını öngördü. Virginia'da 13 delege bulunuyor.

07.40: Delaware eyaletinden yarışan 30 yaşındaki LGBT+ hakları aktivisti Sarah McBride ülke tarihinin ilk trans senatörü oldu.

07.10: Seçimin kritik eyaletlerinden Ohio'da oyların yüzde 90'ı sayıldı. Şu ana kadar Biden'ın oyları beklenenin çok altında:

Donald Trump: 53.1% - 2,822,883

Joe Biden: 45.5% - 2,420,772

07.04: ABD basını, Biden'ın California, Oregon ve Washington'ı kazanacağını öngördü.

Demokratların kalelerinden olan California, 55 Seçmenler Kurulu oyuyula seçimin en değerli eyaleti konumunda.

06.53: Demokrat Parti'nin ilerici kanadının yıldızlarından Alexandria Ocasio-Cortez, New York 14. Kongre Bölgesi yarışını açık ara farkla önde götürüyor. AOC'nin rahatlıkla tekrar Temsilciler Meclisi'ne gitmesi bekleniyor.

06.50: Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman kadın üyelerinden olan Ilhan Omar'ın tekrar seçileceği öngörülüyor.

06.47: CNN projeksiyonu: Donald Trump Kansas, Utah, Louisiana'da kazanacak, Nebraska'nın da 5 Seçmenler Kurulu oyundan en az 3'ünü alacak. Biden, New Hampshire'da kazanacak.

06.30: Demokrat Parti'nin, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu elinde tutacağı öngörülüyor.

06.00: Iowa, Montana, Nevada ve Utah eyaletlerinde de oy verme işlemi tamamlandı. 4 eyaleti de Trump'ın kazanması bekenirken, Montana'da açılan ilk sandıklarda Biden'ın önde olduğu bildirildi.

05.55: Bahis şirketleri, mevcut sonuçlara göre yüzde 71 ihtimalle Trump'ın seçimleri kazanacağını öngörüyor

05.46: Kritik eyaletlerden Ohio'da oyların yüzde 70'i sayıldı, Trump yarışı küçük bir farkla önde götürüyor.

05.41: Seçim geceleri ilginç hikayelere sahne olmaya devam ediyor. 1995 doğumlu Madison Cawthorn, Kuzey Carolina'nın 11. bölgesindeki seçimleri kazanarak Temsilciler Meclisi'ne girmeye hak kazandı.

05.31: Texas'ta oyların yüzde 76'sı sayılırken Trump eyalette öne geçti.

05.26: ABD basını, Colorado'nun Biden'a gideceğini tahmin ediyor.

05.10: The Washington Post, mevcut sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde bir denge değişikliği görülmediğini ifade etti.

05.05: Seçmenler Kurulu oylarında mevcut durum:

Joe Biden: 119

Kazandığı eyaletler: Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Illinois, Maryland, New Jersey, Virginia, Vermont, New York, New Mexico.

Donald Trump: 92

Kazandığı eyaletler: Arizona, Alaska, Indiana, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Güney Carolina, Tennessee, Batı Virginia, Louisiana, Nebraska, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming.

05.00: CNN'den Gregory Krieg, her iki aday için de Pennsylvania'dan daha kritik bir eyalet olmadığına vurgu yaparken, "Pennsylvania tüm oyların sayılması için uzun süre gereken birkaç eyaletten biri" dedi.

1992'den beri sürekli Demokratların kazandığı Pennsylvania'yı ilk kez 2016 seçiminde, Trump yüzde 0,7 oy farkıyla Cumhuriyetçi Partiye kazandırarak 'mavi duvar'ı delmişti.

20 oyu olan kritik eyalette oyların sayılan yüzde 10'una göre Biden yüzde 65-35 önde görünüyor.

04.59: Seçmenler Kurulu oylarında mevcut durum:

Joe Biden: 85

Kazandığı eyaletler: Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Illinois, Maryland, New Jersey, Virginia, Vermont.

Donald Trump: 72

Kazandığı eyaletler: Arizona, Alaska, Indiana, Kentucky, Oklahoma, Mississippi, Güney Carolina, Tennessee, Batı Virginia

04.45: CNN: Kuzey Carolina, Ohio, Florida, Pennsylvania, Texas ve Virginia'da mevcut sonuçlar bir tahmin için çok yakın.

04.42: ABD medyasının projeksiyonlarına göre seçimlerde mevcut durum şöyle:

04.40: ABD basını: Arkansas'ı Trump kazanacak.

04.32: 38 Seçmenler Kurulu oyu olan Texas'ta oyların yüzde 38'i sayıldı:

Donald Trump: 46.6% - 2,344,1312

Joe Biden: 52.1% - 2,617,233

04.18: Florida'da oyların yüzde 85'i sayıldı:

Donald Trump: 50.4% - 5,154,518

Joe Biden: 48.8% - 4,995,276

04.17: ABD basını tahminlerine göre New Jersey'i Biden kazanacak.

04.05: AP tahminlerine göre Demokratlar, kalelerinden Illinois'i koruyacak. CNN ve AP'nin son tahminlerine göre adayların kazandıkları eyaletler şu şekilde belirtildi:

Donald Trump - Indiana, Oklahoma, Alabama, Tennessee, Kentucky, Mississippi, Batı Virginia, Güney Carolina. Toplam kazanılan seçmenler kurulu üye sayısı: 55.

Joe Biden - Delaware, Washington DC, Maryland, Massachusetts, Vermont, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Virginia. Toplam kazanılan seçmenler kurulu üye sayısı: 85.

04.00: Michigan, Pennsylvania, Texas, Alabama, Maine, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, Maryland, başkent Washington DC, Tennessee, Rhode Island, Mississippi ve Illinois'de sandıklar kapandı.

03.53: Senato'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kentucky'den tekrar Senato'ya seçildi.

03.50: New York Times'ın ünlü "Seçim İğneleri" kritik eyaletlerle ilgili tahminlerini yayımlamaya başladı. NYT'ye göre Florida yüzde 95 ihtimalle Trump'a gidecek; fark yüzde 3 olacak. Bu, Trump'ın 2016'da Clinton'a attığı farktan fazla. Georgia, yüzde 64 ihtimalle Trump'a gidecek; fark yüzde 1.5 olacak. Tahminlere göre Kuzey Carolina'yı yüzde 65 ihtimalle Biden kazanacak; fak yüzde 2 olacak.

03.45: Joe Biden, bazı eyaletlerde oy sayımına geçilmesinin ardından paylaştığı mesajında "Sırada kalın millet" dedi. ABD seçimlerinde sandıklar kapanmadan önce sıraya giren seçmenler, sandıklar kapansa dahi oy kullanabiliyor. Yoğunluğun olduğu bölgelerde bazı seçmenlerin 4 saatten fazla sırada beklediği belirtiliyor.

03.41: T24 yazarı Cemal Tunçdemir'in Florida değerlendirmesi:



"Seçimin kritik eyaleti olan Florida'nın en kalabalık seçim bölgesi olan Miami-Dade idari bölgesinde, Trump'ın yüksek oy alması Demokratları endişelendiriyor. Çoğunlukla Latino seçmenlerden oluşan bölgedeki ilk sonuçlar, Biden'ın kampanyasını Latino seçmenlere yeterince ulaşmakta başarısız olmakla eleştirenleri haklı çıkarır nitelikte."

03.30: 3 eyalette daha sandıklar kapandı. Ohio ve Kuzey Carolina'da seçim yarışının çekişmeli geçmesi beklenirken, ABD medyasında Batı Virginia'da sandıkların kapanmasıyla Trump'ın zaferi ilan edildi.

03.27: Sandıkların açılmaya başladığı eyaletlerde mevcut olarak öne olan adaylar şöyle:

Biden - Florida, Georgia, Vermont, New Hampshire

Trump - Güney Carolina, Virginia, Kentucky, Indiana

03.25: ABD genelinde yaklaşık 5 milyon oy sayılırken Biden, ulusal çapta da öne geçti...

Biden - 49.7% - 2,393,491

Trump - 49.3% - 2,373,445

03.20: Eyaletlerde oylar sayılırken, oranların yüksek oranda değişebildiğini görebiliriz. Bunun en büyük nedenlerinden biri genellikle Miami gibi metropolitan bölgelerin Demokratlara yönelmesi.

03.18: Florida'da oyların yüzde 43'ü sayıldı; Joe Biden öne geçti:

Donald Trump: 47.6% - 2,439,472

Joe Biden: 51.7% - 2,649,760

03.14: Sandık başı anketleri, ABD'de oy tercihinde kadın-erkek farkının en üst düzeye çıktığını gösteriyor. Trump'a oy verenler çok büyük oranda erkeklerden oluşurken, kadınların çoğunluğu Biden'a oy veriyor. Bunun en önemli nedeni kadın ve erkek gündemlerinin farklılığı. Kadınlar, sosyal güvenlik, ceza adaleti, sağlık gibi konulara erkeklerden çok daha duyarlı.

03.12: Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da sandıkların yüzde sekizi açıldı:



Donald Trump: 55% - 622,189

Joe Biden: 44% - 499,641

03.00: 6 eyalette daha oy verme işlemi tamamlandı. Virginia, Güney Carolina, Vermont, New Hampshire, Florida ve Georgia'da oy sayımına geçildi. Özellikle Florida ve Georgia'da seçimlerin çekişmeli geçmesi bekleniyor.

02.55: CNN projeksiyonuna göre, Donald Trump Indiana'daki seçimi kazanarak 11 Seçmenler Kurulu üyesini kazandı. Diğer eyaletler için sonuçlar, henüz öngörü için çok yakın.

02.20: Indiana ve Kentucky eyaletlerinde sandıklar kapanırken, ilk sonuçlar da açıklanmaya başlandı. Anketlerdeki beklentilerle doğru orantılı olarak iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın büyük üstünlüğü bulunuyor.

İlk sonuçlara göre Kentucky'de Trump, oyların yüzde 70'ini alırken, Biden yüzde 28,3'te kaldı.

Indiana'da da ABD Başkanı'nın büyük üstünlüğü görülürken, Trump oyların yüzde 76,8'ini aldı. Biden'ın oy oranı ise yüzde 22,3'te kaldı.

Her iki eyalette de sandıkların neredeyse yüzde 1'i açıldı.

02.16: ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump, "ÜLKENİN HER YERİNDE ÇOK İYİ SONUÇLAR GÖRÜYORUZ. TEŞEKKÜRLER" şeklinde bir tweet attı.

02.15: T24 programcısı ve yazarı Şirin Payzın, ABD'li seçmenlere kritik seçimi sordu...

01.45: Başkent Washington DC'de sandıkların kapanmasına 2 saate yakın bir süre kala, Beyaz Saray önünde Trump karşıtı gösteriler başladı. Saatler önce çitle kaplanan Beyaz Saray çevresinde polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandığı aktarıldı.

01.24: ABD'de ilk açıklanan sandık çıkış anketlerine göre seçmenlerin üçte biri için en önemli mesele ekonomi. Halkın 5'te 1'i ise ırkçılığı en önemli problem olarak görürken, aynı sayıda insan Koronavirüs'ün en önemli sorun olduğunu düşünüyor.

Her 10 seçmenden 1'i verdikleri oyla ilgili en önemli konunun suç ve güvenlik olduğunu söylerken, aynı sayıda seçmen sağlık hizmetleri politikasını en büyük sorun olarak görüyor.

Seçmenlerin yarısından fazlası ise, Koronavirüs'ü kontrol altına almanın ekonomiyi yeniden inşa etmekten daha önemli olduğunu ifade ediyor.

ABD'nin Koronavirüs'le mücadelesini değerlendiren seçmenler, yarı yarıya bölünmüş durumda.

1.05: New York'taki Trump Tower'ın çevresinde ek güvenlik önlemleri alındı.

00.36: Seçimin kritik eyaletlerinden Florida'da oy kullananların sayısı şimdiden 2016 seçimlerini aştı. 2016'da 9.4 milyon Floridalı oy kullanmıştı.

2016'da Trump eyaleti yüzde 1'den biraz daha yüksek bir fark ile kazanmıştı. 2020 anketlerinde Biden ve Trump yakın sonuçlar aldı.

23.48: ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) insanlara seçim gününde "Evde kalıp güvende olmalarını" söyleyen robot çağrıları incelemeye başladığı ifade edildi.

CNN'e konuşan bir Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği (CISA) kaynağı, "Bazı robot çağrılar hakkında bilgilendirildik. Durumdan haberdarız. Her seçimde oluyor. FBI şu anda bunları inceliyor" dedi.

CISA yetkilisi çağrıların hangi eyalette meydana geldiğiyle ilgili bilgi sunmadı.

23.38: 44. ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabından bir seçim günü mesajı yayınladı.

Obama, "Bugün yapacaklarınız, nasıl bir ülke olmaya karar verdiğimizi belirleyecek" dedi. 2016'da Michigan ve Wisconsin gibi kritik eyaletleri Trump'ın çok küçük bir farkla kazandığını hatırlatan Obama, "Bugün, bu hatayı düzeltme şansımız var" diye konuştu.

Obama, "Bugün, halk olarak kim olduğumuza karar vereceğiz" diyerek insanları oy vermeye çağırdı. Obama'nın paylaştığı videoda Biden ve Harris için yaptığı mitinglerden görüntüler yer aldı.

23.29: New York'ta bir çok mağaza, seçimlerden sonra meydana gelebilecek protestolara hazırlanmaya devam ediyor.

Şirin Payzın, New York sokaklarında gözlemlediklerini aktardı...

23.11: Joe Biden, salıncak eyaletlerden Pennsylvania'da kendisini alkışlayan ve destek veren büyük bir kalabalığa seslendi. Biden, "Bu seçimde her zamankinden daha fazla seçmen olacak" derken, 150 milyondan fazla Amerikalı'nın oy vermesini beklediğini aktardı.

18-30 yaşları arasındaki seçmenlerin sayısının fazla ve 'şu ana kadar oy kullanan seçmenlerin yüzde 54'ünün kadın' olduğunu söyleyen Biden, "Koronavirüs krizinin üstesinden gelecek ve orta sınıfı destekleyeceğiz" dedi.

Biden, Pennsylvania'dan sonra seçim gecesini takip etmek için Delaware'e geçeceğini ekleyerek konuşmasını tamamladı.

22.12: Biden'ın başkan yardımcısı adayı Senatör Kamala Harris, seçimi takip etmek için geldiği Detroit'te, "Herkese sandıkların saat 8'de kapandığını açıkça hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Beyaz Saray'a giden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanının sorgusuz sualsiz kim olacağına karar vermenin yolu Michigan'dan geçiyor" diyen Harris, gece yaşanabileceği düşünülen sokak olaylarına dair "Amerikan halkına inanın. Kime oy verirsek verelim, demokrasimizin bütünlüğünü ve barışçıl güç aktarımını savunacağımıza yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

21.35: Şirin Payzın seçimlerin nabzını New York'tan tutuyor.

T24 Dış Haberler Editörü Metin Kaan Kurtuluş'un sorularını yanıtlayan Şirin Payzın şunları aktardı:

"Demokratların kalesi New York'ta seçmen sandıkta oy kullanmak yerine mektupla oy kullanmayı tercih etti. ABD genelinde oy kullanma oranının yüksek olacağı belirtiliyor.

Gençlerin siyasete yeniden ilgi duyduğunu görüyoruz. Oy veren genç seçmenlerin sayısı artmış durumda. Biden kampanyasını yürütenler bu oyların seçim sonucunu değiştireceğine inanıyor. Muhafazakar eyaletlerdeki gençler için de söz konusu.

ABD ilk kez bu kadar bölünmüş toplum yapısıyla seçimlere gidiyor. Trump taraftarı Çin kökenli bir göçmen toplumun bölünmüşlüğünden korktuğunu, Trump'ın ayrıştırıcı diline son vermesi' gerektiğini söyledi.

Buradaki gözlemciler Amerika'nın ırkçılığın patladığı, tehdit olduğu bir dönemden geçtiğini söylüyor, bölünmüş, yıpranmış, hasar görmüş bir ABD diyor."

21.17: Donald Trump, Virginia'da seçim kampanyasının bir merkezine uğradı. "Çok iyi hissediyorum" diyen Trump, "Florida'da çok iyi gittiğimizi duydum, Arizona'da da çok iyi gidiyoruz. Teksas'ta inanılmaz derecede iyi gidiyoruz. Sanırım başarıyoruz, her yerde başardığımızı duyuyorum" ifadesini kullandı.

20.57: Seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia'da şehir merkezine konuşlandırıldı.

20.34: Demokrat Parti'nin liderleri ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüklerini artıracaklarına inanıyor.

Bugünkü seçimde ABD başkanı ve Senato'nun 100 koltuğundan 35'inin yanı sıra, Temsilciler Meclisi'nin tüm sandalyeleri de belirlenecek.

Demokrat Ulusal Kongre Kampanyası Cheri Bustos, "Başarılı olmak için gereken temeli kurduk. Bu çoğunluğu kaybetmeyeceğimize, aksine daha da büyüteceğimize inanıyorum" dedi.

Bustos ve Temsiciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, seçimde tüm oyların güvenli bir şekilde sayılması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade etti.

Seçimden önce Senato'da Cumhuriyetçileri, Temsilciler Meclisi'nde Demokratların üstünlüğü bulunuyordu. Bu gece takip edilecek önemli konulardan biri de bu yasama organlarında dengelerin değişip değişmediği olacak.

20.27: İşte seçimde öne çıkacağı düşünülen eyaletler için yapılan 1 Kasım tarihli anketler (Kaynak: 270toWin):

Michigan:

Florida:

Iowa:

Pennsylvania:





Texas:

Georgia:

Wisconsin:

(Not: Genel ortalamalar sadece 1 Kasım anketlerini değil, anket şirketlerinin yaptığı son anketleri içerir)

Ulusal anketlerde ise Joe Biden'ın belirgin üstünlüğü sürüyor. 270toWin'in son anketlerden alarak hazırladığı ortalamaya göre 538 Seçmenler Kurulu oyunun 290'ını Biden, 163'ünü ise Trump alacak. Biden, salıncak eyaletlerdeki mevcut üstünlüğünü koruyabilirse ABD'nin yeni başkanı olacak gibi duruyor.

20.22: CNN, Beyaz Saray'ın etrafına günün ilk saatlerinde çitler kurulduğunu bildirdi.

19.10: Joe Biden büyüdüğü evin duvarını imzaladı.

Biden, Pennsylvania'nın Scranton kentindeki evin duvarına, "Tanrı'nın yardımıyla bu evden Beyaz Saray'a" yazdı.

18.26: ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, partisine yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Fox and Friends programına konuk oldu. Trump, yayında "zafer olduğu zaman zafer ilan edeceğini" söyledi.

Trump, "Bence kazanan biz olacağız" dedi ve yayınlanan anketlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

17.30: T24 programcısı ve yazarı Şirin Payzın, kritik günü ABD'den takip ediyor...

Payzın, New York'ta seçim sonrası meydana gelebilecek eylemlere ve sokak hareketlerine karşı ev ve iş yerlerini bariyerlerle kapattıklarını aktardı.

Payzın, "Covid-19 dolayısıyla sokaklardaki boşluk dikkat çekiyor. New York'tan verilecek oylar neredeyse tamamlanmış durumda. Geçmiş seçimlerde etrafta çok sayıda bulunan pankartlar pek yok. Bir seçim havası yaşanıyor diyemem. Güvenlik endişesi var. Birkaç eyalette, mesela Texas'ta Biden taraftarlarına saldıran Trump taraftarları oldu. Bir süredir devam eden eylemlerin seçim güvenliğini tehdit edebileceği yönünde bir görüş var. 'Oylarınıza sahip çıkın' çağrıları var. Trump'ın seçim sonuçlarını tanımama ihtimali konuşuluyor. Her bakımdan 2020 ABD'nin seçimi ilginç geçiyor" diye konuştu.

ABD'de bir adayın başkan olması için ulusal çapta daha çok oy kazanması değil, 538 'Seçmenler Kurulu' oyunun en az 270'ini kazanması gerekiyor. Bir aday, eyaleti kazandığı zaman o eyalet için belirlenmiş seçmenler kurulu oylarını alıyor.

Hillary Clinton, 2016'da rakibi Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı, ancak Trump kritik eyaletlerde daha fazla zafer ilan ederek 270 Seçmenler Kurulu oyunu aştı.

İşte; ABD Başkanı'nı seçecek olan ve bütün seçmenlerin oylarıyla belirlenen Seçmenler Kurulu'nun 538 kişilik delege toplamının eyaletlere göre dağılımı:

Alabama 9 Alaska 3 Arizona 11 Arkansas 6 California 55 Colorado 9 Connecticut 7 Delaware 3 District of Columbia 3 Florida 29 Georgia 16 Hawaii 4 Idaho 4 Illinois 20 Indiana 11 Iowa 6 Kansas 6 Kentucky 8 Louisiana 8 Maine 4 Maryland 10 Massachusetts 11 Michigan 16 Minnesota 10 Mississippi 6 Missouri 10 Montana 3 Nebraska 5 Nevada 6 New Hampshire 4 New Jersey 14 New Mexico 5 New York 29 North Carolina 15 North Dakota 3 Ohio 18 Oklahoma 7 Oregon 7 Pennsylvania 20 Rhode Island 4 South Carolina 9 South Dakota 3 Tennessee 11 Texas 38 Utah 6 Vermont 3 Virginia 13 Washington 12 West Virginia 5 Wisconsin 10 Wyoming 3



* Türkiye saatiyle 15.00 itibarıyla Vermont, New York, New Jersey, Ohio, Kuzey Carolina, ve Batı Virginia'da oy verme merkezleri açıldı.

* ABD işletmeleri, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşanabilecek olası bir kaos için hazırlık yapmaya başladı. Tartışmalı bir seçim sonucu olursa sokaklarda kargaşa korkusu, mağazaların kepenklerini kapatması, iş yeri sahiplerinin "sükûnet" uyarısı yapmasına neden oldu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de sosyal medya uygulaması kullananların da gerilimler yaşayabileceğini hatırlatarak "Bu seçim Facebook için bir sınama olacak" dedi.

* ABD'nin New Hampshire eyaletinde, Dixville Notch isimli 12 nüfuslu köyde tüm oylar gece yarısı verildi. Hızlı geçen oy verme sürecini sonunda sandıktan Joe Biden'a 5 oy çıktı. Trump'a ise hiç oy çıkmadı.