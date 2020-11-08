8 Kasım 2020, Pazar.

Sabaha karşı 4.20.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen

Joe Biden'ın zafer konuşmasını

bekliyorum televizyonun başında.

Saat 4'de, Amerika saatiyle 20'de konuşacaktı.

20.30'da önce ABD'nin

ilk siyah Başkan Yardımcısı

Kamala Harris çıkıyor sahneye,

Biden'ın memleketi Delaware'de.

Biden koşarak çıkıyor sahneye,

en genç haliyle...

Kıyamet kopuyor.

Heyecan fırtınası esiyor.

Notlar alıyorum konuşmadan.

Amerika'nın yaralarını

sarma zamanı, iyileştirme zamanı...

Artık bir araya gelme zamanı...

Birbirimizi görme ve dinleme zamanı.

Demokrasiyi yeniden inşa etme

zamanı...

Irkçılığı bitirme zamanı...

Obama'nın dediği gibi

bunu yapabiliriz, başarabiliriz.

Sert söylemleri bırakıp

bir araya gelme zamanı.

Cumhuriyetçi, Amerikalı

artık hepimiz biriz.

Birleşik bir Amerika diyoruz.

Daha özgür, daha adil

bir Amerika diyoruz.

Bütün Amerika’nın başkanı

olacağım.

Kırmızı ve mavi devletlerin değil,

Amerika Birleşik Devletleri'nin

başkanı olmak için seçildim.

Amerika’yı dünyada yeniden

saygı görür hale getireceğim.

Kentliler, banliyöde yaşayanlar,

gençler, yaşlılar, siyahlar, Latinolar,

geyler, translar...

Hepsinin desteğiyle geldik.

Çok büyük bir heyecan dalgası

kabarıyor meydanda.

Dünkü son yazıma

şu başlığı atmıştım:

Biden Başkan!

Amerika ve dünya;

ırkçı, demokrasi

ve hukuk düşmanı,

bir kabustan,

Trump'tan kurtuluyor,

güzel bir gün...

Bu yazıma şu başlık ve spotu seçiyorum:

Biden'ın zafer konuşmasından:

Demokrasiyi yeniden inşa etme

zamanı... Irkçılığı bitirme zamanı...

Amerikanın yaralarını

sarma zamanı, iyileştirme zamanı...

Artık bir araya gelme zamanı...

Aşağıda dünkü 7 Kasım 2020 tarihli

yazım yer alıyor.

* * *

Haber, 7 Kasım Cumartesi günü,

Amerika saatiye 11.25'te geldi.

CNN, BBC, Fox ve AP, Pennsylvania'daki

oylamanın kesinleşmesiyle 273 delegeye

ulaşan Biden'ı Başkan ilan etti.

Artık sözü uzatmak gerekmiyor:

(1) Biden Başkan!

Amerika ve dünya,

demokrasi ve hukuk

düşmanı ve de ırkçı,

yalancı, üçkağıtçı Trump gibi

bir kabustan kurtuluyor!

(2) Trump Amerikan

halkının oylarıyla nihayet

iktidardan sepetlenmiş oluyor.

Şimdi her yerde demokrasi

düşmanlarının

içini karalar bağlıyor.

(3) Karalar bağlıyor,

çünkü hem Amerika'da

hem dünyada

diktatörlerin, otokratların,

popülist ve otoriter liderlerin

devri zaman içinde kapanabilir.

(4) Ve bu çerçevede bir soru:

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda,

Berlin Duvarı'nı yıkan

Amerika-Avrupa ittifakı'na

benzer yeni bir demokrasi ittifakı;

neden yine kurulmasın?..

Dünyada nedenyeni bir demokrasi

dalgası kabarmasın?

(5) CNN, Biden'ın başkanlığını

ilan ederken, göz yaşlarını

tutamayan, hıçkıra hıçkıra

ağlamaya başlayan siyah yorumcu

Van Jones'un sözleri

benim de içimi acıttı,

benim de gözlerim doldu:

CNN'de Biden'ın zaferini yorumlarken

hıçkıra hıçkıra ağladı.

Benim de gözlerim doldu





"Ebeveyn olmak bu sabah

daha kolay, baba olmak daha

kolay. Çocuklarına insan

karakterinin önemli olduğunu,

doğruyu söylemenin önemli

olduğunu söylemek daha kolay.

Birçok insan için artık daha kolay.

Eğer bu ülkede yaşayan bir

Müslümansan artık bu ülkenin

başkanı seni burada istemediği

için endişelenmene gerek yok.

Bu birçok insan için

bir hesaplaşma.

Nefes alamıyordum!

Sadece George Floyd değil,

nefes alamayan

birçok insan vardı."

(6) Amerika'da tarih yazılıyor!

Ya da öyle olmasını istiyorum,

umuyorum.

Ve dileğim odur ki:

Trump kabusundan

kurtulan dünyanın, -kolay

olmadığını elbette

biliyorum ama- bundan böyle

daha güzel bir dünya olmasıdır.

Bugün beşinci gün.

7 Kasım Cumartesi.

Geçen salı gününden beri beş gündür gece

gündüz Amerikan seçimlerine dair yazıyorum,

Amerikan seçim güncesi tabelası altında

toplanabilecek bu yazılar tarih sırasıyla

aşağıda yer alıyor.

* * *

7 Kasım Cumartesi, sabaha karşı

Biden kameraların karşısına çıktı.

Nihai zaferi ilan etmeyen Biden,

"Bu yarışı kazanacağız" dedi.

TSİ 06.50'de konuşan Biden, şunları söyledi:

"Demokrasi işliyor

Bu yarışı, arkamızdaki net

çoğunlukla kazanacağız.

74 milyon Amerikalının oyunu aldık,

bu ABD seçimler tarihindeki en yüksek sayı.

Seçmenlerin çoğu değişimden

yana olduklarını gösterdi:"

Öte yandan Trump,

seçim sonuçlarını kabul etmeye niyeti olmadığını

bir kez daha belli etti.

Trump kabûsu konusunda New York Times'ın

köşe yazarı Roger Cohen'in 6 Kasım tarihli

yazısından bazı bölümleri köşeme alıyorum.



Olgunlaşmamış şarlatan...

Olgunlaşmamış bir şarlatanın

Beyaz Saray’da yalan yağdırdığını,

En ufak bir kanıt bile göstermeden

“Yasal oyları saydığınızda

ben kolayca kazanıyorum” dediğini,

Pennsylvania, Michigan

ve Georgia’da farklı kazandığını

iddia ettiğini görmek,

bize ABD’nin son dört yıldır

yaşadığı kabûsun

bir hatırlatıcısıydı.

Kabûsa son vermek...

Amerikan halkı, bu kabûsa

son vermiş gibi duruyor.

Bu kabûsta gerçekler öldü,

nezaket hiçe sayıldı,

bilim yok sayıldı,

bölünmüşlük körüklendi

ve Amerika’yı Amerika yapan

fikirler kirletildi.

Bu zorba, oyunu

kurallarına göre oynamıyor!

Uğruna çok insanın kanının döküldüğü

güzel bir fikir olan demokraside

her oy sayılır; her oy önemlidir.

2016’da böyle oldu.

Başkan Trump Michigan’ı %0.2, Pennsylvania’yı %0.7

ve Wisconsin’ı %0.8 ile kazandı.

2020’nin farkına gelince...

Adam görünümlü bir çocuğun

önündeki oyuncağın alınmasını

kabul edememesi...

Bu zorba oyunu kurallarına göre oynayamıyor

ve seçim sürecinin kutsallığını kabullenemiyor.

Trump’ın demokrasiye

darbe girişimi...

Ben bu yazıyı yazarken Joe Biden,

ABD’nin 46. Başkanı olacakmış gibi duruyordu.

Oyların tekrar sayılması gerekebilir.

Yargıya gidilmesi için başvurular yapılacaktır.

Ancak Trump’ın

demokrasiye darbe girişimine direnilecektir.

ABD, bu küçük adamdan

çok daha büyüktür.

* * *

6 Kasım Cuma uzun bir gündü.

Çalışmaya sabahın köründe, saat 6'ya doğru başladım.

Bütün dikkatler Pennsylvania'daydı.

Biden gün içinde 20 delegesi olan bu eyalette Trump'ı önce yakaladı,

sonra aradaki farkı kapanamayacak şekilde büyüttü,

böylece Beyaz Saray'ın kapısını açmış oldu.

11 delegeli Arizona'da,

16 delegeli Georgia ve

6 delegeli Nevada'da da Trump nal toplamaya devam etti.

Joe Biden bu sonuçlarla "tarih yazmaya" doğru yol alıyordu.

Şu da söylenebilirdi:

"Trump kabusu"nun sona erip Amerikan demokrasisinde

yeni bir sayfanın açılabileceğine dair umutlara zemin oluşuyordu.

Ama bu durum aynı zamanda Trump'ın daha çok çamura yatmasına da,

Amerika'da "kaos"a kapı aralamasına da engel olamayabilirdi.

Trump, hiç bir kanıt göstermeden şaibeli seçim teranesini

herhangi bir inandırıcılıktan yoksun olarak gün boyu sürdürdü.

Yazımın başlığını gün içinde şöyle değiştirdim:



Biden geliyor,

demokrasi düşmanlarının

içini karalar bağlıyor!

Cuma günü sabahın köründe

T24 Dış Haberler Editörü Kaan Kurtuluş'la çalışmaya başladık.

Kaan son durumu özetlerken, ben de not alıyorum.

Biden Beyaz Saray'ın kapısını

çaldıkça, Trump daha çok

çamura yatıyor,

daha çok yalan atıyor.

Trump'ın son açıklamasında

yalan çok fazla sırıtınca,

NBC televizyonu bu kadarı

olmaz deyip yayını yarıda kesti.

Arizona'da Biden yine önde;

fark biraz eridi ama Trump'ın

yetişip geçmesi uzak ihtimal.

Nevada'da oy sayımı durdu

ama Biden farkı kolay

kapanmaz.

Sadece Nevada ve Arizona ile

Biden 270 oluyor,

Başkanlığı kazanıyor.

Biden'ın Pennsylvania'yı

alması da yakın ihtimal, sadece

bu eyaleti alsa iş bitiyor.

Trump açıklama yaparken,

Başkan Yardımcısı Pence

salonda yoktu, bu da dikkat çekti.

NBC'ye konuşan güvenlik

kaynakları, Savunma Bakanı

Esper'in istifa mektubunu

hazırladığını belirttiler.

Biden bir demokrasi açıklaması

daha yaptı:

"Demokrasimizi asla elimizden

alamayacaklar; Amerika

demokrasi için çok savaş verdi,

çok şey yaşadı."

Uzun lafın kısası:

Biden Beyaz Saray'ın kapısına dayanmış durumda,

Trump da çıkmam diye çamura yatıyor.

Bu durum, Amerika'da "kaosun kapısı"nı aralayabilir.

Nitekim Bernie Sanders bu noktaya şu sözleriyle dikkati çekti:

"Bir seçimin meşruiyetinin altını kazımak,

Trump’ın şu an yaptığı ve hatta aylardır yapıyor olduğu gibi,

demagogların demokrasiye olan inancı yok etme

ve bizi otoriterliğe doğru götürmek yoludur."

Bruce Springsteen ve Julia Roberts

Bu arada Julia Roberts'ın Instagram paylaşımı içimi ısıtıyor.

Bruce Springsteen, Sirius Radyo’daki

programında şunları söyledi:

Bu Beyaz Saray’da sanat yok.

Edebiyat yok,

şiir yok,

müzik yok.

Bu Beyaz Saray’da evcil hayvanlar yok:

insanın sadık en iyi dostu yok,

aile kedisi yok.

Başkanlık ailesinin keyifli bir şekilde

dinlendiği anlara dair fotoğraflar yok;

Hawaii’nin sahillerindeki Obamalar yok,

Kennebunkport’ta balık tutan Bushlar yok,

at binen Reagenlar yok,

burunda Amerikan futbolu oynayan Kennedyler yok.

Ülkemiz nereye gitti?

Tüm eğlence, neşe, sevgi ve mutluluğu ifade edişimiz nereye gitti.

Eskiden halkı bölen değil, onu sakinleştiren bir başkana sahiptik.

Şimdi kederli ve neşesiziz.

Amerika’yı ihtişamlı yapan kültürel yanlarını kaybettik.

Büyümüzü,

eğlencemizi,

mutluluğumuzu,

birbirimize verdiğimiz desteği

ve bunu anlamlı kılan ortak insanlık tecrübemizi kaybettik.

O ülkeyi bir kez daha geri kazanmalıyız.

Öğleye doğru,

Kaan Kurtuluş'tan görevi devralan

T24 Dış Haberler Editörü Melis Karaca'dan

bir son dakika haberi:

TSİ 11.00: Joe Biden, Georgia'da Donald Trump ile arayı kapatıyor.

Trump ile Biden arasındaki oy farkı 665'e indi.

Georgia'da 16 Seçmenler Kurulu oyu bulunuyor.

Melis'ten bir son dakika gelişmesi daha:

TSİ 12.30: Georgia'da yeni eklenen oylarla Joe Biden,

Donald Trump'ın önüne geçti.

16 Seçmenler Kurulu oyu olan

Georgia'da Biden, 917 oy önde görünüyor.

Amerika saatiyle sabah 06.27'de,

TSİ 14.27'de bir haber daha geliyor.

Artık soru Biden, Pennsylvania'yı kazanacak mı,

değil, ne zaman kazanacak?

Ve bunun hemen arkasından gelen sorular:



20 delegeli Pennsylvania'yı da alıp

Biden başkalığını sağlama bağlayınca ne olacak?

Dananın kuyruğu kopacak mı?

Yani Trump ne yapacak?

Cengiz Çandar'ın bir tweet'ine gözüm ilişiyor:

Trump’ın basın toplantısını dinledikten sonra:

ABD Başkanı olan bu tehlikeli sosyopatın

4 yıl daha Beyaz Saray’ı işgal etmeyeceğini bilmek

ne büyük bir rahatlama.

Dünyanın dört bir yanındaki iyi insanlar için çok iyi.

Çok sevdiği bütün diktatörler için çok kötü.

Sevgili Cengiz'in bu tweet'ini okuduktan sonra

TSİ 15.50'de yazımın başlığını değiştiriyorum:

Biden geliyor,

demokrasi düşmanlarının

içini karalar bağlıyor!

Son dakika haberi TSİ 16.50'de geliyor:

Biden, 20 delegeli Pennsylvania'da da

Trump'ı 5 bin 587 oy geçti.

Bu farkın büyüyeceği anlaşılıyor,

bu da Biden'ın zaferine bir engel kalmadığını gösteriyor.

Aşağıda, perşembe günkü 5 Kasım 2020 tarihli yazım yer alıyor.

***

Günaydın.

5 Kasım Perşembe.

Trump, kabûsundan kurtuluyoruz galiba.

Dün sabahki yazımın başlığını,

"Trump kâbusu sürüyor!" diye atmıştım.

Bu sabah, öyle anlaşılıyor ki,

Amerika ve dünya bu korkunç kâbustan kurtulacak.

Bu arada, Joe Biden'ın sabaha karşı yaptığı konuşmanın

bir bölümünü yazıma alıyorum.

Çünkü, Biden'ın bu sözlerini demokrasi kültürü

açısından çok önemsiyorum.



Sonuçlar kesinleşince,

ulus olarak birlikte olacağız.

Birbirimizi dinleyeceğiz.

Birbirimize saygı göstereceğiz.

Birbirimizi düşman görmeyeceğiz.

Rakiplerimizi düşman görmeyeceğiz.

Başkan seçilince,

bütün Amerika'nın başkanı olacağım.

Başkanlık bir partiye göre yürütülemez.

Kimse demokrasiyi elimizden alamaz.

Başkanlığım kesinleştiği zaman bu yalnız benim değil,

bizim değil, bütün Amerika'nın zaferi olacak.



Trump'tan sonra Biden'ın bu sözleri gerçekten çok iyi geliyor.

Demokrasinin temel değerlerini hatırlatıyor çünkü.



Aşağıda, çarşamba günkü 4 Kasım 2020 tarihli yazım yer alıyor.

***

Bugün 4 Kasım Çarşamba

Başkan Trump Amerika'da

gece yarısından sonra

televizyon kameralarının

karşısına çıktı ve dört noktayı vurguladı:

Seçimi ben kazandım.

Bu seçim şaibelidir.

Hile yaptılar.

Yüksek Mahkeme'ye gideceğim.



Trump böylece beklenen

"senaryosu"nu uygulamaya başladı.

Bir başka günlük deyişle:

Trump çamura yattı!

Anlaşılan o ki, mahkemede

bitmesi muhtemel seçim sonuçlarının

kesinleşmesi epeyce zaman alacak.

Ve başkanlığı kim kazanırsa kazansın,

kıl payı kazanmış olacak.

Bu da Amerika'da

toplumsal ve siyasal "kutuplaşma"nın

biraz daha keskinleşmesi demek...

Amerika'nın "kaos kapısı"nı aralaması demek...

Amerika'yı yönetmenin biraz daha

çetrefil hâl alması demek...

Ve Amerika'yla birlikte

Avrupa'nın da, "dünya"nın da

hallerinin biraz daha zora girmesi demek...

Oysa beklentiler böyle değildi.

Sandık başı yapılırken

Joe Biden'ın seçimleri silip süpüreceği,

Beyaz Saray yarışında Trump'ı açık ara yeneceği,

Senato'da da çoğunluğu yakalayıp yönetimde

ikiliğe son vereceği öngörülüyordu.

Ama olmadı.

Kafa kafaya bir seçim yaşandı.

Hâlâ da yaşanmakta...

Seçim araştırmaları tıpkı

2016 başkanlık seçimlerindeki gibi

bu kez de yanıldı.

Dört yıl önce de anketler,

Hillary Cilinton'ın büyük seçim zaferini

çok önceden açıklamış

ve Clinton'ın ilk kadın başkan olarak

ve tarih yazarak Beyaz Saray'a gireceğini

alayı valayla ilan etmişlerdi.

Ama çok fena şiştiler.

Bu kez de farklı olmadı.

Bir konunun altını daha çizmek lazım.

Amerikan seçim sisteminin

özellikle seçiciler kurulu uygulamasıyla

ne kadar eskimiş olduğu, eski deyişle

miadını doldurduğu,

azınlığı koruyacağım derken

çoğunluğu nasıl kilitlediği,

demokratik işleyişi nasıl kösteklediği

2020 başkanlık seçimiyle

bir kez daha ortaya çıktı.

Henüz kesinleşmemiş

başkanlık yarışıyla ilgili olarak

birkaç nokta daha vurgulanabilir.

Birincisi:

Biden'ın yetersizliği,

kitleler karşısındaki

pırıltısızlığı...

İkincisi:

Ekonominin Koronavirüs

krizine ağır basması...

Üçüncüsü:

Trump'ın ekonomiye ilişkin

söylemlerinin toplumun

bir kesiminde etkili olmaya

devam etmesi...

Dördüncüsü:

2008 finans krizinin

yol açtığı eşitsizlik

ve yoksulluğun izlerinin

kitlelerde bugün hâlâ

ne kadar belirgin olduğu,

bu yüzden de toplumda

Trump'ın sesine kulakların

hâlâ açık olması gerçeği...





Yazın bir kenara:

Joe Biden henüz seçimi kaybetmiş değil.

Ama kazanmış da değil.

Trump kâbusu sürüyor.

Ne yazık öyle.

Acı olan şu:

Amerikan seçmeni oylarının yarısını;



Bir "ırkçı"ya...

Bir "yalancı"ya...

Bir "demokrasi ve

hukuk düşmanı"na...

"Entelektüel" deyince

tüyleri diken diken olan

bir "zır cahil"e,

evet öyle, oylarının

en az yarısını

böyle bir adama,

Trump'a verebiliyor Amerikan halkı...

Gerçekten hazin, acıklı.

Amerikan demokrasisi kötü bir sınav veriyor.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu

8 Kasım 2016 tarihli seçimden sonra

New York'tan gönderdiğim yazının başlığı şöyleydi:

Hem Amerika hem dünya için

korkunç bir başkan!

Başkan Trump'la dünya,

artık çok daha tehlikeli...

Bu başlığı yazıma dört yıl önce atarken

nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığımı da belirtmiştim.

Bugün de pek farklı duygular içinde değilim.

Çünkü Trump kâbusu bitmiş değil.

Ama bu pilav daha çok su kaldırır!

Bitmedi, daha çok yazacağız

3 Kasım Amerikan

başkanlık seçimleri hakkında...

Kim kazanırsa kazansın!

Yazımı yazdıktan sonra,

sevgili dost, değerli diplomat

Mehmet Ali Bayar’dan

aşağıdaki not geldi.

Yazıma aynen ekliyorum:



Kim kazanırsa kazansın,

bölünmüş, çözümsüz ve kültürel

ayrışma içindeki Amerika’da

Amerikan rüyasının sonu gelir.

Hukuktan ekonomiye, sosyal

gelişmeden özgürlüklere kadar

farklı köşelere savrulan

Amerikan toplumunun

"ileri demokrasi"

standartlarına ulaşması

ciddi dönüşümleri

ve karşı tepkileri gerektirecek.

Sessiz çoğunluk saklandığı

yerden çıktı ve sesini çıkardı.

Amerika’nın dünyaya en kapalı kesimleri,

ırkçı, yabancı düşmanlığı ve

ekonomik milliyetçilik reflekslerine sığındı.

Exit poll’lar ekonomiyi bir numaralı

unsur gösteriyor.

Corona üçüncü sırada.

İkincisi önemli:

Irk sorunları.

Yani hem liberaller, hem sağcılar

ırkı sorun görüyorlar.

Adaylarda aranan

bir numaralı unsur da

“güçlü adam” arayışı...

Trump güç projeksiyonu yaptı.

Eğer Corona olmasaydı zaten

ekonomiden dolayı açık ara alırdı.

Amerikan halkı cebine girenin

ve işsizliğin hesabını iyi yapıyor.