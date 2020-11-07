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Dünya basını, Biden'ın zafer için geri sayıma geçmesini böyle gördü...

7 Kasım tarihli gazeteler de ABD seçimleri sonuçlanmadan baskıya gitti. Dünyanın farklı ülkelerinin gazetelerinin manşetlerinde geçen günlerin aksine bu sefer “belirsizlik” yerine Joe Biden’ın zafere yakın olduğuna dair ifadeler vardı...

07 Kasım 2020 11:26

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7 Kasım tarihli gazeteler de ABD seçimleri sonuçlanmadan baskıya gitti. Dünyanın farklı ülkelerinin gazetelerinin manşetlerinde geçen günlerin aksine bu sefer “belirsizlik” yerine Joe Biden’ın zafere yakın olduğuna dair ifadeler vardı...

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The Guardian(Britanya) | Eli kulağında

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Daily Mirror(Britanya) | Yenildi..eşit ve adil bir biçimde

49

The i(Britanya) | Biden iktidara hazır

59

New York Times(ABD) | Biden, Beyaz Saray'da öne geçti, bu Beyaz Saray'a giden yolu açtı

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Wall Street Journal(ABD) | Sayım, Biden'ı Başkanlığa yaklaştırdı

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Los Angeles Times | Henüz belli değil

89

Süddeutsche Zeitung(Almanya) | Karar

99

Frankfurter Allgemeine(Almanya) | Biden için zafer yakın

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