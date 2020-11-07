Dünya basını, Biden'ın zafer için geri sayıma geçmesini böyle gördü...
7 Kasım tarihli gazeteler de ABD seçimleri sonuçlanmadan baskıya gitti. Dünyanın farklı ülkelerinin gazetelerinin manşetlerinde geçen günlerin aksine bu sefer “belirsizlik” yerine Joe Biden’ın zafere yakın olduğuna dair ifadeler vardı...
07 Kasım 2020 11:26
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7 Kasım tarihli gazeteler de ABD seçimleri sonuçlanmadan baskıya gitti. Dünyanın farklı ülkelerinin gazetelerinin manşetlerinde geçen günlerin aksine bu sefer “belirsizlik” yerine Joe Biden’ın zafere yakın olduğuna dair ifadeler vardı...
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The Guardian(Britanya) | Eli kulağında
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Daily Mirror(Britanya) | Yenildi..eşit ve adil bir biçimde
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The i(Britanya) | Biden iktidara hazır
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New York Times(ABD) | Biden, Beyaz Saray'da öne geçti, bu Beyaz Saray'a giden yolu açtı
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Wall Street Journal(ABD) | Sayım, Biden'ı Başkanlığa yaklaştırdı
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Los Angeles Times | Henüz belli değil
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Süddeutsche Zeitung(Almanya) | Karar
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Frankfurter Allgemeine(Almanya) | Biden için zafer yakın