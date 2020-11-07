ABD'nin birçok kentinde Biden'ın başkanlığı kutlanıyor
ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden’ın kazanmasının ardından Biden’ın destekçileri kutlama yapmak için sokaklara döküldü.
07 Kasım 2020 23:30
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ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazanını günler sonra belli oldu. Demokratların adayı ve eski Başbakan Yardımcısı Joe Biden, kritik öneme sahip Pennslyvania'da seçimi kazanarak, ABD’nin 46. Başkanı oldu.
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Biden’ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD’nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı. Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar ettiler. Bazı göstericiler ise araçları ile korna çalarak konvoylar yaptı.
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Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek, “Seçilmiş Başkan” ve “Seçilmiş Başbakan Yardımcısı” ifadelerini eklediler.
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ABD’de şu anda Kuzey Carolina, Alaska, Georgia ve Arizona’da oy sayım işlemi devam ederken, Biden 290 delegeye, Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ise 214 delegeye ulaştı.
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Biden, başkanlık seçimini kazandığı resmileşmesi ile ABD’nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.