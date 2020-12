Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden: Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ı yenerek Amerika Birleşik Devleri'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, zaferin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ulusa sesleniş konuşması yaptı. Biden, "Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum" derken, Trump'a oy veren seçmeni anladığını ifade ederek, "Birbirimize bir şans verelim. Sert sözleri geride bırakmamız gerekiyor. Artık birbirimizi görme ve dinleme zamanı" ifadesini kullandı.

Delaware'de zafer konuşması yapan Biden, "Amerika'nın dünya için bir ışık olduğunu düşünüyorum. Sadece gücümüzle değil, davranışlarımızla da dünyaya ilham olacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu. "Daha adil ve saygı duyulan bir Amerika'ya inanıyorum" diyen Biden, "İlerleyebilmek için rakiplerimize düşman gibi davranmayı kesmemiz gerekiyor. Onlar düşmanımız değil, Amerikalılar" şeklinde konuştu.

20 Ocak'ta Beyaz Saray'da görevi devralmasının ardından yapacağı ilk şeyin Covid'i kontrol altına almak olduğunu açıklayan Biden, "Hayatımızı normale döndürebilmenin başka yolu yok. Pazartesi günü geçiş danışmanları olarak bilim insanlarını atayacağım ve Covid'le mücadele için 20 Ocak'ta başlayacak bir aksiyon planını ortaya koymak için çalışacağız. Bu plan temelini bilimden alacak, empati ve merhametle çalışılacak" dedi.

Biden'ın öncesinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris de açıklama yaparken, "Kendi demokrasimiz bu seçimde pusuladaydı. ABD'nin ruhu tehlikedeydi, tüm dünya izlerken siz Amerika için yeni bir sayfa açtınız. Net bir mesaj ilettiniz, siz umudu seçtiniz, birliği, ahlakı, bilimi ve evet, gerçeği seçtiniz. Siz Joe Biden'ı yeni başkanınız olarak seçtiniz!" dedi.

ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olmasına vurgu yapan Harris, "Joe, ülkemizdeki en büyük bariyerlerden birini yıktı ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçti. Ben bu görevdeki ilk kadın olacağım ama sonuncu olmayacağım. Çünkü bugün bunu izleyen her küçük kız, bu ülkenin her şeyin mümkün olduğu bir yer olduğunu görecek" şeklinde konuştu.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ülkenin halkı konuştu. Bize net bir mesaj verdiler. Biz halkız ve tarihteki en fazla oyla kazandık. Evet beni şaşırttığını itiraf etmeliyim, bu gece ülkenin dört bir yanında ve dünyada bir mutluluk dalgası ve geleceğe bir umut gördük. Bana gösterilen güvenden çok büyük bir onur duydum. Bölen değil, birleştiren bir başkan olmaya söz veriyorum. Demokrat veya Cumhuriyetçi eyaletler değil, ABD'nin başkanı olacağım, tüm halkın güvenini kazanmak için çalışacağım.

"Jill'in eşiyim, onun sevgisi ve onun yorulmaz desteği olmasa burada olamazdım. Jill hem bir anne, hem de bir eğtimci ama onun tek yaptığı öğretmen değil, o onun yaşam biçimi. Bugün Amerikan eğitimcileri için de büyük bir gün, sizden birisi Beyaz Saray'da olacak.

"Muhteşem bir başkan yardımcısıyla çalışma şerefine sahibim. İlk kadın, siyahi ve Asyalı olarak tarihe geçmiş durumda. ABD'de herhangi bir şeyin bana imkansız olduğunu söylemeyin, geç bile kalındı. Bunca yıldır bugüne gelinmesi için çabalayanların çabasını görüyoruz. Kamala, isteyin ya da istemeyin, gerçekten tarihte bir ilksin.

"Tüm gönüllüler ve bu pandemi sırasında çalışanlara, seçim sandığı gönüllü ve yetkililerine tüm ulusun bir teşekkür borcu var. Kampanya ekibim bu anı mümkün kılabilmek için o kadar çok fedakarlık yaptılar ki, her şeyi size borçluyum. Seçim kampanyamızdan, tüm yaptıklarımızdan, kurduğumuz ittifaktan dolayı çok mutluyum. Tüm bu birlikten bahsediyorum, özellikle bu anlarda bu kampanya sırasında Afro-Amerikalılar benim için ayakta durdular. Ben de sizin arkanızda olacağım. En baştan söyledim, bu kampanya Amerika'yı temsil edecek dedik, şimdi de yönetimin Amerika'yı yansıtmasını istiyorum.

"Başkan Trump'a oy verenlerin üzüldüğünü anlıyorum ancak artık birbirimize bir şans verelim. Artık sert sözleri geride bırakmamız gerekiyor. Birbirimizi görme ve dinleme zamanı. İlerleyebilmek için rakiplerimize düşman gibi davranmayı kesmemiz gerekiyor. Onlar düşmanımız değil, Amerikalılar. İncil bize şunu söyler, her şeyin bir mevsimi vardır, iyileştirmenin de bir zamanı vardır. Artık Amerika'yı iyileştirmenin zamanı gelmiştir.

"Bizim amacımız, Amerika'nın bize vermiş olduğu görev bilimi, umudu üstte tutmamızdır. Virüsle olan mücadelemiz, ekonomideki çabalarımız, ailenizin sağlığını korumak ve sistemdeki ırkçılıkla mücadele etmek bizim amacımız olacaktır. Gezegenimizi kurtarabilmek için iklimi kontrol altına alabilmek amacımız olacaktır. İşimiz Covid'i kontrol altına almakla başlayacak. Hayatımızı normale döndürebilmenin başka yolu yok. Pazartesi günü geçiş danışmanları olarak bilim insanlarını atayacağım ve Covid'le mücadele için 20 Ocak'ta başlayacak bir aksiyon planını ortaya koymak için çalışacağız. Bu plan temelini bilimden alacak, empati ve merhametle çalışılacak. Her türlü çabayı sergileyeceğim, her türlü kararlılıkla bu pandemiyi kontrol altına alacağım. Ben gururlu bir Demokratım ama bir Amerikan Başkanı olarak görev yapacağım. Bana oy vermeyenler için de verenler kadar çok çalışacağım.

"Bu şeytanlaştırma döneminin sona ermesi için, sonun bugün başlaması gerektiğini söylüyorum. Demokrat ve Cumhuriyetçilerin işbirliğini reddetmek, bir karardır. Bu seçim bize aittir. Eğer biz işbirliği yapmamayı seçtiğimiz gibi işbirliği yapmayı da seçebiliriz. İnanıyorum ki, bu seçmenlerin bize verdiği görevdir. Onlar bizim Amerika halkının çıkarı için işbirliği yapmamızı istemektedirler.

"Ülkenin rüyası hangi dilden, ırktan olduğuna bakılmaksızın herkese eşit fırsat verebilmeyi hayata geçirmektir. 1863'te Lincoln birliği korumak için harekete geçti. Roosevelt yeni bir döneme adım attırdı. JFK yeni bir sınırlar için çalıştı. 12 yıl önce Obama tarih yazdığında 'Evet yapabiliriz' dedi. Şu anda bir dönüm noktasındayız, önümüzde çok büyük bir fırsat var, amaca ve refaha sahip olan bir ülke inşa edebiliriz. Amerika'nın ruhu için gerçekleştirilen mücadeleden bahsediyorum, ABD'nin ruhunu geri getirmeliyiz. İyiliğin kazanmasının zamanı gelmiştir.

"Amerika'nın dünya için bir ışık olduğunu düşünüyorum. Sadece gücümüzle değil, davranışlarımızla da dünyaya ilham olacağımızı düşünüyorum. Amerika'da insanlar imkanlara sahip olmalıdır. Daha adil bir Amerika'ya ve saygı duyulan bir Amerika'ya inanıyorum. Alzheimer gibi hastalıkları iyileştiren ve kimseyi geride bırakmayan bir Amerika'dan bahsediyorum. Amerika'ya karşı olmak her zaman kötüdür, bir iyi bir halkız, tarihte birlikte olduğumuz sürece yapamadığımız bir şey asla olmamıştır.

"Seçim kampanyasının son günlerinde benim için çok önemli birinden bahsettim. Merhum oğlum gibi sevdiklerini kaybeden 230 bin kişinin yaşadıklarını ve acılarını düşündüm. Hepimiz kartalların kanatlarındayız. Amerika'ya olan sevgimizle birlikte birlik olabiliriz. Asla ve asla yapamadığımız bir şey olmamıştır.

"Dedem küçükken bana şöyle derdi, 'Joe inancını yayın'. Tanrı hepimizi seviyor, Tanrı Amerika'yı ve askerlerimizi korusun."

Harris'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Demokrasiyi korumak fedakarlık gerektirir, bu ilerlemeyi ve mutluluğu beraberinde getirir. Çünkü biz halkız ve daha iyi bir gelecek inşa etme gücüne sahibiz. Kendi demokrasimiz bu seçimde pusuladaydı. ABD'nin ruhu tehlikedeydi, tüm dünya izlerken siz Amerika için yeni bir sayfa açtınız.

"Kampanya çalışanlarımıza ve gönüllülerimize, bu sıra dışı takımımıza teşekkür ediyoruz. Bu zaferi mümkün kıldığınız için tüm yetkililere de teşekkür ediyoruz, ülkemiz size müteşekkirdir. Demokrasimizin güvenilirliğini korudunuz. Amerikan halkına sesleniyorum, güzel ülkemizin insanları, teşekkürler. Sesinizi duyurmak için rekor sayıda oy verdiniz.

"Zor zamanlarda olduğumuzu biliyorum, özellikle son birkaç ay. Acı, yaşadığımız endişeler ve mücadelemiz. Bunun yanında sizin cesaretinize de tanık olduk, ruhunuzun ne kadar cömert olduğunu gördük. 4 yıl boyunca yaşamlarımız, gezegenimiz için yürüdünüz ve daha sonra oy verdiniz. Net bir mesaj ilettiniz, siz umudu seçtiniz, birliği, ahlakı, bilimi ve evet, gerçeği seçtiniz. Siz Joe Biden'ı yeni başkanınız olarak seçtiniz!

"Joe ve Jill'e ailemizi kendi ailelerine kattıkları için çok müteşekkiriz. Annem, 19 yaşında Hindistan'dan buraya geldiğinde bu anı pek hayal ettiğini sanmıyorum ama Amerika'ya tüm kalbiyle inanıyordu. Ben şimdi onu düşünüyorum, nesiller boyunca yaşamış siyah, Asyalı, beyaz, Latin ve yerli Amerikalı kadınları düşünüyorum. Eşitlik ve özgürlük için mücadele eden kadınlar için. Çoğu zaman gözardı edilmiş siyah kadınlar ki, onlar bizim demokrasimizin bel kemiğidir. Tüm kadınlar ki bizim 100 yıldan uzun süre önce 19. maddeyle birlikte oy verilmesi için mücadele edenler ve bugün 2020'de yeni nesil bir kadın oylarını vererek seslerini duyurmak için mücadele eden kadınlar. Bugün onların mücadeleleri sonrası buradayım. Onların vizyonunu ve neler olabileceğini göstermek için buradayım.

"Joe, ülkemizdeki en büyük bariyerlerden birini yıktı ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçti. Ben bu görevdeki ilk kadın olacağım ama sonuncu olmayacağım. Çünkü bugün bunu izleyen her küçük kız, bu ülkenin her şeyin mümkün olduğu bir yer olduğunu görecek. Ülkemizin çocukları, hangi cinsiyetten olursanız olun ülkemiz size net bir mesaj vermektedir. Bilin ki sizi her adımda alkışlayacağız.

"Amerikan halkına sesleniyorum, kime oy vermiş olursanız olun Joe Biden'ın Obama'nın başkan yardımcısı olduğu gibi dürüst, bağlı ve hazırlıklı bir başkan yardımcısı olmaya çalışacağım. Her gün sizi ve ailenizi düşüneceğim. İnsanların hayatlarını kurtarmak, ekonomimizi düzeltmek ve sistemdeki adalet mekanizmasında ırkçılıkla mücadele edebilmek, iklim kriziyle mücadele edebilmek ve ülkemizin ruhunu iyileştirmek için çalışacağız. Önümüzdeki yol kolay olmayacak ama ülkemiz hazır, Joe ve ben de hazırız.

"Seçtiğimiz başkan, en iyi özelliklerimizi yansıtıyor. Tüm dünyanın saygı göstereceği bir başkan. Tüm Amerikalıların başkanı. Şimdi seçilmiş Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı size sunmaktan büyük şeref duyuyorum."