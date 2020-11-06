Washington Post: Gizli Servis, Joe Biden'ın yaklaşan zafer açıklaması için takviye güç gönderiyor

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ABD Federal Kolluk Kuvvetleri'nin bir parçası olan Gizli Servis'in yakın zamanda ABD Başkanlığını açıklayabileceği gerekçesiyle Demokrat aday Joe Biden'ın bulunduğu Delaware'in Wilmington kentine takviye grubu gönderdiği öğrenildi.

The Washington Post'un aktardığı habere göre, ABD'nin seçiminde oy sayımı 5 kritik eyalette sürerken medyanın projeksiyonlarına göre seçimi önde götüren Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili iki kaynağın aktardığına göre, Gizli Servis, Biden'ın başkanlığını yakın zamanda açıklama durumuna karşılık Delaware'in Wilmington eyaletine takviye gücü gönderiyor.

İsmini vermeyen kaynaklar, takviye güçlerin Wilmington'da bulunan kampanya merkezine yöneldiğini söyledi.

Hava Trafiği Kontrol Birimi'nin de Biden'ın Delaware'de bulunan evinin çevresini "Ulusal Savunma Hava Sahası" ilan ettiği öğrenildi.

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CNN'e konuşan Biden kampanyası kaynakları, adayın Seçmenler Kurulu'nda 270 oya her an yaklaşabileceğini söyledi.