Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin ilk holdingini ve en büyük sanayi/ticaret grubunu kuran Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Suna Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde kılınan cenaze namazına siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Eski Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili iş insanı Suna Kıraç dün hayatını kaybetmişti. Gazeteci Rıdvan Akar'a hayatını anlattığı otobiyografik kitabı 'Ömrümden Uzun İdeallerim Var' adıyla yayımlanan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın temellerini atan Suna Kıraç, 79 yaşındaydı. Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu. İpek Kıraç'ın annesi olan Suna Kıraç, iş insanı İnan Kıraç'ın eşiydi.

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Suna Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cenazenin Suna Kıraç'ın naaşına, yeğeni eski Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenazesinde de kullanılan kırmızı Osmanlı sancağı örtüldü.

Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, halası Suna Kıraç'ın naaşını omuzlarında taşıdı.

Koronavirüs nedeniyle cenaze namazı için geniş tedbirler alındı. Gelenlerin ateşi ölçülürken, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç'ın naaşı cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Suna Kıraç kimdir?

Aktif iş hayatının yanı sıra Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversitesi’nin kuruluşlarına öncülük eden Kıraç, TEGV, AKMED (Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü), Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuarı (NDAL) ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kurumlarının hayata geçişinde önemli rol oynadı. Galatasaray Üniversitesi'nin kütüphanesinin kurulmasına katkı sağladı ve destekleriyle adını verdi.

Eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarına önemli katkıları olan Suna Kıraç, bu katkıları nedeni ile T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Dostları Onur Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı, London School of Business Honorary Fellowship, GS Eğitim Vakfı Onur Madalyası’nın da içinde olduğu ödüller aldı.

TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) kurucularından olan Suna Kıraç, Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığı'nı yürütmekteydi.

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