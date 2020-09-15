Suna Kıraç'ın ardından taziye mesajları: Erkek egemen bir dünyada tüm kadınlara rol modeli oldu

Bu sabaha karşı hayatını kaybeden Vehbi Koç'un kızı, Koç Holding Yönetim Kurulu eski başkan vekili Suna Kıraç'ın ardından iş ve siyaset dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı yayınladı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, vefat haberini topluluğa, "Yaşamını ailesine, Koç Topluluğu'na ve bu ülkeye adamış olan çok değerli Suna Kıraç'ı uzun yıllardan bu yana mücadele ettiği hastalığı nedeniyle bu sabaha karşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek duyurmuştu.

Koç Holding'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız" dendi.

‘Ömründen uzun hayalleri’ vardı; Suna Kıraç hayatını kaybetti

Suna Kıraç için taziye mesajları şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İş hayatındaki başarılarıyla genç kadınlarımıza ilham kaynağı olmuş, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine verdiği katkılar ile hepimizin takdirini toplamış Suna Kıraç Hanım'ın vefatından üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İş yaşamının yanı sıra sosyal ve kültürel yaşama yaptığı değerli katkılarıyla tanınan Suna Kıraç'a Allah'tan rahmet; sevenlerine, iş dünyasına, Koç ve Kıraç Ailelerine başsağlığı dilerim.

AKP Ankara Milletvekili Naci Bostancı: Toplum, eğitim, saglik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla devlet üstün hizmet madalyası alan, Koç ailesinden Suna Kiraç vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diler, taziyelerimi sunarim.

TIKLAYIN - ‘En zengin Türk’ olarak İpek Kıraç’ın hikâyesi

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Selva Demiralp: Suna Kıraç güçlü ve başarılı yöneticiliği ile erkek egemen bir dünyada tüm kadınlara rol modeli oldu. "Eleştiren değil eleştirilenlerden olun" sözü bana karanlık zamanlarımda ışık tuttu, güç verdi. Kendisini şükranla anıyor, ilahi huzura kavuşup nur içinde yatmasını diliyorum.

Muharrem İnce: Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş iş insanı Suna Kıraç’a Allah’tan rahmet, Kıraç ve Koç ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Fenerbahçe Spor Kulübü: Başkanımız Ali Koç’un halası Suna Kıraç’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet değerleriyle yetişmiş iş insanı Suna Kıraç’a Allah’tan rahmet; Koç ve Kıraç Ailelerine, Başkanımız Ali Koç’a ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Benim gibi birçok çocuğa ışık olmaya devam edeceksiniz

Yeliz Ege Gül: "Ömrümden uzun ideallerim var" hayatımın en zor günlerinde bana ışık oldunuz Sevgili Suna Kıraç. Benim gibi birçok çocuğa ışık olmaya devam edeceksiniz . Işıklar içinde olun. Tüm sevenlerine ve çocuklarına baş sağlığı diliyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TOGG2022 ortaklarımızdan İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç’a Allah’tan rahmet, Koç ve Kıraç Ailelerine, sevenlerine başsağlığı dilerim.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Koç ailesinin önemli simalarından, sanayinin yanı sıra eğitim, sanat alanlarında da yaptıklarıyla iz bırakan Suna Kıraç'ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Koç ve Kıraç ailerine, ayrıca iş dünyamıza başsağlığı dilerim.

Oyuncu Berna Laçin: Suna Kıraç vefat etmiş... Türkiye’nin aydın kadın yüzünün önemli bir örneğiydi. Allah’tan rahmet Koç ve Kıraç ailelerine başsağlığı dilerim...

Tiyatrocu Orhan Alkaya: İnan Kıraç’ın projesini Frank Gehry’ye yaptırdığı Suna Kıraç Şehir Kütüphanesi ve Tepebaşı Dram Tiyatrosu’nu, siyasi mahfillerin dolandırıcılığı nedeniyle göremedi Suna Kıraç. Nur içinde yatsın.