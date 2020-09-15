‘Ömründen uzun idealleri’ vardı; Suna Kıraç hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk holdingini ve en büyük sanayi/ticaret grubunu kuran Vehbi Koç'un kızı, eski Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili iş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Gazeteci Rıdvan Akar'a hayatını anlattığı otobiyografik kitabı 'Ömrümden Uzun İdeallerim Var' adıyla yayımlanan, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın temellerini atan Suna Kıraç, 79 yaşındaydı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, vefat haberini topluluğa, "Yaşamını ailesine, Koç Topluluğu'na ve bu ülkeye adamış olan çok değerli Suna Kıraç'ı uzun yıllardan bu yana mücadele ettiği hastalığı nedeniyle bu sabaha karşı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek duyurdu.

Çakıroğlu açıklamasında şunları yazdı: "Sayın Suna Kıraç Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan çok kıymetli bir iş insanıydı. Kurucumuz Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başladığı 1960 yılından, Yönetim Kurulu Başkan Vekillliği'nden ayrıldığı 2010 yılına kadar vizyonu ve liderlik vasıfları ile Koç Topluluğu'na ve Türk sanayisine yön veren en önemli isimlerdendi. Türkiye'nin ilk üst düzey iş kadınlarından olan Sayın Suna Kıraç 40 yıllık iş yaşamı boyunca Türk sanayisinin uluslararası rekabette kendi gücüyle yer alması ve kurumsallaşması alanlarında emek verdi... "Ekonomik zorluklar aşılır, siyasi krizler çözümlenir, ancak çocukları harcanmış bir toplumu yeniden onarmak mümkün değildir" diyerek memleketimizin dört bir yanına sosyal sorumluluk ve gönüllülük yaklaşımını taşıdı. Adeta bir eğitim neferi olarak durmadan çalıştı.Türkiye'de bu alandaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 1995 yılında temellerini attı. Vakfın gelişmesine maddi ve manevi büyük katkıları bulundu. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız. Acımız çok derin. Başımız sağ olsun."

Kıraç uzun yıllardır ALS hastalığı ile mücadele ediyordu. İpek Kıraç'ın annesi olan Suna Kıraç, iş insanı İnan Kıraç'ın eşiydi.

Suna Kıraç kimdir?

1941 yılında Ankara’da dünyaya gelen Suna Kıraç, Arnavutköy Kız Koleji’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bankacılık ve finansman alanlarında eğitim aldı. Babası Vehbi Koç ile çalışmaya başladığı 1961 yılından Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’nden ayrıldığı 2010 yılına kadar Koç Holding’de aktif görev yaptı.

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Aktif iş hayatının yanı sıra Koç Özel Lisesi ve Koç Üniversitesi’nin kuruluşlarına öncülük eden Kıraç, TEGV, AKMED (Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü), Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuarı (NDAL) ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü kurumlarının hayata geçişinde önemli rol oynadı.

Eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarına önemli katkıları olan Suna Kıraç, bu katkıları nedeni ile T.C. Devlet Üstün Hizmet Madalyası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Dostları Onur Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora Unvanı, London School of Business Honorary Fellowship, GS Eğitim Vakfı Onur Madalyası’nın da içinde olduğu ödüller aldı.

TEGV (Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı) kurucularından olan Suna Kıraç, halen Yönetim Kurulu Onursal Başkanlığı'nı yürütmekteydi.