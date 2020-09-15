Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenazesine ilişkin açıklama

Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenaze merasimi ile ilgili bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Kıraç için saat 10:30’da Koç Holding’de düzenlenecek cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edileceği ve katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulacağı ifade edildi.

Suna Kıraç’ın cenaze merasiminin yarın saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedileceği belirtildi.

TIKLAYIN - ‘Ömründen uzun idealleri’ vardı; Suna Kıraç hayatını kaybetti

TIKLAYIN - Suna Kıraç'ın ardından taziye mesajları: Erkek egemen bir dünyada tüm kadınlara rol modeli oldu

TIKLAYIN - Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç'ın rolü, hissesi ve sorumlulukları artacak