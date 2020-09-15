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Yaşam

Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenazesine ilişkin açıklama

15 Eylül 2020 22:38

Türkiye'nin ilk holdingini ve en büyük sanayi/ticaret grubunu kuran Vehbi Koç'un kızı, eski Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili iş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Kıraç'ın cenazesi yarın 12.00'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığındaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.

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