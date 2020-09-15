Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenazesine ilişkin açıklama
15 Eylül 2020 22:38
Türkiye'nin ilk holdingini ve en büyük sanayi/ticaret grubunu kuran Vehbi Koç'un kızı, eski Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili iş insanı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Kıraç'ın cenazesi yarın 12.00'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığındaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.
Koç Holding'den Suna Kıraç'ın cenaze merasimi ile ilgili bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Kıraç için saat 10:30’da Koç Holding’de düzenlenecek cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edileceği ve katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulacağı ifade edildi.
Suna Kıraç’ın cenaze merasiminin yarın saat 12:00’de Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedileceği belirtildi.