Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç'ın rolü, hissesi ve sorumlulukları artacak

Pera Müzesi başta olmak üzere kültür, sanat ve sağlık alanlarında Türkiye’ye önemli katkılar yapan Suna Kıraç, Koç Holding’in hissedarı kimliğiyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın de en zengin insanlarından biriydi. Forbes dergisinin hisse değerlerine göre anlık olarak güncellenen “Milyarderler” listesine göre Kıraç 1.3 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 1513. insanıydı.

Türkiye’nin en zenginleri listesinde 2018’de 2.2 milyar dolarlık servetiyle 11. sırada, bu yıl ise 1.6 miyar dolar servetiyle 13. sırada yer bulmuştu. (TL’nin değerindeki düşüş, servetlerin dolar bazında erimesine yol açtı.)

2018 yılının “Türkiye’nin En Zenginleri” listesine “En genç kadın milyarder” unvanıyla bir Kıraç daha girmişti: Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç.

O tarihte 34 yaşında olan İpek Kıraç’ın serveti 700 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. İpek Kıraç’ın serveti, Koç Holding’deki yaklaşık yüzde 3.54 oranındaki hissesinden kaynaklanıyordu.

Annesi Suna Kıraç’ın ise Koç Holding’deki yüzde 12.97 hissesi vardı. Bu payla Suna Kıraç, yüzde 16.89 paya sahip ablası Semahat Arsel ve yüzde 14.52 paya sahip ağabeyi Rahmi Koç’tan sonra Koç Holding’in en büyük ortağıydı.

Kıraç’ın vefatı sonrasında İpek Kıraç’ın Koç Holding’deki payının, annesinin hisseleriyle, üçüncü kuşak hissedarlar Ömer Koç (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Ali Koç’u geçeceği öngörülüyor.

Holding’i yakından izleyen bir kaynağım, Kıraça Holding’in kurucusu, Suna Kıraç’ın eşi İnan Kıraç’ın yolunu Koç’tan ayırdığına dikkat çekerek, hisselerini kızına bırakabileceğini söyledi. Eğer böyle olursa Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, Semahat Arsel’den sonra Koç Holding’in en büyük hissedarı konumuna yükselecek.

İpek Kıraç, Koç Holding’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Ama aktif görevi yok. Örneğin Yapı Kredi, Ford Otosan, Setur’da yönetim kurulu başkanı olan Ali Koç’tan farklı olarak, Koç Holding şirketlerinin yönetim kurullarında yöneticilik görevi üstlenmiyor.

İpek Kıraç, söylenene göre annesinin hastalığının da etkisiyle biyoloji eğitimi aldı. 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra Kıraça Holding’in İtalyan Asimut-Benetti ile yarı yarıya ortak oldukları yat şirketi Sirena Marine'de CEO görevini üstlendi. Bu görevinde iki yelkenli yat markasının yaratılmasında rol oynadı. Babası İnan Kıraç kızı için, "İyi bir çocuk ve çok çalışıyor. Her sabah 5.30'da kalkıyor. Fabrikaya gidiyor, bazen fabrikada kalıyor. Ofise en erken giden o. Yoğun çalışma alışkanlığını annesinden almış” demişti.

Suna Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın rol ve sorumluluklarının annesinin ölümünden sonra daha da artacağını, Koç Holding yönetimi kurulu ve Koç şirketlerinde daha etkili görevler üstleneceğini öngörmek yanlış olmaz.