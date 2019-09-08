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İyi ki doğdun Güray Abi!

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Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp’in babası toprağa verildi

Salı akşamı vefat eden emekli öğretmen Fuat Konuralp'in cenazesine Kılıçdaroğlu da katıldı

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İşte Tinder’ın Türkiye ziyaretçi profili

Son dört ayda Tinder kullananların sayısı yüzde 57 arttı

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Mahfi Eğilmez: Toplum olarak kurallara uymuyoruz çünkü...

"Kurallarımızın bir bölümü yanlış ya da yaşama ters, bir bölümüne ise yeterince ceza uygulanmıyor"

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'Kadrolu' hırsız cemaati canından bezdirdi

Defalarca aynı camiye gelerek ayakkabı ve telefon çalan hırsız, yine kameralara yansıdı

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Jüristokrasi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'jüristokrasi' kelimesini Danıştay Sempozyumu'nda kullandı

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Halil Umut Meler, Akdeniz Oyunları'nda finali yönetecek

Meler, İspanya'da süren 2018 Akdeniz Oyunları'nda futbol branşı final müsabakasını yönetecek

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Olimpiyat şampiyonunun madalyası alındı!

Apti Aukhadov'un 2012 Londra Yaz Olimpiyatları erkekler halter 85 kiloda elde ettiği gümüş madalya doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı

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