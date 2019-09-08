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Salı akşamı vefat eden emekli öğretmen Fuat Konuralp'in cenazesine Kılıçdaroğlu da katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'jüristokrasi' kelimesini Danıştay Sempozyumu'nda kullandı
Meler, İspanya'da süren 2018 Akdeniz Oyunları'nda futbol branşı final müsabakasını yönetecek
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