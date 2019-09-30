Dünyadan Futbol
Maçın en golcü oyuncusu 14 gol ile Flamengo'nun forveti Flaviya oldu
Ajax, tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı
City bütün suçlamaları reddedip herhangi bir yanlış yapmadığı konusunda ısrar etti
Şarkıcı Mustafa Sandal ile genç futbolcu Cengiz Ünder bir araya geldi
Alev alan araçtan çıkamadı
Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...
"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...
Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...
Göbeklitepe kar altında kaldı, arkeolog Schmidt isyan etti: Bu kadar...
Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...
Kütüphanede porno film çektiler!...
Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...
Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...
© Tüm hakları saklıdır.