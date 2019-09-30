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Dünyadan Futbol

Dünyadan Futbol

Brezilya'da Flamengo rakibini 56 gol ile geçti

Maçın en golcü oyuncusu 14 gol ile Flamengo'nun forveti Flaviya oldu

Dünyadan Futbol

Hollanda’da şampiyon Ajax

Ajax, tarihindeki 34. şampiyonluğuna ulaştı

Dünyadan Futbol

"Manchester City Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir"

City bütün suçlamaları reddedip herhangi bir yanlış yapmadığı konusunda ısrar etti

Dünyadan Futbol

Mustafa Sandal'dan Cengiz Ünder'e: Güzel günler seni bekliyor

Şarkıcı Mustafa Sandal ile genç futbolcu Cengiz Ünder bir araya geldi

Dünyadan Futbol

İngiliz futbolcu trafik kazasında öldü!

Alev alan araçtan çıkamadı

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Fazıl Say konserinde bir deney ve dünyada bir ilk...

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