Basketbol
Raptors Doğu Konferansı final serisini Bucks'a karşı 4-2 kazandı
Yunan ekip, ezeli rakibi Panathinaikos karşısında sahaya çıkmayı kabul etmemişti
Kawhi Leonard 41 sayılık performansıyla takımını Doğu Konferansı finallerine taşıdı
Fenerbahçeli oyuncu Barış Hersek kupa seramonisindeki tepkisi hakkında konuştu
Kulüp taraftarlarını Bağdat Caddesi'ne davet etti
Obradovic, Fenerbahçe’yi üç yıl üst üste Final-Four’a taşımıştı
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