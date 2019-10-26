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Futbol

Futbol

Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçiş için Fenerbahçe'nin toplantısına katılacak

Futbol

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum

"Şampiyonluklarda geçen emeklerimi oraya ortak etmemeye çalışıyor"

Futbol

Ümit Karan: Galatasaray'a karşı kutsal bir ittifak var

"Galatasaray'ın grubu ölüm grubu gibi"

Futbol

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Futbol

Futbolcu Jose Antonio Reyes yaşamını yitirdi

Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes’in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı

Futbol

Abdurrahim Albayrak’tan Arda Turan açıklaması

Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konuşuluyor

Futbol

Kazada ölen Alanyasporlu Josef Sural'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Deplasman dönüşü yaşanan kazada 6 futbolcu da yaralanmıştı

Futbol

Galatasaraylı hukukçulardan ‘Kayyum’ açıklaması

"Kayyum söylentisi söz konusu değildir"

Futbol

Amedspor: Jilet yok, gitarcı tırnağı var

Amedspor rakibini jiletle yaralamakla suçlanan oyuncusu Mansur Çalar'ı savundu

Futbol

Göksel Gümüşdağ: Bir daha aday olmayacağım

"Kırdıklarım varsa haklarını helal etsinler"

Futbol

Alanyaspor: Emniyet müdürünü uyarıyoruz!

"Alanyaspor forması, sahtesi üretilip dağıtılacak kadar ucuz değildir"

Futbol

Fatih Terim'in babası yaşamını yitirdi

Talat Terim, bir süredir tedavi görüyordu

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