Futbol
"Şampiyonluklarda geçen emeklerimi oraya ortak etmemeye çalışıyor"
"Galatasaray'ın grubu ölüm grubu gibi"
Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes’in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı
Turan’ın yeniden sarı kırmızılı formayı giyip giymeyeceği konuşuluyor
Deplasman dönüşü yaşanan kazada 6 futbolcu da yaralanmıştı
"Kayyum söylentisi söz konusu değildir"
Amedspor rakibini jiletle yaralamakla suçlanan oyuncusu Mansur Çalar'ı savundu
"Kırdıklarım varsa haklarını helal etsinler"
"Alanyaspor forması, sahtesi üretilip dağıtılacak kadar ucuz değildir"
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