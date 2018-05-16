Mustafa Sandal'dan Cengiz Ünder'e: Güzel günler seni bekliyor

Şarkıcı Mustafa Sandal ile genç futbolcu Cengiz Ünder İtalya'da öğle yemeğinde buluştu.

Futbol hayatını Roma’da sürdüren Cengiz Ünder’i konser vermek için bulunduğu İtalya’da ziyaret eden Mustafa Sandal, birlikte öğle yemeği yemek için çıktıkları bir mekanda çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi Emina Sandal ile boşanma aşamasında olan 48 yaşındaki Sandal, Ünder'le olan karesine şu mesajı yazdı: “Roma’da müthiş başarılı bir sezon geçiren benim güzel kalpli kardeşimle bir öğlen yemeği yapalım dedik. Cengiz Ünder, senin bu azmin, aklın ve çalışkanlığın devam ettiği sürece daha çok güzel günler seni bekliyor… Yolun her daim açık olsun”