İsrail Gazze bombardımanını askıya aldı

İsrail'in, Hamas ile arasında ateşkes sağlanması girişimlerine şans tanımak amacıyla Gazze'de kara operasyonunu geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Gazze operasyonu, geçen Çarşamba günü Hamas'ın askeri komutanının öldürülmesiyle başlamış ve İsrail bölgeden yöneltilen roket saldırılarına son verilmesinin amaçlandığını bildirmişti.

Şimdiye kadarki çatışmalarda 110'dan fazla Filistinli öldü. İsrail'deyse 3 kişi öldü. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyonunda yedinci güne girilirken, ateşkes sağlanması için görüşmeler arttı.

Gece boyunca Gazze'de patlamalar meydana geldiğini, Hamas'ın ve diğer Filistinli grupların roket fırlattığı İsrail'in güney kentlerinde siren sesleri duyulduğunu bildiren bölgedeki muhabirler, buna rağmen durumun önceki günlere göre sakin olduğuna dikkat çekiyor.

İsrail kabinesi ise gece boyunca Mısır'ın sunduğu ateşkes teklifini görüştü. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon bugün Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile görüştükten sonra İsrail'e geçecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Arap mevkidaşları ise Gazze'yi ziyaret edecek.

BBC'ye açıklama yapan bir sözcü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Barack Obama'yla bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Sözcü, "İsrail görüşmelerin başarılı sonuç vermesini istiyor ama Gazze'ye girmeye de hazırız" dedi.

Diplomatik girişimler

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bugün kriz konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gidiyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da, bugün Kahire'de. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el Arabi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Ban Ki-moon daha sonra İsrail'e geçecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Arap Birliği üyesi 11 ülkenin dışişleri bakanları ise Gazze'yi ziyaret edecek.

Davutoğlu, Ankara'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, "İsrail saldırılarının bir an önce durması için yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Dolaylı görüşmeler devam ediyor. Tüm taraflarla temasımız açıktır. Özellikle Mısır'la çok yakın bir işbirliği içindeyiz. Bu işbirliği Orta Doğu'daki barış hamlelerine ivme katacaktır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin de taraflara ateşkes ilan ederek Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin önünü açması için çağrıda bulunması bekleniyor.

BBC'nin Kudüs'teki muhabiri Kevin Connolly, Kahire'de Mısır istihbaratı aracılığıyla İsrail ve Hamas yetkilileri arasında sürdürülen görüşmelerin dönüm noktasında olduğunu söylüyor.

Masada, Gazze'den roket fırlatılmasının sona erdirilmesi ve Filistin'in bu bölgesine yönelik ablukanın hafifletilmesi gibi konular var.

İslami Cihad'ın bir komutanının, içinde medya kuruluşu bürolarının da olduğu bir binaya düzenlenen hava saldırısında öldüğü belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki bir saldırıda ise bir çift ile küçük yaştaki 2 çocukları can verdi. İsrail ordusuna göre son 6 günde Gazze'den İsrail'e 900'e yakın füze atıldı, bunlardan 300 kadarı füze savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildi.

İsrail, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, Gazze Şeridi'nde 2007 yılında seçimle işbaşına geldi. Bölgeden 2005 yılında çekilen İsrail, deniz ve kara ablukasını sürdürüyor. (BBC Türkçe)