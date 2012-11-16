Gazze güne bombardımanla uyandı

Gazze güne yoğun bombardıman ve şiddetli patlama sesleriyle uyandı. 3. gününe giren İsrail saldırılarında ölü sayısı 20, yaralı sayısı ise 235 olarak açıklandı.

Bir kara saldırısına işaret eden haberler artarken, 30 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail, Gazze Şeridine karşı hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Gazze'deki 130 ila 150 hedefin vurulduğu bildirildi. Gazze'deki BBC Muhabiri Paul Danahar şafak sökerken Gazze kentinde büyük patlamaların olduğunu bildirdi.

Filistinli güçler de İsrail kentlerine roket saldırılarını sürdürdü. Hamas bu gece itibariyle Gazze'den toplam 350 roket fırlatıldığını açıkladı. İsrail ise, bu roketlerden 130'unun Demir Kubbe füze savunma sistemiyle durdurulduğunu belirtti. İsrailli yetkililer, gece boyunca 11 roket ve havan mermisinin İsrail topraklarına düştüğünü bildirdi.

Kara saldırısı işaretleri

İsrail Ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze'deki bazı noktalarda bildiriler dağıtıldığını kaydetti. Bildirilerde Gazze sakinlerine 'Hamas'tan ve diğer terör örgütlerinden uzak durun' uyarısı yapıldı.

İsrail Ordusu'nun yayımladığı Twitter mesajında, "İsrail Ordusu operasyondan önce sivillerin bölgeyi terk etmesi için uyarıda bulundu' denildi.

Daha sonra da, İsrail askerlerinin otobüslerle taşındığı ve tanklarla, zırhlı personel taşıcıyıcılarla yüklü tırların Gazze'ye doğru harekete geçtiği bildirildi.

İsrail televizyonu, bu yığınağın bir kara saldırısına işaret ettiğini belirtti. Ancak askeri yetkililer, henüz bir karar verilmediğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde de Gazze'deki Filistinli güçler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. 1991'den bu yana ilk kez böyle bir saldırı yaşayan Tel Aviv'de, hava saldırısı sirenleri duyuldu.

İslami Cihad Örgütü'nün silahlı kanadı, Tel Aviv'e İran yapımı Fecr-5 roketleri attıklarını duyurdu.Örgütün yaptığı açıklamada, "Savaşın menzilini Tel Aviv'e doğru genişlettik ve daha da genişleteceğiz" denildi.

Roketlerden biri, boş bir araziyi vururken, birinin de denize düştüğü belirtildi.

Önceki günden bu yana İsrail'in Gazze'ye karşı düzenlediği saldırılarda, aralarında Hamas'ın askeri kanat liderinin de bulunduğu 18 Filistinli öldü.

Gazze'den çoğu Güney İsrail'e karşı ateşlenen yüzlerce füze de, üç İsrailli'nin ölümüne neden oldu.

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "Şiddetteki bu artışın, karşı tarafın ödemek zorunda kalacağı bir bedeli olacak" dedi.

'Gaddar saldırı'

Gazze'deki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye, İsrail'in düzenlediği 'gaddar saldırıları' kınadı.

Haniye dün televizyonda yaptığı konuşmada, "Biz Gazze'de kararlı ve sarsılmaz bir şekilde kalacağız. Saldırıyı püskürteceğiz. Cepheye gönderdiğimiz cesur direnişçilerimize hepimiz güveniyoruz" dedi.

Son iki günde İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin çoğu militan örgütlerin üyesi.

Ancak siviller ve en az dört çocuk da ölenler arasında. Ölenleden biri de BBC Arapça'nın Fotoğraf Editörü Cihad Mişharavi'nin 11 aylık oğlu Ömer.

Mısır'ın yeni lideri Muhammed Mursi, İsrail bombardımanını "kabul edilemez bir saldırı" diye niteledi.

Türkiye ve Mısır'a çağrı

Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in bugün, dayanışma için Gazze'yi ziyaret edeceği açıklandı.

İsrail'in en önemli müttefiki ABD ise, Hamas'la ilişkileri olan ülkelere, Gazze'den yönelen roket saldırılarının durdurulması için baskı yapma çağrısında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, "Hamas nezdinde bir derece nüfuzu olan Türkiye, Mısır ve bazı Avrupalı ortaklarımıza, bu nüfuzu Hamas'ın çatışmaları tırmandırmaması için kullanılması çağrısında bulunduk" diye konuştu.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları'nın bügün yapacakları acil toplantıda, bölgede tırmanan şiddeti ele alması bekleniyor.

İsrail'in, geçtiğimiz günlerde düzenlenen roket saldırılarının ardından, havadan ve denizden Gazze'ye yönelik başlattığı bombardıman, dört yıl önceki topyekun işgalden bu yanaki en şiddetli saldırı olma özelliğini taşıyor. (BBC Türkçe)