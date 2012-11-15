İsrail'in Gazze saldırısına misilleme: 3 İsrailli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye hava ve denizden düzenlediği saldırılarda Hamas'ın askeri lideri Ahmet el-Caberi'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi öldü, 94 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin direniş gruplarının, İsrail'in Gazze'ye sınır bölgelerinde bulunan kasaba ve yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırısında 3 İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail'in dün Hamas'ın askeri liderini öldürmesi sonrası karşılıklı saldırılar devam ediyor. Netanyahu karadan saldırıyla tehdit ederken, İsrail'de ilk kez can kaybı yaşandı. Gazze'den atılan roketle 3 İsrailli öldü.



Gazze'yi 2009 yılında "Dökme Kurşun Operasyonu" ile vurarak bin 400 Filistinliyi öldüren İsrail, dünden bu yana da "Savunma Sütun"u olarak adlandırdığı operasyonla havadan ve karadan bombalıyor.

İsrail basını, "Savunma Sütun"u operasyonunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilk savaşı olarak değerlendirdi. Netanyahu'nun seçimler öncesi, pozisyonunu güçlendirmek için Gazze'yi vurduğu da iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ordunun kara operasyonu için de hazır olduğunu söyledi.



Hamas lideri öldürüldü



İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik dünden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e, yaralanların sayısı ise 94'e yükseldi. Saldırılarda Hamas'ın askeri şefi Ahmed El Cebari de hayatını kaybetti.

Gazze'de hayatını kaybedenler arasında İngiliz televizyonu BBC'nin Filistinli muhabirinin oğlu ve iki akrabası da bulunyor.



İsrail'de ilk can kaybı



Gazze'den bugün fırlatılan roketle ise 3 İsrailli öldürüldü. İsrail'in güneyinde güvenlik nedeniyle bugün okullar tatil edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye karadan operasyon için hazır olduklarını açıkladı.

İsrali ordusu dün başlattığı operasyonla Gazze'de 20'den fazla askeri noktayı hedef aldı. Hamas'a ait birçok roket deposunun imha edildiği iddia edildi. F-16 uçakları, insansız hava araçları ve donanmaya ait hucüm botları kullanıldı.



BM acil toplandı



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in dün giriştiği Gazze saldırıları üzerine acil olarak toplandı ancak herhangi bir karar almadı.

Filistin Yönetimi, Konsey'den İsrail'i saldırılarını durdurmaya çağıran bir açıklama yapmasını istemişti ancak böyle bir adım atılmadı.



Arap Birliği cumartesi günü toplanacak



Arap Birliği Genel Sekreterliği, Filistin, Mısır ve bazı Arap ülkelerinden gelen talep üzerine, İsrail'in Gazze'ye saldırısını görüşmek üzere cumartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı kararı aldı.



İsrail: Bu daha başlangıç



İsrail'den gelen açıklamalar, saldırıların süreceği yönünde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada ''Gazze'deki saldırıları, gerekirse İsrail Ordusu'nun, önümüzdeki günlerde askeri operasyonlarını genişletmeye hazır olduğu yönünde açık bir mesaj niteliği taşıyor'' dedi.

Savunma Bakanı Ehud Barak ise operasyonların ''başlangıç olduğunu'' vurgulayarak, ''İsrail'in bugün düzenlediği saldırılar, Hamas'ın altyapısını vurdu'' dedi.



'İsrail cehennem kapısını araladı'



Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da, "İsrail bu saldırıyla cehennem kapısını araladı" denildi. İlerleyen saatlerde Hamas'tan yapılan açıklamada, Türkiye'ye bir çağrı vardı. Hamas, İsrail saldırılarının önüne geçilmesi için Türkiye'den 'diplomatik girişimlerde bulunmasını' istedi.



Batı Şeria da gergin



Gazze'nin yanısıra dün Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi, İsrail işgaline karşı düzenlenen gösteride olaylar çıktı. Yahudi yerleşimcilerin kullandığı yolları kapatan Filistinli protestoculara İsrail askerlerinin müdahalesi sert oldu.

Aralarında barış yanlısı Filistinli din adamları ve İsrailli barış yanlılarının da olduğu göstericilerden yaralananlar oldu.



Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı açtı



Yaşananların ardından Mısır da Sina Yarımadası'ndaki hastaneleri Gazze'den gelen yaralılar için ''acil durum'' alarmına geçirdi.

Gazze-Mısır sınırındaki Refah sınır kapısında, yaralıların geçişini sağlamak amacıyla olağanüstü halin kaldırıldığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de saldırılar nedeniyle Mısır'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekme kararı aldı.

İsrail'in Kahire Büyükelçisi Yakov Amitai'nin elçilik görevlileriyle birlikte Ürdün'ün başkenti Amman'a gitmek üzere Kahire havaalanına ulaştığı bildirildi.