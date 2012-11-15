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Politika

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını kınadı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri lideri Ahmet el-Caberi'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 45 kişi yaralanmıştı

15 Kasım 2012 00:53

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İsrail'in bugün başlatmış olduğu Gazze operasyonu, bu ülkenin saldırgan politikalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail'in bu saldırısını şiddetle kınıyoruz ve derhal durdurulmasını talep ediyoruz” denildi.
 
İsrail dahil hiçbir ülkenin uluslararası hukukun üzerinde olmadığının vurgulandığı açıklamada, İsrail'in saldırısına karşı uluslararası toplumun gereken tepkiyi göstermesinin elzem olduğu kaydedildi.
 
Bakanlık açıklamasında, “İsrail'in bu saldırılarının bir an önce durdurulması için uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i gereken girişimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye olarak, mazlum Gazze halkıyla dayanışmamız bundan sonra da devam edecektir” ifadesine yer verildi.
 

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