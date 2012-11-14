İsrail Hamas komutanını öldürdü!

İsrail, Hamas'ı hedef alan askeri operasyona başladı. İsrail Ordusu'nun 'Bulut Sütunu' adını verdiği operasyonda Hamas'ın askeri liderlerinden Ahmed el-Caberi öldürüldü. İsrail tarafından ateş altına alınan Gazze'de Hamas'a ait silah ve füze mahzenlerinin vurulduğu açıklandı. Bombardımanda 9 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

İsrail Ordusu, Hamas'ı hedef alan askeri operasyona başladı. 'Bulut Sütunu' adı verilen operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Komutanı Ahmet el-Caberi otomobili içerisinde öldürüldü. Ceberi, İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

İsrail Ordu Sözcüsü Ovijai Odraei, yaptığı basın açıklamasında, askeri operasyonların, ülkenin güneyindeki İsrail yurttaşlarının güvenliğini temin etmek için düzenlendiğini vurgulayarak, "IDF, İsrail yurttaşlarının güvenliğini sarsacak en küçük bir girişime dahi tahammül edemez" dedi.

12 kişinin durumu ağır

AA, İsrail'in saldırısı sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Filistin'deki hastane kaynaklarına dayandırılan haberde, "Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Ahmed el-Caberi'nin de bulunduğu 9 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı" denildi.

Hamas intikam çağrıları yapıyor

Saldırıların ardından Hamas radyosunun yayınlarında intikam çağrıları yapıldı. Bütün birimlerin alarma geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bu saldırı cehennemin kapılarını açtı" ifadesi kullanıldı.

ABD: İsrailli ortaklarımızı destekliyoruz

Pentagon'dan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada durumun yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "İsrailli ortaklarımızın teröre karşı kendilerini savunma haklarını destekliyoruz" denildi.