T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Hamas komutanını öldürdü!

İsrail'in Gazze'de aracında vurduğu Ahmed el Cebari, Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın komutanlığını yapıyordu

14 Kasım 2012 19:13

 

İsrail, Hamas'ı hedef alan askeri operasyona başladı. İsrail Ordusu'nun 'Bulut Sütunu' adını verdiği operasyonda Hamas'ın askeri liderlerinden Ahmed el-Caberi öldürüldü. İsrail tarafından ateş altına alınan Gazze'de Hamas'a ait silah ve füze mahzenlerinin vurulduğu açıklandı. Bombardımanda 9 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.
 
İsrail Ordusu, Hamas'ı hedef alan askeri operasyona başladı. 'Bulut Sütunu' adı verilen operasyon kapsamında düzenlenen hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Komutanı Ahmet el-Caberi otomobili içerisinde öldürüldü. Ceberi, İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alıyordu.
 
İsrail Ordu Sözcüsü Ovijai Odraei, yaptığı basın açıklamasında, askeri operasyonların, ülkenin güneyindeki İsrail yurttaşlarının güvenliğini temin etmek için düzenlendiğini vurgulayarak, "IDF, İsrail yurttaşlarının güvenliğini sarsacak en küçük bir girişime dahi tahammül edemez" dedi.
 
 

12 kişinin durumu ağır

 
 
AA, İsrail'in saldırısı sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi. Filistin'deki hastane kaynaklarına dayandırılan haberde, "Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında Ahmed el-Caberi'nin de bulunduğu 9 kişi öldü, 45 kişi de yaralandı" denildi.
 
 

Hamas intikam çağrıları yapıyor

 
 
Saldırıların ardından Hamas radyosunun yayınlarında intikam çağrıları yapıldı. Bütün birimlerin alarma geçirildiği belirtilen açıklamada, "Bu saldırı cehennemin kapılarını açtı" ifadesi kullanıldı.
 
 

ABD: İsrailli ortaklarımızı destekliyoruz

 
 
Pentagon'dan saldırılara ilişkin yapılan açıklamada durumun yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, "İsrailli ortaklarımızın teröre karşı kendilerini savunma haklarını destekliyoruz" denildi.
 

ETİKETLER

israilgazzefilistincehennemAhmed el Cebari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24