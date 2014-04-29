'Gizem'i bıçakladım, yaralıyken benzin döküp yaktım'

Adana’da, 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'in katil zanlısı S.A., Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Katil zanlısı S.A., mahkemede verdiği ifadesinde vahşi cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Minik Gizem'in ablası Gamze ile gönül ilişkisi yaşadığını, ailesinin karşı çıkmasıyla ayrıldıklarını ve bu nedenle intikam hisleri beslediğini söyleyen S.A., çocuğu "Pikniğe gideceğiz" diye kandırıp, arabayla götürdüğü kırsal alanda ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağlayıp, ağzını da aynı bantla kapattığını, bıçakladıktan sonra yaralı halde üzerine benzin döküp yaktığını itiraf etti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fuat Karaçalı’nın haberine göre, minik Gizem'in ablası Gamze ile birbirlerini sevdiklerini ancak anne ve babasının bu birlikteliğe karşı çıktığını, çeşitli iftiralara uğradığını, kıskançlıkları yüzünden iki yıl önce ilişkiye kendisinin son verdiğini öne süren S.A. olay gününü şöyle anlattı:

"Gamze'den ayrıldıktan sonra içimde aileye karşı kin ve nefret büyüdü. Gizem olmasaydı dahi aileden birilerini öldürecek veya yaralayacaktım. Olay tarihinde ailemi arkadaşıma ait 01 AZY 90 plakalı otomobille Çobandede mevkiinde pikniğe götürdüm. Ailemi bıraktıktan sonra eve döndüm. Mahalle girişinde Gizem, arkadaşlarıyla oynuyordu. Gizem'i yanıma çağırarak 5 lira kağıt para verdim. Yakındaki bakkaldan kola almasını istedim. Gizem gidince, arabanın yedek lastiğini çıkartıp, evin merdivenlerine bıraktım. Gizem'in evinde kimse olmadığını bildiğimden öldürme fikrini düşündüm. Evdeki koli bandını arabaya koydum. Gizem gelince 'Pikniğe götüreceğim' diyerek kandırdım. Arabanın arka koltuğuna oturdu. Yol üzerindeki akaryakıt istasyonundan pet şişeyle 7-8 liralık benzin aldım. Sonra çocuğu nereye götüreceğimi düşündüm. Kabasakal Mezarlığı aklıma geldi. Oraya gittik. Uçurum var mı diye sağa sola baktım. Uçurum görmeyince yeşillik bir alan vardı, oraya götürdüm. Gizem'e pikniğe geldiğimizi söyledim. Çünkü Gizem, ailemin pikniğe gittiğini biliyordu. Gizem'i kucağıma alıp, yamaçtan yeşillik alana indirdim. Yanıma aldığım koli bandıyla ellerini bağladım, ağzını da aynı bantla kapattım. Cebimdeki bıçağı çıkarıp, vurdum. Bıçağı nereye vurduğumu görmedim, çünkü gözlerim kapalıydı. Gizem yere düştü, bir iki adım sekti. Üzerine benzin döktüm. Kibritle ateşe verdiğimde çığlıklar atmaya başladı. Arabanın yanına gittim, 20- 25 dakika bekledim, orada ağladım. Daha sonra gittim. Olayda kullandığım bıçağı cebimde unutmuşum. Çobandede'ye gittim, oradaki duvarın deliğinden içeri attım. Gizem'e karşı herhangi bir cinsel davranışta bulunmadım. Herhangi bir tecavüz girişimim olmadı."

Canavarca öldürdü

Mahkeme, 'çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, canavarca hisler veya eziyet çektirerek öldürme suçlarından' S.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Zanlı S.A., adliyeden çıkarılıp, zırhlı araca bindirilerek cezaevine götürüldü.

Polis, katilin ailesini götürdü

Bu arada katil zanlısı S.A'nın ailesinin polis tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldüğü öğrenildi. Minik Gizem'le akraba olan ve aynı sokakta oturan katil zanlısı S.A'nın ailesi sabaha karşı 'can güvenliği' gerekçesiyle polis otolarına bindirip, bölgeden uzaklaştırıldı. Mahalle sakinleri, katil zanlısının ailesinin polisler tarafından götürüldüğünü, nereye gittiklerini bilmediklerini söyledi.

Minik Gizem'in toprağa verilmesinin ardından Akdeniz Ailesi'nin evinin önünde Seyhan Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Acılı aile burada taziyeleri kabul etmeye başladı. Sokağın her iki girişinde ve katil zanlısının evinin yakınında polis ekipleri olası infiale karşı nöbet tutmayı sürdürdü.

Başkomiser konuşturmuş

Katil zanlısı S.A.'nın, savcılıktaki ifadesinde cinayeti pazar günü öğleden sonra işlediği anlaşırken, itiraflarını kendisini sorgulayan bir başkomiserin yaklaşımı ile yaptığını söylediği belirlendi. Aynı başkomiserin S.A. ile birlikte Gizem'i arama çalışmalarına katıldığı, bu arada yakınlık kurduğu ve sonunda da cinayeti itiraf ettirdiği anlaşıldı.