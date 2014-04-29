Gizem ve Umut'un cesetleri bulundu!

Adana’da geçen pazar günü ortadan kaybolan 6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in sabaha karşı cesedi bulundu. Minik Gizem’in bıçakla işkence edildikten sonra, boğularak öldürüldüğü, cesedinin de yakıldığı belirlendi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde de 4 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Umut Zambak'ın cesedi bir su kuyusunda bulundu. 41 avukat katil zanlısını savunmayı reddetti.

Cinayeti minik Gizem’in ablasıyla evlenmesine izin verilmeyen akrabaları 20 yaşındaki S.A.’nın intikam için işlediği belirlendi. S.A.’nın şüphe çekmemek için aileyle birlikte arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı. S.A yoğun güvenlik önlemiyle Adli Tıp'a getirildi.

Merkez Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde oturan ev kadını Hatice ile kahve işleten Mustafa Akdeniz çiftinin 4 kız çocuğunun en küçüğü olan Gizem, annesi pazar alışverişine gittikten sonra oynamak için sokağa çıktı. Alışverişten dönen Hatice Akdeniz, evde bulamadığı kızını çevrede aradı, ancak izine rastlamadı. Siirt’ten gelip, Adana’ya yerleşen Akdeniz Ailesi, Gizem’i bulmak için seferber oldu. Mahalle camisinin megafonlarından anons yaptıran aile, diğer yandan da polise başvurdu. Polis ekipleri, aile ve mahalle sakinleri, gece boyunca çevrede arama yaptı. Apartmanların bodrumlarına, park ve bahçelere bakılmasına rağmen minik Gizem’in izine rastlanmadı.

Özel ekip kuruldu

Gizem Akdeniz’in kaybolduğu ihbarının ardından harekete geçen polis, normal prosedürlere göre 24 saat beklemesi gerekirken, rutin uygulamanın dışına çıkarak, arama çalışmalarına hemen başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli polislerden özel ekip kuruldu. Yapılan iş bölümünün ardından ekiplerin bir kısmı bölgeyi tararken, bazıları harekete geçerek yakın çevredeki suçluların profillerini incelemeye aldı.

Cinsel saldırı ve istismar suçlarından kaydı bulunanların listesini çıkartan polis, alınan genel arama kararıyla evlere girip, inceleme yaptı. Diğer yandan, Güven Timleri de Gizem’in kaybolduğu bölgeye kaydırılarak arama çalışmalarına katıldı. Gizem’in fotoğrafı ve eşkal bilgileri ekiplere dağıtıldı. İnşaat alanları, çukurlar, boş araziler ve apartmanların bodrum katlarına giren polisler, binaların çatı katlarına kadar arama yaptı. Yaya olarak yapılan aramalara polis helikopteri de havadan destek verdi.

Dalgıçlar kanalda çalışma yaptı

Polis helikopteri hava kararıp uçuş güvenliği tehlikeye düşünceye kadar bölgenin üzerinde uçarken, Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler de Gizem’in evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalını taradı. Polis telsizlerinden Gizem’in eşkal bilgileri sık sık anons edilerek farklı bölgelerdeki ekiplerin de duyarlı olması sağlanırken, gelen ihbarların da titizlikle değerlendirilmesi istendi.

Polis ekiplerinin arama çalışmalarına akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı CANKUR ile Mersin’den gelen 9 kişilik AKUT ekibi de katıldı.

Mobese görüntüsü cinayeti aydınlattı

Gizem’in bulunması için alarma geçen Adana polisi, Akdeniz Ailesi’nden çok sayıda kişinin ifadesini aldı. Bir yandan da mobese kameraları ve işyeri kameralarının kayıtları büyüteç altına alındı.

Kırmızı renkli otomobil dikkati çekti

Gizem ile aynı sokakta oturan önceden sorguladıkları akrabaları S.A.’nın kırmızı renkli otomobili olduğunu bilen özel ekipte görevli polisler, görüntülerde, Fuar Alanı kavşağından geçerken dikkatlerini çeken kırmızı renkli bir otomobilde ayrıntılı incelemede Gizem’e benzeyen bir kız çocuğu olduğunu fark etti.

Bunun üzerine polis, daha önce iki kez ifadesini aldıkları Gizem’in akrabası 20 yaşındaki S.A.’yı dün gece tekrar sorguladı. Şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı S.A., mobese görüntüleri kendisine gösterilince cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı, Gizem’in de intikama kurban gittiği ortaya çıktı.

Katili de aramaya katılmış

Gözaltına alınan S.A.’nın ifadesi üzerine merkez Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiine giden polis ekipleri, Gizem’in bıçaklanmış, boğulmuş ve yakılmış durumdaki cesedini buldu. İşkenceyle öldürüldükten sonra yakılan Gizem’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Hunharca işlenen cinayetin şüphelisi S.A.’nın Gizem’in ablası Gamze’yle evlenmek istediği, ailenin buna ısrarla karşı çıkması üzerine öfkeye kapılıp, intikam amaçlı minik kızı kaçırıp, öldürdüğü öğrenildi. Polis, cinayet şüphelisi S.A.’nın şüphe çekmemek için cinayetten sonra evde kıyafetini değiştirip aileyle birlikte arama çalışmalarına da katıldığı detayına ulaştı.

Kıyafeti ve bıçağa inceleme

Polis, katil zanlısı S.A.’nın olaydan sonra temizleyip kırmızı renkli otomobilde bıraktığı bıçak ile evindeki cinayet sırasında üzerinde bulunan kıyafette ayrıntılı DNA incelemesi başlattı. İncelemede S.A.’nın kıyafetinde sperm izi de arandığı öğrenildi.

Ablası adli tıp önünde sinir krizleri geçirdi

Acı haberi alan Akdeniz Ailesi, Adlı Tıp Kurumu’na akın etti. Gizem’in katil zanlısının evlenmek istediği ablası Gamze, sinir krizleri geçirip, kendini yerlere attı. Evlat acısıyla yıkılan baba Mustafa Akdeniz, gözyaşlarına boğulan çocuklarına sarılıp, sakinleştirmeye çalıştı.

Acılı abla Gamze Akdeniz, cinayet şüphelisine lanet yağdırıp, "Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Kardeşimin suçu neydi? Ona nasıl kıydı?" diyerek ağıtlar yaktı.

Akdeniz Ailesi’nin yakınları, Gizem’in ablalarını, bir otomobile bindirilip, Adli Tıp önünden götürdü.

Zırhlı araçla adliyeye getirildi

6 yaşındaki Gizem Akdeniz’in cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan ve bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki S.A.’nın sorgusu tamamlandı. Adana Barosu’ndan görevlendirilen avukat nezaretinde ifade veren S.A., geniş güvenlik önlemleri altında Adana Emniyet Müdürlüğü’nden çıkartıldı. Çelik yelekli olarak zırhlı araca bindirilen cinayet şüphelisi, olası linç girişimine karşı toplam 100 polis tarafından korundu.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen S.A., araca bindirilirken çevrede toplananlar da tepki gösterdi. "Böylelerini asmak gerek, hükümet her türlü kanunu çıkartıyor, bu gibi adamlar için idam kararını da çıkartsınlar" diye bağırarak S.A.’ya saldırmak isteyenleri polisler engelledi.

Cinayet şüphelisi S.A., daha sonra geniş güvenlik önlemi altında Adana Adliyesi’ne getirilip, cezaevi araçlarının giriş çıkış yaptığı kapından binaya alındı. Adliye çevresinde polis zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Gizem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Morgdan küçük kızın cenazesini alan annesi Hatice, babası Mustafa, ablaları Gamze, Emine ve Zehra Akdeniz ile yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi.

Evinin önünden Kabasakal Mezarlığı'na götürülen Gizem'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı.

Umut'un da cesedi bulundu

Öte yandan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Umut Zambak'ın cesedi ise Akhisar İstasyonu'ndaki su kuyusunda bulundu.

Atatürk İlkokulu öğrencisi Umut Zambak'ın 25 Nisan'da eve dönmemesi üzerine Efendi Mahallesi'nde oturan ailesi durumu polise bildirmiş, Zambak'ın son olarak aynı günün akşamı Sevgi Yolu'ndan geçtiği güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.