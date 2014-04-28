Küçük Gizem, dünden beri kayıp

Adana'da geçen pazar günü öğle saatlerinde evlerinin yakınındaki parka oynamaya giden 6 yaşındaki Gizem Akdeniz ortadan kayboldu. Minik Gizem’i bulmak için mahalle sakinleri ve polis seferber oldu.

Fatih Karaçalı’nın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Adana’da Merkez Seyhan İlçesi’nde oturan Hatice ile Mustafa Akdeniz çiftinin 4 çocuğunun en küçüğü olan Gizem, annesi pazar alışverişine gittikten sonra oynamak için sokağa çıktı.

Alışverişten dönen Hatice Akdeniz, evde bulamadığı kızını çevrede aradı ancak izine rastlamadı. Gizem’in kaçırılmış olabileceğini düşünen aile bulmak için seferber oldu. Mahalle camisinin megafonlarından anons yaptıran Akdeniz ailesi, Gizem’in bulunması için polise başvurdu. Polis, aile ve mahalle sakinleri Gizem’i arama çalışması başlattı. Gece boyunca apartmanların bodrumlarına, park ve bahçelere bakılmasına rağmen Gizem Akdeniz’in izine rastlanmadı.

‘Kızım akıllı bir çocuktu’

Gizem Akdeniz’in kaçırılma ihtimalini değerlendiren polis, MOBESE sistemi olmadığı için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını topladı. İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi olan kızının kendi başına evden uzaklaşmasının imkansız olduğunu söyleyen anne Hatice Akdeniz, "Kızım çok akıllı bir çocuktu. Kendi başına parka bile gitmezdi. Bir gittiği yeri bir daha unutmaz, kaybolmadan geri dönerdi. İsteği dışında bir yerlere götürülmüş, zorla tutuluyor olabilir" diyerek gözyaşı döktü.

Kaybolan Gizem Akdeniz’in fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan akrabaları bulunması için çağrı yaparken, bastırılan el ilanları çevredeki bina, işyeri ve parklara asıldı. Gizem Akdeniz’in bulunmasını isteyen gözü yaşlı anne Hatice Akdeniz, "Üzerinde kırmızı tişört, altında kot pantolon olan kızımı kaçıranlara yalvarıyorum. Allah rızası için geri getirsinler. Ne isterlerse yapmaya hazırız. Yeter ki yavrumu bize versinler" diye seslendi.

