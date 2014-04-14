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Yaşam

Pamir'in ardından bir acı haber de Antalya'dan

Antalya'da yangın havuzuna düşen 2,5 yaşındaki Hüseyin Çal, hayatını kaybetti

14 Nisan 2014 00:20

Üç buçuk yaşındaki Pamir'in İstanbul'da havuza düşüp hayatını kaybetmesinden sadece sekiz gün sonra bir acı haberi de Antalya'dan geldi. Antalya’da ailesiyle birlikte gittiği piknikte kaybolup, 60 tonluk yangın havuzuna düşen 2.5 yaşındaki Hüseyin Çal boğularak yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Süleyman Ekin ve Bülent Tatoğulları’nın haberine göre,  merkeze bağlı Aşağıkaraman Köyü yakınındaki Boynuzalanı Mevkii’ne pikniğe giden Çal Ailesi’nin oğlu Hüseyin çevrede oynarken, saat 15.00 sıralarında kayboldu. Çocuklarını aramalarına rağmen bulamayan aile jandarmaya başvurdu. Bölgeye jandarmayla birlikte sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşturulan 40 kişilik ekip ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Bu sırada Hüseyin’in, piknik alanının yakınında bulunan, yangın söndürme helikopterlerinin su almak için kullandığı 60 tonluk su havuzuna düştüğünden şüphelenildi. Çağrılan itfaiye ekibi 7 metre derinliğindeki havuzdaki suyu tahliye edince Hüseyin’in cesedi bulundu.

Oğulları Hüseyin’in cesedi havuzdan çıkarılırken Şerife ve Osman Çal çifti sinir krizleri geçirdi. Hüseyin Çal’ın cenazesi, otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

15 yıllık evlat hasreti faciayla bıtti

 

2,5 yaşındaki Hüseyin Çal’ın ardından acı bir gerçek ortaya çıktı. Kasap dükkanı çalıştıran Osman Çal’ın yıllardır çocuk sahibi olamadıkları için eşiyle birlikte 15 yıldır çare aradıkları öğrenildi. Eşi Şerife Çal ile birlikte 15 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çeşitli yöntemler deneyen ailenin, sonunda tüp bebek yöntemiyle erkek çocuk sahibi olduğu belirlendi. Hüseyin Çal’ın çiftin tek çocuğu olduğu kaydedildi.

 

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