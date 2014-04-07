Erdoğan'dan Pamir'in ailesine başsağlığı

Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul Zekeriyaköy'de kaybolduktan sonra komşu evin havuzunda ölü bulunan 3.5 yaşındaki Pamir'in ailesini arayarak başsağlığı diledi.

Haberi, Başbakanlık Başdanışmanı Ertan Aydın Twitter hesabından duyurdu. Aydın, "Başbakan Erdoğan minik Pamir'in babasını aradı, başsağlığı diledi" dedi.

Sarıyer Zekeriyaköy'deki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 3.5 yaşındaki Pamir, 30 saat süren arama çalışmalarının ardından komşu evin havuzunda ölü bulunmuştu.

Medya temsilcileriyle buluştu

Erdoğan dün ayrıca İstanbul'da medya temsilcileri ile biraraya geldi. 3 saatten fazla süren toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de katıldı.