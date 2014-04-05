Pamir'in cansız bedeni, komşu villanın havuzunda bulundu!

Dün sabah saatlerinde Zekeriyaköy’de kaybolan 3,5 yaşındaki Pamir’in cansız bedeni bulundu. Sabah uyandıklarında Pamir’i evde bulamayan ailesi, jandarma, ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Pamir'in önce evin sonra bahçenin kapısından çıkıp kaybolduğu ihtimali üzerine aramalar başlatıldı. Akşam saatlerinde olayın sosyal medyada duyulmasının ardından çok sayıda gönüllü de ekiplere destek verdi. Gece boyu devam eden arama çalışmaları sabah kahvaltısı için verilen molanın ardından yeniden başladı. Saat 14:45'te kötü haber geldi. Küçük Pamir komşu villanın havuzunda ölü olarak bulundu.

Komşu villanın havunun daha önce aranıp aranmadığı belirlenemezken, konuya ilişkin açıklama yapan AKUT Basın Sözcüsü Şevket Keresteci “Dün biz buraya geldiğimizde, bu bölgelerin arandığı söylendi. Nasıl arandığını sorgulamadık. Geldiğimizde söylenen burada yolda görüldüğü, oradan aldığımız zaman çocuğun ormana girebileceğini düşünerek o yönde arama yaptık." dedi. Arama ekipleri arasında koordinasyon problemi yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

İşte Pamir’in dün geceden itibaren saat saat yaşananlar…

16:11 AKUT Sözcüsü: Bize evin arandığı söylendi, nasıl arandığını sorgılamadık

"Dün biz buraya geldiğimizde, bu bölgelerin arandığı söylendi. Nasıl arandığını sorgulamadık" diyen AKUT Basın Sözcüsü Şevket Keresteci şöyle devam etti:

“Dün biz buraya geldiğimizde, bu bölgelerin arandığı söylendi. Nasıl arandığını sorgulamadık. Geldiğimizde söylenen burada yolda görüldüğü, oradan aldığımız zaman çocuğun ormana girebileceğini düşünerek o yönde arama yaptık. Ama meskun mahalin, böyle bir olayın 9 buçukta olunca biz 12’ye doğru geldik. Bölge halkının aramalar yaptığını görünce aklımıza bile gelmedi. Arama kurtarmacı olarak kötü sonucu kabul ederek yönelmiş oluyorsunuz. Ormanda her zaman için daha fazla yaşama şansı var. Sabahleyin yolda gördüğünü söyleyen bir beyefendi var. Evden çıktı sola gitti deniyor. Bu haber yeni çıkıyor. Arama kurtarmacı olarak gerçekler yapıldı. Askerle beraber 2 bin kişi olduğumuz oldu. Bu çerçevede yapılması gereken her şey yapıldı. Kapalı bir ev, kilitli bir bahçe. Havuzunun nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Ben evlerin bahçelerinde havuz olduğunu bile bilmiyordum.

Pamir'in bulunduğu villanın sahibinin de komşuları arayarak, ''evin anahtarı olmasa bile camları kırarak eve bakabilirsiniz'' dedği iddia ediliyor.

16:09 'Bize havuz sırıkla tarandı dediler'

CNN Türk yayınında konuşan arama kurtarma ekibi yetkilileri, “Biz de olay yerine geldiğimizde, kriz merkezine ulaştığımızda, hangi bölgelerin arandığı, boş evlerin, havuzların, kuyuların aranıp aranmadığını sorduğumuzda, bir kuyu ve havuzun boşaltıldığı, diğer havuzların sırıklarla tarandığı söylendi. Biz de doğaya yöneldik. Havuzun içine giren dalgıçlar ellerini bile göremezler. Tamamen el yordamıyla bulundu. Özel izin gereken bir meskenden bahsediyoruz. Kafamıza göre boşaltamayız. Bu kurtarma ekipleriyle değil, organizasyonla alakalı. Sorduğumuz zaman sırıkla arandığı cevabını aldık ve havuzlar üçüncü dördüncü önceliğimiz oldu” dedi.

16:00 Suat Kılıç: Melek Pamir....

Suat Kılıç, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda aileye başsağlığı diledi. Kılıç tweetinde "Allah kimseye evlât acısı yaşatmasın. Küçük melek Pamir'in Anne-babasına sabr-ı cemîl dilerim..." dedi.

Allah kimseye evlât acısı yaşatmasın. Küçük melek Pamir'in Anne-babasına sabr-ı cemîl dilerim... — Suat KILIÇ (@suatkilic) 5 Nisan 2014

14:53 Vali Mutlu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın



Vali Hüseyin Avni Mutlu, Twitter'dan acı haberi ''Sevgili Pamir'i maalesef bir evin havuzunda ölü olarak bulduk.Acılı ailesine başsağlığı diliyorum.Allah hiçbir aileye evlat acısı yaşatmasın'' diye yazarak duyurdu.

14:45 Pamir’in cesedi havuzda bulundu Minik Pamir'in cansız bedeni komşularının havuzunda bulundu.Yan villanın havuzunu kontrol eden dalgıçlar küçük çocuğun cesediyle karşılaştı. Kötü haber Pamir'in ailesi kadar çalışmalara katılanları yasa boğdu. Küçük çocuğun cesedi havuzdan çıkarılarak bekleyen ambulansa konuldu. Pamir'in bulunduğu eve daha önce de bakıldığı ancak cesedin havuz dibinde kalması nedeniyle görülmemiş olduğu belirtiliyor. Pamir'in bulunduğu evin etrafı kontrol altına alındı. Yetkililer olay yeri inceleme ekipleri havuz ve etrafında araştırma yapıyor. Jandarma villa etrafını çembere aldı. Yetkililer dışında kimse olay yerine yaklaştırılmıyor. 13:57 Vali tweet attı İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Twitter'dan Pamir'i arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Vali'nin açıklaması şöyle: ''Küçük Pamir'i şu ana kadar 6 km çaplı bir alanda adım adım uzman ekiplerimizle aradık.Kayıp çocuğumuza ulaşamadık,buluncaya kadar arayacağız'' 13:15 ‘Arama sahası genişletiliyor’ AKUT Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Basın Sözcüsü Şevket Kerecteci Pamir'i arama çalışmalarının 27 saati aşkın bir süredir devam ettiğini söyledi. Gece saatlerinde köpeklerle arama yapıldığını kaydeden Keresteci, asker, Sivil Savunma ve sivil toplum kuruluşlarından binin üzerinde kişinin, arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Aramaların ilk aşamasında 4 ila 5 kilometrelik alanın tarandığını belirten Keresteci, "Arama sahası genişletilecek ve çocuğu bulana kadar arayacağız" dedi. Keresteci, ilerleyen saatlerde güzel haber vermeyi umduklarını dile getirdi. 12:28 ‘Ülkemizde yüzlerce kayıp Pamir var’ Kayıp Aileler Derneği Genel Başkanı Mustafa Çetin, tüm kayıpların Pamir kadar değerli olduğunu belirterek, kaybolan çocuklar için yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini kaydetti. Şu anda Türkiye'de 10 bin kişinin kayıp olduğunu dile getiren Çetin, bunlardan 3 bin kişinin çocuk olduğunu kaydetti. 81 ilde 400 kişilik ekiple kayıpları aradıklarını belirten Mustafa Çetin “Kayıplarla ilgili projeler yaptık tek tek hayata geçiriyoruz. Ülkemizde yüzlerce kayıp Pamir var. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor" dedi. 12:00 Sosyal medyada Pamir için mesajlar Arama ve kurtama ekipleri her taşın altına bakıyor. Mahallede ve ağaçlık alanda çalışmalar devam ediyor. Sosyal medyada Pamir için mesaj yağıyor. 11:30 Paramotorlu arama Pamir'i bulmak için paramotorcu Ufuk Bulut havadan arama yaptı. 11:15 Baba Dikdik: Pamir bu mahalleden çıkacak Baba Serdar Dikdik çalışmaları koordine eden yetkililere bilgi verdi. Aramaların mahalle içinde yoğunlaştırılmasını isteyen baba, "Çocuğun üzerinde tulum var. Ayakkabısı bile yok. Aramaları ormanlık alan yerine mahalle içinde yoğunlaştırın. Pamir akşam 19.00 gibi uyur. Şimdi gündüz. Ayaklandı. Kesin buralarda dolaşacak. Zekeriyaköylüler bu çocuk kesin bir bahçeye girdi. Evi kapalı olanlar varsa bir içeri seslenin. Hareketli çocuk sese gelir. Emlakçılar boş evleri bir kontrol edin. Eve girmiş kapı kapanmış olabilir. Herkes mahallesine baksın. Bu çocuk buralarda bir yerde çıkacak. Çocuk ağlamayı bilmiyor. Çocukta kırmızı tulum var. Casper hayalet gibi dolaşıyor. Kesin buralardan çıkacak" dedi. 11:00 Kuyulara bakıldı Pamir için dün arama yapılan kuyunun suyu boşaltılıyor. Küçük çocuğun kuyuya düşmüş olma ihtimali tekrar değerlendiriliyor. 10:15 Köpeklerle arama yapıldı Köpeklerle beraber aramalara tekrar başlandı. 09:45 Albay Nebioğlu: İpucu yok taş altlarına kadar aranıyor Konuyla ilgili basın mensuplarına bilgi veren İstanbul Avrupa Yakası’ndan Sorumlu Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Nebioğlu, "Telefonla 10.40’da bize bilgi verildi. 15 dakika içerisinde bölgeye geldik. Saat 16.30’ da ise profesyonel arama kurtarma çalışmaları başladı. Gerek görüldüğü takdirde Tuzla Komando Taburu’yla irtibata geçip bölgeye çağırabiliriz. Bölgede 2 komando taburu ve sualtı arama ekibinden oluşan 350 jandarma ve 200 kişilik 20 sivil arama ekibi ve 130 vatandaşımız bize aramalarda eşlik etti. Daha fazla gelenler vardı. Bir çoğunu evlerine gönderdik" dedi. Nebioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizde şuan hiçbir ipucu yok. Bize gelen bütün bilgileri değerlendirdik; ancak herhangi bir sonuca ulaşamadık. Arama çalışmalarının her aşamasında komutanlarımıza bilgi veriyoruz. Arama bölgesinin bir kısmı emniyet bölgesi olduğu için polis ekipleri de aramaya katıldı. Polisler de çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor" Aramaları detaylı olarak sürdürdüklerini aktaran Nebioğlu, "Bütün boş alanları, metruk binaları kontrol ediyoruz. Gündüz bakılan yerlere şu anda ayrıntılı olarak bakılıyor. Alanın 3’te 1’i ayrıntılı olarak arandı. Taş altına varıncaya kadar detaylı olarak arıyoruz" 09:30 ‘Pamir geçen hafta da kaybolmuş’ Sarıyer’deki evinden çıkan ve 24 saattir haber alınamayan Pamir için aramalar gece de sürdü. Sabah saatlerinde aramalarını bir süreliğine sona erdiren ekipler, yeniden aramalara başlamak için koordine oldu.

Pamir Dikdik’in geçen hafta da kaybolduğunu söyleyen Albay Mehmet Nebioğlu, "Her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak aramalarımızı sürdürüyoruz. Evin kamera sistemi çalışmıyor, burada çok villa var kiminin güvenlik kamerası bozuk çalışmıyor. Pamir, hiperaktif bir çocuk, geçen hafta da kaybolmuş; ancak bir buçuk saat sonra bulunmuş" diye konuştu. 08:45 AKUT: Saat 10'da tekrar aramaya başlayacağız Yeni güne hazırlanan AKUT ekibi için basın mensuplarına bilgi veren Saydun Gökşin, "Aramalar dün 11.00’dan beri devam ediyor. Önce köpekli aramalar yapıldı. Sonra bütün alan jandarma ve STK’ların desteğiyle arandı. Şuan sadece köpekli arama yapılıyor. Bu sabah şu kararı verdik daha çok patika araması yapacağız. Pamir’in yürümesinin daha kolay olduğu yerleri tarayacağız. Saat 10.00’da köpeklerin alandan gelmesinden sonra tekrar aramalarımıza devam edeceğiz" dedi. 08:30 Sarıyer Belediye Başkanı: Şu anda herkes alarmda Bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Çok değişik ihtimaller söz konusu biraz önce, yapılan bir toplantı sonrası jandarma komutanının bilgisi üzerinde durmak lazım. Olay bir kaybolmadır. Her tarafa çok detaylı bir şekilde bakılarak, bölgede didik didik arama çalışması yapılıyor. En büyük dileğimiz yavrumuzun kısa sürede bulunmasıdır. Şu anda herkes alarmda. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da aile ile yakından ilgileniliyor. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi. 07:20 İki komando taburu aramalara katıldı Pamir Dikdik’i bulmak için, Avrupa Yakası’ndan Sorumlu Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Nebioğlu tarafından kriz yönetimi toplantısı yapıldı. Toplantıda arama yapılacak bölgeler kararlaştırıldı. Toplantının ardından da bölgeye sevk edilen 2 komando taburu ve sualtı arama ekibinden oluşan 350 jandarma, 200 kişilik 20 sivil arama ekibi ormanlık alana dağılarak arama çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarına çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Bölgeye kurulan Sarıyer Belediyesi’ne ait mobil büfeler görevlilere, vatandaşlara çay, yiyecek ve içecek dağıttı.

Pamir gece boyu arandı

3,5 yaşındaki Pamir Dikdik’i, arama çalışmaları gece de devam etti. Aramalara, 2 komando taburu ve sualtı arama ekibinden oluşan 350 jandarma ile 200 kişilik 20 sivil arama ekibi katıldı.